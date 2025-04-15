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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172976
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VCS Revision Control System СУВ Система управления версиями СКВ Система контроля версий



15.04.2025 Step Logic предложил решение для управления центрами кибербезопасности 1
09.09.2024 Пять функций, без которых low-code невозможен 1
28.05.2024 В России лютая нехватка программистов на Python и Java. Но при этом зарплаты разработчиков не растут 1
07.12.2023 Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware 1
23.10.2020 Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab 1
23.10.2020 Как сделать резервную копию компьютера Mac? 1
25.08.2020 Google Chrome не замечает хакерские файлы из Google Drive, несмотря на предупреждения антивирусов 1
07.08.2020 Oracle Cloud VMware доступно во всех ЦОД Oracle и частных регионах Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 1
15.06.2020 Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля 1
19.05.2020 Платформа «Юнидата» расширила функциональность ETL 1
18.05.2020 У платформы «Юнидата» расширена функциональность ETL 1
13.09.2017 «Логика бизнеса» представила ПО «Логика ЭА. Технические документы» 1
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище» 1
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
27.04.2015 Dell Software на страже ИТ-безопасности предприятия 1
13.03.2015 HP анонсировала обновления в портфеле решений HP Helion 1
10.04.2013 "Саперион": что умеет современная ЕСМ 1
29.06.2012 "O7.ДОК": национальная облачная идея близка к осуществлению 1
02.04.2012 Международный университет МИТСО построил систему архивного хранения документов на базе eDocLib 1
11.10.2011 Club.CNews: BPM и инновации 1
13.04.2011 «Белтел» обеспечивает сервисную поддержку ИТ-инфраструктуры завода «Фольксваген» в Калуге 1
03.03.2011 Embarcadero выпустила PowerStudio for SQL Server: набор ПО для работы с базами данных 1
12.10.2009 Вышла новая версия решения для анализа бизнес-процессов Oracle BPA Suite 11g 1
28.08.2009 Microsoft SharePoint не готов к взрывному росту? 1
21.07.2008 Рынок СЭД: что обещают эксперты? 1
15.05.2007 «Интер РАО ЕЭС» автоматизирует управленческий документооборот 1
09.06.2006 Лицензионное ПО в "Астоне": шаг к IPO 1
01.06.2006 Microsoft добавит СУБД в Visual Studio Team System 1
19.09.2002 Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов 1
17.05.2002 Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота 1
06.07.2001 Macromedia продолжает завоевывать рынок 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

VCS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24773 10
Oracle Corporation 6745 8
SAP SE 5316 4
8373 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 3
IBM - International Business Machines Corp 9463 3
HP Inc. 5708 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 3
Directum - Директум 1109 3
Ростелеком 9854 2
Broadcom - VMware 2396 2
Dell EMC 5043 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 2
Softline - Софтлайн 2917 2
TerraLink - ТерраЛинк 283 2
Docsvision - ДоксВижн 1013 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 2
АйТи 1377 2
Авантаж 66 2
OpenText 209 2
InterTrust - ИнтерТраст 329 2
Google LLC 11903 2
Kofax 55 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
Alfresco Software 146 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1477 1
Apple Inc 12224 1
Veeam Software 321 1
Commvault 173 1
Accenture plc 684 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2182 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
Информзащита 781 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Citrix Systems 820 1
Крок - Croc 1782 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 2
Газпром ПАО 1358 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 465 1
Русагро Группа Компаний 285 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Walt Disney Company 624 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 244 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 340 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 166 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Volkswagen Audi Group 215 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 602 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
Инфостарт - Infostart 8 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2940 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6391 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4015 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2966 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 5
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1196 5
Электронный документ - Electronic document 1474 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1738 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5868 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3910 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2743 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1685 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3651 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5472 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2245 3
Оцифровка - Digitization 4632 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9439 3
Microsoft Windows 15829 6
Microsoft Office 3788 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2083 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 3
Apple iOS 7919 2
Linux OS 10146 2
Oracle Java - язык программирования 3115 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 2
JavaScript - JS - язык программирования 1215 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 2
Microsoft Office 365 952 2
Microsoft Outlook 1402 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 2
Microsoft Exchange 1752 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 204 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 2
Red Hat Ceph Storage 101 2
Autodesk AutoCAD 341 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 243 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 285 2
Microsoft Visual Studio 411 2
ЭОС eDocLib ECM-платформа 109 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 198 2
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 20 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 32 2
Software AG - ARIS Platform 177 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
Adobe Macromedia Dreamweaver 71 2
Amazon Web Services - AWS S3 V4SIG - AWS S3 Signature Version 4 algorithm 2 2
Adobe Macromedia UltraDev 9 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1016 1
Google Chrome - браузер 1579 1
Кузнецов Сергей 156 2
Дергилёв Никита 44 2
Кирюхин Дмитрий 86 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1028 1
Эйгес Павел 98 1
Нащекин Алексей 116 1
Шевченко Владимир 147 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Белайчук Анатолий 31 1
Низник Александр 20 1
Потапенко Михаил 45 1
Баласанян Владимир 45 1
Гагарин Юрий 91 1
Курьянов Сергей 162 1
Афанасьев Сергей 22 1
Попова Мария 141 1
Миронов Александр 16 1
Долгов Василий 25 1
Меликджанян Артем 7 1
Романова Татьяна 14 1
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 1
Рудычева Наталья 95 1
Андреев Максим 38 1
Трещук Андрей 22 1
Исаев Дмитрий 43 1
Коршунова Мария 8 1
Макаров Станислав 117 1
Шалманов Сергей 201 1
Бушмелев Сергей 44 1
Шелястина Елена 15 1
Якимчук Сергей 30 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Филиппов Олег 13 1
Лубенец Андрей 7 1
Матюшонок Ирина 7 1
Sibert Jeremy - Сайберт Джереми 1 1
Шадрин Олег 5 1
Осотов Алексей 5 1
Кравченко Эдуард 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 3
Европа 21870 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 3
Беларусь - Белоруссия 5776 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 2
Европа Восточная 3109 2
Украина 7650 2
Казахстан - Республика 5607 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2288 1
Земля - планета Солнечной системы 10440 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Венгрия 840 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Америка Латинская 1830 1
Германия - Гамбург 183 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1558 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск 10 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 15 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6051 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 969 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1658 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6503 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1265 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5933 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 391 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6039 2
Энергетика - Energy - Energetically 5186 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1932 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2229 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5109 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 660 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3670 1
ЕПС - Единый план счетов 149 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
TAdviser - Центр выбора технологий 404 1
IDG - International Data Group 115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 3
Gartner - Гартнер 3566 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 2
IDC - International Data Corporation 4913 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 67 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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