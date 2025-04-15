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VCS Revision Control System СУВ Система управления версиями СКВ Система контроля версий
VCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Сергей 156 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1028 1
|Эйгес Павел 98 1
|Нащекин Алексей 116 1
|Шевченко Владимир 147 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Низник Александр 20 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Гагарин Юрий 91 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Афанасьев Сергей 22 1
|Попова Мария 141 1
|Миронов Александр 16 1
|Долгов Василий 25 1
|Меликджанян Артем 7 1
|Романова Татьяна 14 1
|Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Андреев Максим 38 1
|Трещук Андрей 22 1
|Исаев Дмитрий 43 1
|Коршунова Мария 8 1
|Макаров Станислав 117 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Шелястина Елена 15 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Филиппов Олег 13 1
|Лубенец Андрей 7 1
|Матюшонок Ирина 7 1
|Sibert Jeremy - Сайберт Джереми 1 1
|Шадрин Олег 5 1
|Осотов Алексей 5 1
|Кравченко Эдуард 1 1
|ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
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