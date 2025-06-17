Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто

Prof-IT Group внедрила технологии IоT и Big Data на заводе «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» Завод дизельных двигателей «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» внедрил технологии IоT и Big Data для онлайн-контроля производства на базе отечественной цифровой платформы Winnum. Проект реализован при поддержке технологического пар

«Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group Компания Prof-IT Group в роли технологического партнера реализовала проект миграции ЦОД группы «Соллерс» на площадку Ульяновского автомобильного завода. Основанием для построения нового ЦОД стала потребность компании «Соллерс» в новых серверных мощностях в связи с расширением бизне

В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers ись льготы в рамках налогового маневра, объявленного властями. Как пишет РБК, в числе тех, кто «выстроился в очередь» за послаблениями, оказались «дочки» гигантских корпораций – РЖД, «Газпром нефти», Sollers и др. По данным издания, за последние три месяца список ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры России (до сентября 2020 г. оно называлось Минкомсвязи), было внесено 700 новых компаний

«Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford леров автомобилей Ford в России. На базе многофункциональной мультимедиа-системы Учебного центра СП Ford Sollers ежемесячно повышают свой профессиональный уровень сотни сотрудников официальных

Ford Sollers начала печатать на 3D принтере детали конвейера для российских заводов В рамках модернизации производственных процессов Ford Sollers впервые начал печатать специальное оборудование для конвейера на собственном 3D

Ford Focus получил полную синхронизацию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto В рамках запуска на заводе Ford Sollers во Всеволожске Ford Focus нового модельного года автомобиль получил новую, более

«Соллерс» оптимизировал управление позаказным производством с помощью системы «1С:ERP» Российский автомобилестроительный холдинг «Соллерс» оптимизировал управление позаказным производством с помощь системы «1С:ERP Управлени

Ford Sollers запустил тестовое производство автомобилей Ford Transit с устройством «ЭРА-ГЛОНАСС» Компания Ford Sollers приступила к тестовому производству Ford Transit, оснащенных устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», и представила первый автомобиль с данным устройством в р

«Стэп Лоджик» проводит комплексную модернизацию ИТ-инфраструктуры предприятий Ford Sollers в Татарстане борудования, успешно реализовали первые два этапа проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры заводов Ford Sollers в республике Татарстан. Перед «Стэп Лоджик» стояла масштабная задача по созданию

ИТ-компания из группы «Соллерс» выходит на внешний рынок Группа компаний «Соллерс» объявила о создании компании «Проф-ИТ Групп», объединившей в себе ИТ-ресурсы группы в Ульяновске, Москве и Заволжье (Нижегородская область). Как рассказали CNews представители «Солл

Docsvision внедрят на всех предприятиях Sollers Компании «ДоксВижн» и Sollers подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве по автоматизации документооборота предприятий, входящих в автомобильный холдинг. В рамках сотрудничества система электронного документ

«Синтерра» объединила каналами передачи данных телекоммуникационные узлы компании Sollers Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о начале сотрудничества с российским автомобильным концерном Sollers. В рамках сотрудничества оператор завершил объединение каналами передачи данных телекоммуникационных узлов производственных подразделений Sollers в Москве и Владивостоке, а также

Sollers строит ИТ-инфраструктуру автозавода во Владивостоке на базе решений Microsoft Корпорация Microsoft и российская компания Sollers объявили о развертывании ИТ-инфраструктуры на новом заводе Sollers во Владивос

Во Владивостоке открыто автомобильное производство SOLLERS Как сообщает пресс-служба компании SOLLERS, 29 декабря 2009 года на Дальнем Востоке России, в городе Владивостоке было открыто а

Sollers автоматизировала управление автосборочными предприятиями на базе решений SAP Компания Sollers внедрила технологии SAP на двух автосборочных предприятиях компании в г. Елабуга и На

GMCS реализует ERP-проект на одном из предприятий «Северсталь-авто» GMCS начала проект по автоматизации деятельности предприятия автомобильной промышленности - ЗМА, входящего в состав холдинга «Северсталь-авто». Проект предполагает создание единой информационной системы (ЕИС) на базе решения «Управление ресурсами предприятия» (SAP ERP) и специализированных решений SAP для автомобильно

Naumen и "Северсталь-авто": как держать ИТ-службу в тонусе От журнала регистрации заявок к Service Desk Сегодня на заводах "Северсталь-авто" производятся автомобили нескольких российских и зарубежных брендов: это росс

«Северcталь-авто» оптимизирует управление ИТ-службами Компания «Северсталь-авто» завершила внедрение системы управления поддержкой пользователей и ИТ-инфраструктуры на своих предприятиях. Реализация проекта позволила унифицировать управление ИТ-подразделени