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Осипов Иван
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|На Wildberries появился кешбэк 1
|26.03.2010
|Топ-10 лидеров чемпионата по виртуализации. ФОТО и комментарии 1
|13.11.2009
|Microsoft представила в России экономную почту 1
|12.11.2009
|Microsoft Exchange Server 2010 стал доступен в России 1
Осипов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Аргунов Афанасий 1 1
|Вострецов Андрей 1 1
|Берсенев Виктор 1 1
|Быстрозоров Андрей 1 1
|Вахитов Андрей 1 1
|Толчельников Михаил 5 1
|Федоров Владислав 1 1
|Дягилев Денис 1 1
|Новиков Павел 103 1
|СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 1
|БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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