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Осипов Иван


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 На Wildberries появился кешбэк 1
26.03.2010 Топ-10 лидеров чемпионата по виртуализации. ФОТО и комментарии 1
13.11.2009 Microsoft представила в России экономную почту 1
12.11.2009 Microsoft Exchange Server 2010 стал доступен в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Осипов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24986 2
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 39 1
Unisys - Unify Square 115 1
NetApp - Network Appliance 643 1
Trend Micro 619 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 60 1
AMD - Advanced Micro Devices 4358 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 1
Softline - Софтлайн 3066 1
Dell EMC 5056 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Broadcom - VMware 2427 1
Teamscore - Вебзавод - Webzavod 16 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 76 3
Bank of America - Банк Америки 264 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
Абак-Пресс ИД 5 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 540 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13101 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1767 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1911 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6456 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1121 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 106 1
ISO 15288 - стандарт системной инженерии и инженерного дела 37 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8723 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26398 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9507 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14738 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11936 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11587 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3013 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12043 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1715 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14133 1
Microsoft Office 3864 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1747 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
Ford Focus - Компакт-кар 27 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
Microsoft Windows 7 1989 1
Apple Safari - браузер 866 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2007 1
Аргунов Афанасий 1 1
Вострецов Андрей 1 1
Берсенев Виктор 1 1
Быстрозоров Андрей 1 1
Вахитов Андрей 1 1
Толчельников Михаил 5 1
Федоров Владислав 1 1
Дягилев Денис 1 1
Новиков Павел 103 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 71 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 490 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3074 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 1
Германия - Федеративная Республика 12831 1
Россия - ПФО - Самарская область 1401 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 166 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6715 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1291 1
Физика - Physics - область естествознания 2727 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3051 1
Forrester Consulting 26 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 1
БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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