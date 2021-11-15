Sifox разработала для «Мегафона» сервис «Голосовая почта в Telegram» я расшифровка. Сервис бесплатный, для подключения достаточно перейти в чат-бот и далее следовать его инструкциям. «Для нас это важный первый шаг на пути к цели одного из наших совместных продуктов — «Голосовой почты». Мы хотим полностью изменить клиентский опыт, связанный с этой услугой, чтобы этот сервис стал удобным и полезным для абонентов. Поэтому поиск новых интерфейсов — это первый эт

«МегаФон» отменил поминутную оплату «Голосовой почты» Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь не будут оплачивать каждый звонок на сервисный номер услуги «Голосовая почта». Звонок на сервисный номер «Голосовой почты» 222 отныне бесплатен при нахожд

Сообщения голосовой почты можно получить в виде SMS В России запускается сервис Ivoxmail, который позволит переводить сообщения голосовой почты в текст с последующей отправкой его на адрес электронной почты или номер моби

Sprint: голосовая почта для сотовых телефонов Sprint Nextel открыла сервис голосовой почты для сотовых телефонов. Технология, разработанная частной компанией MobileVoiceControl, распознает надиктованные слова и преобразует их в текст. Процесс преобразования сообщения

АСВТ представил голосовую почту для абонентов любых телефонных сетей жет работать как виртуальный автоответчик и располагает целым рядом дополнительных функций. Однако, голосовая почта обладает большим количеством функций. Во-первых, почтовый ящик позволяет одно

В "Сонете" вводится плата за услуги голосовой почты В сотовой сети "Сонет" с 1 декабря 2002 года вводится плата за услугу "Голосовая почта". Одновременно с этим увеличивается срок хранения сообщений и объем почтового

CОНЕТ продлевает бесплатное предоставление услуги "Голосовая почта" До 31 мая продлено бесплатное предоставление услуги "Голосовая почта" в сотовой сети СОНЕТ. До 31 мая подписаться и отказаться от услуги "Голосовая почта" можно бесплатно - позвонив по номеру 500 со своего телефона "СОНЕТ". Источник: офици

В сети "СОНЕТ" продлен период бесплатного предоставления услуги "Голосовая почта" Компания "Персональные коммуникации", оператор сотовой сети "Сонет", сообщила о продлении до 30 апреля бесплатного предоставления услуги "Голосовая почта". До 30 апреля подписаться и отказаться от услуги "Голосовая почта" можно бесплатно - позвонив по номеру 500 со своего телефона "СОНЕТ" Источник: пресс-релиз компании

Израильская Comverse поставит Verizon Wireless решения голосовой почты Израильская компания коммутационных систем Comverse, подразделение Comverse Technology Inc, сообщила в понедельник о заключении контракта на поставку услуг голосовой почты американскому оператору мобильной связи Verizon Wireless. Сумма контракта неизвестна. Условия соглашения предусматривают поставку решений голосовой почты для обслуживания

50 тыс. абонентов голосовой почты Verizon потеряли свои сообщения Сообщения голосовой почты примерно 50000 абонентов американского оператора Verizon были случайным образом стёрты в прошлый четверг, сообщает Wall Street Journal. По заявлению компании, данная проблема бы

Голосовая почта в сети "СОНЕТ" останется бесплатной до конца года Сегодня сотовая сеть "СОНЕТ" (ОАО "Персональные коммуникации") официально объявила о продлении до конца года бесплатного предоставления услуги "Голосовая почта". До 31 декабря подписаться и отказаться от услуги "Голосовая почта" можно бесплатно - позвонив по номеру 125 со своего телефона в сети "Сонет". С 1 декабря заканчивается

"Беркут" установит центр коротких сообщений и голосовой почты в CDMA-сети приднестровского оператора "Интерднестрком" об инсталляции систем Bercut приняла компания-оператор из Приднестровья, представляющая услуги связи в стандарте CDMA. В августе заключен контракт на поставку центра коротких сообщений Bercut SMSC и голосовой почты Bercut VMS в сеть "Интерднестрком" (Тирасполь). Рост популярности систем абонентского сервиса Bercut и в России, и за ее пределами вызван во многом тем, что системы компании Ber

В США обсуждают вопрос создания голосовой почты для бездомных проекта уверяют, что наличие голосовой почты поднимает чувство собственного достоинство бездомного. Голосовая почта, по мнению инициативной группы, может быть использована бездомными для прослу

Comverse разработала систему управления голосовой почтой для итальянского оператора Blue Израильская компания Comverse разработала и поставила итальянскому оператору сотовой связи компании Blue систему управления голосовой почтой при помощи простых команд, произносимых вслух абонентом. Теперь у клиентов появилась возможность прослушивать голосовые сообщения, отвечать на них и удалять их из памяти обычно

"МТС" модернизирует ПО системы факсимильно-голосовой почты Компания "Мобильные ТелеСистемы" объявила о том, что в связи с проводимыми работами по модернизации программного обеспечения системы факсимильно-голосовой почты возможно кратковременное отключение почтовых ящиков в ночное время в период до 25 января 2001 г.

Продвинутый "связист" Очень удобной услугой является так называемая "голосовая почта" - фактически обычный автоответчик, но только для сотовых телефонов. Поступаю

Продвинутый "связист" Очень удобной услугой является так называемая "голосовая почта" - фактически обычный автоответчик, но только для сотовых телефонов. Поступаю

Из-за технической ошибки пользователи Verizon Wireless остались без голосовой почты одной связи далеко не так надежны, как об этом говорят сами операторы. Так, компания мобильной связи Verizon Wireless, созданная компаниями Vodafone и Bell Atlantic, потеряла месячный архив сообщений голосовой почты своих клиентов. Резервных копий этого архива тоже не осталось. Инцидент произошел при попытке обновления аппаратного и программного обеспечения. В результате свыше 16 тыс. польз

МТС расширила систему голосовой почты Компания "Мобильные ТелеСистемы", объявила о расширении услуги голосовой почты путём ввода в эксплуатацию дополнительного оборудования компании Comverse. Это позволило увеличить число ящиков голосовой почты, предоставляемых абонентам МТС, до 110 000

GTE будет предоставлять единую услугу электронной и голосовой почты и факсимильной связи торая объединяет электронную почту, факсимильную связь и голосовую почту. Стоимость услуги составит от $15 до $20 в месяц. GTE рассчитывает, что со временем она заменит отдельные службы электронной и голосовой почты. По прогнозам компании, к 2002 г. данный рынок будет оцениваться в $3 млрд.

NetPhone представила систему голосовой почты Компания NetPhone представила новую систему голосовой почты NetPhone IPBXmail, которая интегрирует традиционную электронную и голосовую почту и позволяет осуществлять доступ к голосовым сообщениям через обычный Web-браузер. IPBXmail буде