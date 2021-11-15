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Телефон Телефонная связь голосовая связь голосовая почта voicemail



15.11.2021 Sifox разработала для «Мегафона» сервис «Голосовая почта в Telegram»

я расшифровка. Сервис бесплатный, для подключения достаточно перейти в чат-бот и далее следовать его инструкциям. «Для нас это важный первый шаг на пути к цели одного из наших совместных продуктов — «Голосовой почты». Мы хотим полностью изменить клиентский опыт, связанный с этой услугой, чтобы этот сервис стал удобным и полезным для абонентов. Поэтому поиск новых интерфейсов — это первый эт
20.05.2009 «МегаФон» отменил поминутную оплату «Голосовой почты»

Абоненты сети «МегаФон-Москва» теперь не будут оплачивать каждый звонок на сервисный номер услуги «Голосовая почта». Звонок на сервисный номер «Голосовой почты» 222 отныне бесплатен при нахожд
21.05.2008 Сообщения голосовой почты можно получить в виде SMS

В России запускается сервис Ivoxmail, который позволит переводить сообщения голосовой почты в текст с последующей отправкой его на адрес электронной почты или номер моби
04.09.2006 Sprint: голосовая почта для сотовых телефонов

Sprint Nextel открыла сервис голосовой почты для сотовых телефонов. Технология, разработанная частной компанией MobileVoiceControl, распознает надиктованные слова и преобразует их в текст. Процесс преобразования сообщения

27.06.2003 АСВТ представил голосовую почту для абонентов любых телефонных сетей

жет работать как виртуальный автоответчик и располагает целым рядом дополнительных функций. Однако, голосовая почта обладает большим количеством функций. Во-первых, почтовый ящик позволяет одно
26.11.2002 В "Сонете" вводится плата за услуги голосовой почты

В сотовой сети "Сонет" с 1 декабря 2002 года вводится плата за услугу "Голосовая почта". Одновременно с этим увеличивается срок хранения сообщений и объем почтового
29.04.2002 CОНЕТ продлевает бесплатное предоставление услуги "Голосовая почта"

До 31 мая продлено бесплатное предоставление услуги "Голосовая почта" в сотовой сети СОНЕТ. До 31 мая подписаться и отказаться от услуги "Голосовая почта" можно бесплатно - позвонив по номеру 500 со своего телефона "СОНЕТ". Источник: офици
26.03.2002 В сети "СОНЕТ" продлен период бесплатного предоставления услуги "Голосовая почта"

Компания "Персональные коммуникации", оператор сотовой сети "Сонет", сообщила о продлении до 30 апреля бесплатного предоставления услуги "Голосовая почта". До 30 апреля подписаться и отказаться от услуги "Голосовая почта" можно бесплатно - позвонив по номеру 500 со своего телефона "СОНЕТ" Источник: пресс-релиз компании
18.12.2001 Израильская Comverse поставит Verizon Wireless решения голосовой почты

Израильская компания коммутационных систем Comverse, подразделение Comverse Technology Inc, сообщила в понедельник о заключении контракта на поставку услуг голосовой почты американскому оператору мобильной связи Verizon Wireless. Сумма контракта неизвестна. Условия соглашения предусматривают поставку решений голосовой почты для обслуживания
11.12.2001 50 тыс. абонентов голосовой почты Verizon потеряли свои сообщения

Сообщения голосовой почты примерно 50000 абонентов американского оператора Verizon были случайным образом стёрты в прошлый четверг, сообщает Wall Street Journal. По заявлению компании, данная проблема бы
27.11.2001 Голосовая почта в сети "СОНЕТ" останется бесплатной до конца года

Сегодня сотовая сеть "СОНЕТ" (ОАО "Персональные коммуникации") официально объявила о продлении до конца года бесплатного предоставления услуги "Голосовая почта". До 31 декабря подписаться и отказаться от услуги "Голосовая почта" можно бесплатно - позвонив по номеру 125 со своего телефона в сети "Сонет". С 1 декабря заканчивается
20.08.2001 "Беркут" установит центр коротких сообщений и голосовой почты в CDMA-сети приднестровского оператора "Интерднестрком"

об инсталляции систем Bercut приняла компания-оператор из Приднестровья, представляющая услуги связи в стандарте CDMA. В августе заключен контракт на поставку центра коротких сообщений Bercut SMSC и голосовой почты Bercut VMS в сеть "Интерднестрком" (Тирасполь). Рост популярности систем абонентского сервиса Bercut и в России, и за ее пределами вызван во многом тем, что системы компании Ber
13.08.2001 В США обсуждают вопрос создания голосовой почты для бездомных

проекта уверяют, что наличие голосовой почты поднимает чувство собственного достоинство бездомного. Голосовая почта, по мнению инициативной группы, может быть использована бездомными для прослу
11.03.2001 Comverse разработала систему управления голосовой почтой для итальянского оператора Blue

Израильская компания Comverse разработала и поставила итальянскому оператору сотовой связи компании Blue систему управления голосовой почтой при помощи простых команд, произносимых вслух абонентом. Теперь у клиентов появилась возможность прослушивать голосовые сообщения, отвечать на них и удалять их из памяти обычно
15.01.2001 "МТС" модернизирует ПО системы факсимильно-голосовой почты

Компания "Мобильные ТелеСистемы" объявила о том, что в связи с проводимыми работами по модернизации программного обеспечения системы факсимильно-голосовой почты возможно кратковременное отключение почтовых ящиков в ночное время в период до 25 января 2001 г.
12.01.2001 Продвинутый "связист"

Очень удобной услугой является так называемая "голосовая почта" - фактически обычный автоответчик, но только для сотовых телефонов. Поступаю
12.01.2001 Продвинутый "связист"

Очень удобной услугой является так называемая "голосовая почта" - фактически обычный автоответчик, но только для сотовых телефонов. Поступаю
15.05.2000 Из-за технической ошибки пользователи Verizon Wireless остались без голосовой почты

одной связи далеко не так надежны, как об этом говорят сами операторы. Так, компания мобильной связи Verizon Wireless, созданная компаниями Vodafone и Bell Atlantic, потеряла месячный архив сообщений голосовой почты своих клиентов. Резервных копий этого архива тоже не осталось. Инцидент произошел при попытке обновления аппаратного и программного обеспечения. В результате свыше 16 тыс. польз
19.04.2000 МТС расширила систему голосовой почты

Компания "Мобильные ТелеСистемы", объявила о расширении услуги голосовой почты путём ввода в эксплуатацию дополнительного оборудования компании Comverse. Это позволило увеличить число ящиков голосовой почты, предоставляемых абонентам МТС, до 110 000
09.06.1999 GTE будет предоставлять единую услугу электронной и голосовой почты и факсимильной связи

торая объединяет электронную почту, факсимильную связь и голосовую почту. Стоимость услуги составит от $15 до $20 в месяц. GTE рассчитывает, что со временем она заменит отдельные службы электронной и голосовой почты. По прогнозам компании, к 2002 г. данный рынок будет оцениваться в $3 млрд.
15.04.1999 NetPhone представила систему голосовой почты

Компания NetPhone представила новую систему голосовой почты NetPhone IPBXmail, которая интегрирует традиционную электронную и голосовую почту и позволяет осуществлять доступ к голосовым сообщениям через обычный Web-браузер. IPBXmail буде
24.03.1999 Glenayre и Nortel будут предоставлять интегрированные услуги голосовой почты и управления телефонными звонками

Nortel. Пользователи интегрированного решения смогут воспользоваться такими его возможностями, как голосовая почта, обмен голосовыми и факсимильными сообщениями, предупреждения об ожидании соо

Публикаций - 538, упоминаний - 580

Телефон и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8570 58
Cisco Systems 5059 47
МегаФон 8274 42
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1042 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11632 39
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2635 32
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2988 23
Microsoft Corporation 24330 22
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 521 21
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 21
Siemens AG - Siemens Group 2574 21
Lenovo Motorola 3496 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 16
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 247 16
Ростелеком 9408 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2795 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 14
IBM - International Business Machines Corp 9389 13
Verizon Communications - Bell Atlanitic 987 13
Сонет 169 13
Intel Corporation 12030 12
Bercut - Беркут НПФ 169 12
Comverse Technology - Comverse Network Systems 78 12
AT&T Inc 1668 12
Samsung Electronics 10112 12
Forte-IT - Форте-АйТи 32 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 11
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 852 11
МегаФон - Мобиком 225 10
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 10
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 10
HP - Hewlett-Packard 3618 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 10
ЛайфТелеком - Телфин 200 9
Telia Company - TeliaSonera 1036 9
Google LLC 11546 9
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 9
HP Inc. 5652 9
Oracle Corporation 6596 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 15
Россети Ленэнерго 1700 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 381 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Альфа-Групп 688 3
Ford 402 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 71 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
Volkswagen Group - VW 271 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 900 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1208 2
United Airlines - авиакомпания 91 2
Верный - торговая сеть 280 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 780 2
Boeing 1008 2
Deutsche Bank Investor - Deutsche Bank eVentures - Deutsche Bank Capital Partners - Deutsche Asset Management 11 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 2
Visa International 1939 2
Bank of America - Банк Америки 259 2
Евросеть 1403 2
British Airways - British Midland International 125 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 182 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6906 2
Accor Hotels 15 2
АПК Астраханский 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1838 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 122 1
Fazer - Oy Karl Fazer Ab - Фацер 5 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 247 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 196 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Астраханский платежный центр 1 1
Western Union - Вестерн Юнион 128 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 328 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 117 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 14 1
ВТБ - ВТБ24 664 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11011 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4314 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4832 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4502 3
Судебная власть - Judicial power 2259 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5269 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 630 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1824 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2614 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3723 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 119 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 715 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 451 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 59 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 995 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 180 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 60 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Петербургский метрополитен ГУП 133 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 169 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 285 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2372 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3398 1
Федеральное казначейство России 1715 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2948 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1899 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 414 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2140 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 663 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2896 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3212 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5688 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1329 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2497 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6221 98
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2697 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 1
Ассоциация-800 20 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 89 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
WiMAX Forum 68 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 289 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23843 280
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7944 189
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8263 158
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27337 149
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12425 110
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19924 105
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62120 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47335 96
Голосовые сообщения - Voice messages 271 89
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13703 80
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7398 80
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1029 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28552 66
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2488 63
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3856 61
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 664 56
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9148 55
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23322 54
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 271 47
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 44
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 42
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2776 42
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2461 41
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12032 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12247 40
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 852 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23355 39
Аналоговые технологии 2730 39
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15117 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20187 36
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5603 36
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3926 35
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9944 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8246 34
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 33
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1235 33
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2625 33
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6238 33
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6426 32
Сеть передачи данных - Data transmission network 3631 32
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 30
МТС Автосекретарь 65 24
Microsoft Skype 2044 23
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 135 20
Google Android 13663 17
Microsoft Windows 2000 8661 16
Avaya Definity УАТС 102 16
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 21 15
Microsoft Windows 15305 15
Microsoft Outlook 1361 14
Apple iPhone 6 4861 13
Linux OS 9484 13
МегаФон - GSMЛайт 50 12
Avaya IP Office Cloud Platform 82 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1002 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6943 12
Apple iOS 7508 10
Microsoft Exchange 1396 10
Panasonic KX UC-платформа 105 9
Microsoft Office 3630 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 8
Samsung SVR-диктофон 451 8
Bercut VMS 8 7
Microsoft Exchange Server 480 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 870 7
Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 7
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1242 7
Oracle Java - язык программирования 2963 7
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 69 6
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 120 6
Nokia Symbian OS 1398 6
Microsoft Skype for Business 171 6
Apple iPad 3826 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1493 6
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 5
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 5
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 78 5
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 145 5
Bercut Call Centre CRM 10 5
Нечай Елена 33 4
Бессарабский Алексей 29 3
Kekatos Ted - Кекатос Тед 5 3
Chandler William - Чендлер Уильям 6 3
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 3
Биккужин Рамиль 38 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 907 3
Тюрина Мария 53 2
Гольцов Алексей 43 2
Proctor Don - Проктор Дон 3 2
Соколова Виктория 5 2
Паппе Наталья 2 2
Прянишников Николай 290 2
Мельников Александр 79 2
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