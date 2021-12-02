Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи

Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства гому. Данная процедура носит название MNP (Mobile Number Portability). За работу базы данных перенесенных номеров (БДПН) отвечает госпредприятие «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС), подведомственное Россвязи. Сейчас срок перехода абонента от одного оператора к другому составляет восемь суток для физических лиц и 29 суток для юридических лиц. По словам главы Россвяз