Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166263
ИКТ 12986
Организации 10190
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24917
Персоны 70425
География 2714
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Минцифры РФ НИИР ФГУП ЦНИИС ФГУП Центральный научно-исследовательский институт связи

Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи

ЦНИИС — Центральный научно-исследовательский институт связи, являлся подведомственным предприятием упраздненной Россвязи. Институт вел научную работу в сфере связи, а также являлся оператором базы перенесенных мобильных номеров.


02.12.2021 Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи

Объединение ЦНИИС и НИИР Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении «Центрального научно-исследовательского института связи» (ЦНИИС) к предприятию «Ордена Трудового Красного Знаме
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона

. 19 февраля победителем конкурса был объявлен Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственная структура Россвязи. К потенциальному внедрению Россвязью рассматрива
08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства

гому. Данная процедура носит название MNP (Mobile Number Portability). За работу базы данных перенесенных номеров (БДПН) отвечает госпредприятие «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС), подведомственное Россвязи. Сейчас срок перехода абонента от одного оператора к другому составляет восемь суток для физических лиц и 29 суток для юридических лиц. По словам главы Россвяз
29.10.2014 К каким сотовым операторам перебегает больше всего «мобильных рабов». РЕЙТИНГ

ных перенесенных номеров (БДПН), которую ведет Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Эта база заработала в конце 2013 г. для обеспечения реализации принципа переносимости
14.02.2014 Российский НИИ создает альтернативу Speedtest

Государственный Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) сообщил о создании Центра контроля качества ИКТ-услуг (ЦКК). Планируется, что в основу центра будет положен принцип краудсорсинга. На специальном веб-портале абоненты смогут оставлять ин
10.10.2013 Минкомсвязи проиграло битву за базу перенесенных номеров

азы данных перенесенных сотовых номеров (БДПН) Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Об этом говорится в сообщении Федерального агентства связи (Россвязь), которому подчи
11.10.2012 Назначены исполняющие обязанности руководителей подведомственных Россвязи организаций

енных Федеральному агентству связи ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ФГУП ЦНИИС) и ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологи
26.09.2011 «Ростелеком» создаст корпоративный центр компетенции на базе «Центрального научно-исследовательского института связи»

«Ростелеком» и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС) подписали меморандум об организации на базе ЦНИИС корпоративного Технологическо
29.10.2010 IMAQLIQ протестировал оборудование ШПД на базе технологии GEPON на модельной сети технопарка ЦНИИС

гии GEPON российской компании IMAQLIQ было успешно протестировано на модельной сети технопарка ФГУП ЦНИИС в период с 6 мая 2010 г. по 9 сентября 2010 г. на предмет соответствия функциональных в
18.08.2010 «Нетрис» успешно завершил тестирование решений IPTV

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС) и компания «Нетрис» объявили о завершении тестирования комплексного решения для предос

Публикаций - 73, упоминаний - 108

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 21
Ростелеком 9705 16
МегаФон 8814 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2895 15
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 6
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 5
Ростелеком - Связьинвест 1707 5
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 4
Yandex - Яндекс 7347 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 4
Информзащита 757 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
Siemens AG - Siemens Group 2590 4
Apple Inc 12103 3
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 9 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 3
АСВТ 92 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
Cisco Systems 5114 3
Восход ФГБУ НИИ 644 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 3
ДиалогНаука 252 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 3
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 51 3
Демос 60 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 5
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
Почта России ПАО 2112 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Евросеть 1404 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Альфа-Банк 1770 1
Связной ГК 1369 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Альфа-Групп 696 1
Ford 412 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Связной Банк 104 1
Генезис 18 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 4 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 40
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 5
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 673 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Правительство Канады 52 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 502 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 4
Международная академия связи - МАС 41 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
Профсоюз работников связи России 9 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 40
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27853 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 25
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24461 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8461 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3757 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6969 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7560 8
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5033 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4863 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4752 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8134 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13936 6
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 6
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 150 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6445 5
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1955 5
Стандартизация - Standardization 2130 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4485 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9371 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6221 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 16 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3219 3
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Intest 3 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 499 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 18 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Imaqliq PON 1 1
Nortel Networks Succession 11 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Linux OS 9944 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Apache OpenOffice 472 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
Naumen Telecom 8 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Путин Владимир 3171 8
Никифоров Николай 1136 8
Иванов Олег 141 7
Духовницкий Олег 91 6
Рейман Леонид 1049 5
Медведев Дмитрий 1654 5
Свердлов Денис 200 4
Бокова Людмила 82 3
Мардер Наум 116 3
Аксаков Анатолий 155 2
Щеголев Игорь 698 2
Дворкович Аркадий 210 2
Айбашева Анна 97 2
Нащекин Алексей 116 2
Колесников Андрей 85 2
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Мартиросян Ваагн 43 2
Гуркин Дмитрий 9 2
Калинин Владимир 8 2
Markovski Veni - Марковски Вени 9 2
McCrum William - МакКрум Вильям 2 2
Носков Константин 236 1
Шадаев Максут 1010 1
Липов Андрей 62 1
Жаров Александр 174 1
Шохин Александр 32 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Приходько Сергей 28 1
Сеславинский Михаил 32 1
Гуськов Антон 39 1
Пристанков Дмитрий 1 1
Галушина Ольга 1 1
Мутко Виталий 11 1
Чебаков Сергей 2 1
Белова Светлана 11 1
Шередин Роман 26 1
Мирошников Борис 63 1
Волож Аркадий 251 1
Слободин Михаил 56 1
Сморгонский Анатолий 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 15
Европа 21771 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
Украина 7609 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 3
Беларусь - Белоруссия 5667 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 906 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2724 3
Канада 4882 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1375 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3093 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1369 3
Европа Восточная 3075 3
Украина - Киев 1125 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Россия - ЮФО - Севастополь 540 2
Казахстан - Республика 5527 2
Азия - Азиатский регион 5531 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 529 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 2
Грузия - Тбилиси 100 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 368 2
Германия - Федеративная Республика 12683 2
Латвия - Латвийская Республика 815 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2876 2
Армения - Ереван 199 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1765 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 13
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3545 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7836 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7599 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 6
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1619 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6399 5
Информатика - computer science - informatique 1054 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3945 4
Аренда 2419 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 4
Энергетика - Energy - Energetically 5086 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5415 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9932 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4973 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5353 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6701 3
Паспорт - Паспортные данные 2508 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
ЕИСПСА - Единая информационная система проверки сведений об абонентах 5 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2165 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
РИА Новости 917 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 2
ComputerWorld 144 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
АРТ - Агентство Рынок Телекоммуникаций 13 1
Госрасходы - портал 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 219 23
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 2
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 7 2
РАН - Российская академия наук 1871 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 927 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России 7 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 6 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1516 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
ИнфоКом 102 1
CNews AWARDS - награда 519 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
Украина - Евромайдан 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще