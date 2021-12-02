Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи

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ЦНИИС — Центральный научно-исследовательский институт связи, являлся подведомственным предприятием упраздненной Россвязи. Институт вел научную работу в сфере связи, а также являлся оператором базы перенесенных мобильных номеров.
|02.12.2021
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Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи
Объединение ЦНИИС и НИИР Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении «Центрального научно-исследовательского института связи» (ЦНИИС) к предприятию «Ордена Трудового Красного Знаме
|25.02.2021
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Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона
. 19 февраля победителем конкурса был объявлен Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственная структура Россвязи. К потенциальному внедрению Россвязью рассматрива
|08.02.2019
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Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства
гому. Данная процедура носит название MNP (Mobile Number Portability). За работу базы данных перенесенных номеров (БДПН) отвечает госпредприятие «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС), подведомственное Россвязи. Сейчас срок перехода абонента от одного оператора к другому составляет восемь суток для физических лиц и 29 суток для юридических лиц. По словам главы Россвяз
|29.10.2014
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К каким сотовым операторам перебегает больше всего «мобильных рабов». РЕЙТИНГ
ных перенесенных номеров (БДПН), которую ведет Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Эта база заработала в конце 2013 г. для обеспечения реализации принципа переносимости
|14.02.2014
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Российский НИИ создает альтернативу Speedtest
Государственный Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) сообщил о создании Центра контроля качества ИКТ-услуг (ЦКК). Планируется, что в основу центра будет положен принцип краудсорсинга. На специальном веб-портале абоненты смогут оставлять ин
|10.10.2013
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Минкомсвязи проиграло битву за базу перенесенных номеров
азы данных перенесенных сотовых номеров (БДПН) Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Об этом говорится в сообщении Федерального агентства связи (Россвязь), которому подчи
|11.10.2012
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Назначены исполняющие обязанности руководителей подведомственных Россвязи организаций
енных Федеральному агентству связи ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ФГУП ЦНИИС) и ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологи
|26.09.2011
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«Ростелеком» создаст корпоративный центр компетенции на базе «Центрального научно-исследовательского института связи»
«Ростелеком» и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС) подписали меморандум об организации на базе ЦНИИС корпоративного Технологическо
|29.10.2010
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IMAQLIQ протестировал оборудование ШПД на базе технологии GEPON на модельной сети технопарка ЦНИИС
гии GEPON российской компании IMAQLIQ было успешно протестировано на модельной сети технопарка ФГУП ЦНИИС в период с 6 мая 2010 г. по 9 сентября 2010 г. на предмет соответствия функциональных в
|18.08.2010
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«Нетрис» успешно завершил тестирование решений IPTV
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС) и компания «Нетрис» объявили о завершении тестирования комплексного решения для предос
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