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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минтруд РФ НИИ труда Институт труда НИИ труда и социального страхования ФГБУ ВНИИ труда ФГБУ

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Рынок дополнительной занятости для рабочих профессий вырос в 1,6 раза 1
16.06.2025 «Ростелеком» и Роструд совместно обучат более 5 тыс. человек 1
27.10.2023 В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников 1
17.10.2023 Почти каждый второй работник в России считает, что гибридный формат положительно сказывается на его эффективности 1
05.10.2023 Бежавших из страны ИТ-шников хотят завалить деньгами и льготами, чтобы заманить обратно. Если не выйдет, заменят мигрантами 1
19.07.2022 BI-система поможет эффективнее проектировать социальные пособия 1
31.05.2021 «Ростелеком-Солар» представил первую в России систему мониторинга продуктивности персонала Solar addVisor 1
01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса 1
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Минтруд РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10951 3
МегаФон 10747 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Intel Corporation 12812 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1226 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Казахтелеком 348 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 1
Google LLC 12692 1
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 7 1
АСВТ 96 1
Технократия 11 1
Contour Components - Контур Компонентс 29 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2371 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 21 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Аналитический центр города Москвы 4 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3199 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 359 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Национальный банк Таджикистана - Бонки миллии Тоҷикистон 6 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Профсоюз работников связи России 9 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4284 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10197 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6483 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8289 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15435 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1588 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5641 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4868 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 117 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 411 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5867 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2705 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1921 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2489 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8654 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4435 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2699 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6496 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6472 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11532 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3718 1
Сервер приложений - Application server 357 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1372 1
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 121 1
АСИ - НСКК - Национальная система компетенций и квалификаций 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 284 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 620 1
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
FreePik 1844 1
Данина Наталья 9 1
Юрина Наталья 1 1
Рябова Галина 27 1
Шадаев Максут 1210 1
Шохин Александр 36 1
Игнатова Мария 143 1
Некрасов Владимир 10 1
Оситис Анастасия 12 1
Кузнецова Елена 8 1
Фролова Елена 4 1
Дорохова Марина 64 1
Джума Владимир 3 1
Мельчугова Юлия 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1011 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1085 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1406 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1052 1
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Индия - Нью-Дели 88 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3091 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1730 1
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 239 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 869 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 1
Миграция населения - Миграционные службы 447 1
Профсоюз - Профессиональный союз 290 1
Ведомости 1468 1
Известия ИД 770 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Ростелеком - РТК ИТ школа 15 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 10 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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