Индексная книга (каталог) CNews*
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Минтруд РФ НИИ труда Институт труда НИИ труда и социального страхования ФГБУ ВНИИ труда ФГБУ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 10
Минтруд РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
|Международная академия связи - МАС 46 1
|Профсоюз работников связи России 9 1
|Данина Наталья 9 1
|Юрина Наталья 1 1
|Рябова Галина 27 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Шохин Александр 36 1
|Игнатова Мария 143 1
|Некрасов Владимир 10 1
|Оситис Анастасия 12 1
|Кузнецова Елена 8 1
|Фролова Елена 4 1
|Дорохова Марина 64 1
|Джума Владимир 3 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Ведомости 1468 1
|Известия ИД 770 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.