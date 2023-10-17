Почти каждый второй работник в России считает, что гибридный формат положительно сказывается на его эффективности

Непрерывное обучение, гибридный формат работы и повышение требований к условиям труда – три ключевых тренда, которые будут определять развитие рынка труда в России до 2030 г. по мнению работников и соискателей. К таким выводам пришли эксперты компании «Яков и партнеры» и российской платформы онлайн-рекрутинга по итогам совместного исследования «Влияние социальных трендов на рынок труда». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Три четверти опрошенных работников ожидают, что непрерывное обучение будет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие семь лет. Говоря о группах навыков, по которым россияне видят необходимость переобучения, 57% респондентов отметили так называемые hard skills, или жесткие навыки, такие как иностранные языки, ПО, математика, геология или инженерия. Несмотря на открытость россиян к обучению в целом (96% соискателей заявили, что уже обучаются и развивают свои навыки), лишь 15% опрошенных соискателей заявили о готовности полностью переобучаться самостоятельно, тогда как большинство ожидает в этом поддержки со стороны своих работодателей.

«Сразу несколько факторов сыграли свою роль в приоритизации развития навыков на рынке труда и его выходе в топ долгосрочных трендов. Главные – это ускоренная трансформация экономики и быстро меняющиеся условия, на которые бизнесу нужно реагировать. Компании сталкиваются с новыми вызовами и возможностями, традиционный подход, о котором мы говорили, затрудняет привлечение талантливых кандидатов, способных быстро адаптироваться к изменчивым реалиям. На рынке появляются новые виды работ, и они требуют специфических навыков. При этом остаются вопросы к образовательным институтам, которые не всегда способны подстраиваться под BANI-экономику. Навыкоориентированный подход помогает привлекать лучших кандидатов на основе навыков, а потом развивать и удерживать людей внутри компании. Он позволяет бизнесу быстрее и эффективнее адаптироваться к той среде, которая постоянно меняется. В глобальном смысле мы наблюдаем разрастание культуры инноваций и стартапов вследствие технологического прогресса. Приоритеты смещаются в сторону способности сотрудников быстро учиться, понимать, адаптироваться, инновационно мыслить. И здесь ориентация на навыки четко попадает в цель бизнеса», – отметила Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» в hh.ru.

Как указывают авторы исследования, характерно, что респонденты оказались в 1,7 раза более склонны ожидать переобучения от высококвалифицированных сотрудников, нежели от неквалифицированных работников. «У высококвалифицированных сотрудников действительно больше именно „непрерывного“ обучения. При этом в целом среднеквалифицированным работникам нужно будет переобучаться больше всех – так как это наиболее востребованные группы сотрудников в текущих реалиях», – сказал Владимир Джума, директор Центра цифровой трансформации и анализа данных ВНИИ труда.

В гибридном формате (с возможностью удаленной работы) уже работают большинство представителей компаний из таких сфер, как услуги для бизнеса, СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование, а также информационные технологии, системная интеграция, интернет. От 50 до 100% коллег респондентов из этих компаний уже работают в гибридном формате. Меньше всего проникновение гибридного формата в государственных структурах, 87% респондентов отметили, что знают менее чем о 10% коллег, работающих по такой схеме.

Свыше трети респондентов ожидают увеличения доли сотрудников, работающих в гибридном формате. При этом почти каждый второй респондент считает, что гибридный формат положительно сказывается на эффективности сотрудников. В рост эффективности больше всего верят сотрудники маркетинговых подразделений (66%), а также сотрудники подразделений продаж и обслуживания (65%).

«Постковидная ситуация показала, что гибридный формат работы возможен и является устойчивой формой занятости, дает необходимую гибкость сотрудникам, которые хотят больше уделять времени саморазвитию или лучше выстроить баланс между работой и повседневной жизнью. Более трети респондентов считают, что доля сотрудников, работающих в гибридном формате, увеличится к 2030 г., а 44% ожидают, что гибридный формат работы или возможность удаленной работы станут важной частью новых требований к социальному пакету. В этих условиях очевидно, что компании, сделавшие этот формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию», – сказала Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Еще одним трендом, который отметили соискатели, стали укороченная неделя и укороченный рабочий день. Хотя пока что лишь 7% и 10% компаний соответственно изучают такую возможность, около половины респондентов, уже получивших возможность работать в таком формате, отметили рост своей эффективности.

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Интересно, что несмотря на глобальный тренд старения населения, значимый и в нашей стране, 3/4 респондентов считают, что в их компаниях не предпринимается никаких действий в связи с этим трендом. «Глобально старшее поколение все активнее вовлекается в трудовую деятельность, при этом в наших компаниях отношение к найму сотрудников старшего возраста по мнению респондентов скорее негативное, чем нейтральное или позитивное. Но в условиях дефицита кадров, который уже ощущается в ряде отраслей и специальностей, привлечение и удержание сотрудников старшего возраста может быть одним из самых значимых резервов», – отметила партнер «Яков и партнеры» и соавтор отчета Елена Кузнецова.

Другими трендами, которые были рассмотрены в рамках исследования, стали увеличение числа квалифицированных мигрантов, устранение неравенства между полами и рост льгот для особых групп людей. В опросе приняли участие 1,5 тыс. работников и соискателей.

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«Яков и партнеры» – международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Москве и представительствами в Дубае, Абу-Даби, Нью Дели и Шанхае.

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