Indoor реклама Внутренняя реклама Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения
|14.03.2023
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Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек
Платформа «билайн indoor» получила возможность транслировать цифровую рекламу более чем в 1200 новых точках за счёт интеграции с сетью рекламных экранов в магазинах «Магнит» и «Дикси». Таким образом, в настоящее
|02.03.2022
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ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB
ильного интернета, сообщила, что число поставок роутеров 5G FWA & MBB на международном рынке превысило миллион. Также компания представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB: две модели ZTE 5G Indoor CPE MC888, две модели ZTE 5G Outdoor CPE MC889 и портативный ZTE 5G MiFi MU5120. Обновлённая линейка охватывает различные сценарии использования: внутри помещений, снаружи, в поездках. У
|28.11.2019
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Mail.ru Group объявила о выходе на рынок Indoor-рекламы
Mail.ru Group объявила о запуске размещения Indoor-рекламы в партнерских точках продаж. Рекламодатели смогут запускать O2O-кампании, охва
|11.10.2019
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«Билайн» и «Квант» запускают проект по размещению цифровой рекламы на ТВ-панелях в сети магазинов «Пятерочка»
Wi-Fi-сетей «Максимателеком») сообщили о начале реализации пилотного проекта по размещению цифровой indoor-рекламы на ТВ-панелях в 80 московских магазинах торговой сети «Пятерочка» (входит в X5
|19.09.2019
|В «Яндекс.Директе» появилась Indoor-реклама
|09.12.2016
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МТС обеспечил indoor-связью ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону
Российский телекоммуникационный оператор МТС завершил проект по оптимизации indoor-покрытия на территории торгово-развлекательного центра «Горизонт», расположенного в Ростове-на-Дону. МТС установила на территории комплекса площадью 165 тыс. квадратных метров свыше 50 а
|08.09.2016
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SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам
а SPIRIT Navigation Российская компания SPIRIT объявила о продаже всех прав интеллектуальной собственности на патенты и программный продукт для позиционирования людей и роботов внутри помещений (Indoor navigation). Покупателем технологии выступила публичная технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, которая входит в тройку мировых лидеров в своем рыночном сегменте. Техно
|14.07.2015
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МТС развернула первое в России indoor-покрытие на базе Ericsson Radio DOT System
Ericsson и МТС успешно развернули первое в России indoor-покрытие на базе решения Radio Dot System (RDS) в коммерческой сети. RDS были интегрированы в действующую 3G-сеть для обеспечения сплошного покрытия внутри здания площадью в 50000 кв. ме
|27.08.2014
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Великобритания создает сеть i-маяков для indoor-навигации
ниверситетов грант в размере $1,16 млн (702 тыс. фунтов). На полученные деньги в течение 18 месяцев компания RNF Digital Innovation доработает и подготовит к массовой установке собственную технологию indoor-навигации (навигация внутри зданий) под названием iBeacon. Она строится на основе маяков, с которыми мобильные устройства пользователей соединяются по Bluetooth. Маяки планируется устана
|28.11.2013
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МТС в Новосибирске реализовала indoor-решение на площади около полумиллиона квадратных метров
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в рамках комплексной программы развития сети реализовал масштабный проект по улучшению indoor-покрытия ключевых объектов Новосибирска. Общая площадь которых составила около полумиллиона квадратных метров. В результате проведенных работ качественной голосовой связью и высокоскорос
|01.08.2011
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«Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС
та система способна функционировать даже в нестабильных каналах связи в сети доступа точек продаж, - комментирует архитектор решения «Ситроникс» Сергей Кондаков. - Реализованный в сжатые сроки проект Indoor TV в розничной сети МТС – это единственное внедрение системы класса Digital Signage такого масштаба в России». На данный момент сеть Indoor TV охватывает более 900 торговых точек
|10.02.2011
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МТС запустила федеральную программу по повышению качества indoor-связи
спективу развития сетей LTE. Для реализации программы были выбраны два поставщика оборудования: компании Optiway и Mobile Access. Первыми проектами, реализованными в рамках программы, стали внедрение indoor-системы в санкт-петербургском торговом центре «МЕГА-Дыбенко» компанией Mobile Access и установка оборудования AllAccess TripleBand Solution компании Optiway в гранд-отеле «Красная Поляна
Indoor реклама и организации, системы, технологии, персоны:
|Ушацкий Андрей 105 6
|Медведев Владислав 47 4
|Соловенчук Александр 105 4
|Филина Мария 5 3
|Крушинин Алексей 17 3
|Сурменев Александр 7 3
|Феоктистов Вадим 35 2
|Казаев Алексей 13 2
|Талдыкина Наталья 40 2
|Клебанова Юлия 21 2
|Бирюков Олег 27 2
|Зенин Максим 11 1
|Смятских Алексей 48 1
|Платонов Андрей 10 1
|Сивоконь Максим 1 1
|Чуйкова Дарья 1 1
|Мусинов Артем 2 1
|Пуликов Артем 7 1
|Оганесян Игорь 8 1
|Беляков Алексей 30 1
|Галеев Сергей 32 1
|Хетагурова Алена 1 1
|Свириденко Владимир 8 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Кусков Денис 221 1
|Шоржин Валерий 58 1
|Степанова Олеся 17 1
|Солодилин Евгений 1 1
|Краснов Александр 74 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Денисов Сергей 23 1
|Березной Андрей 34 1
|Белов Виктор 56 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Шакиров Марат 61 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Трофимчук Денис 35 1
|Парфенов Игорь 51 1
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