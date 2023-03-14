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Indoor реклама Внутренняя реклама Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения



14.03.2023 Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек

Платформа «билайн indoor» получила возможность транслировать цифровую рекламу более чем в 1200 новых точках за счёт интеграции с сетью рекламных экранов в магазинах «Магнит» и «Дикси». Таким образом, в настоящее
02.03.2022 ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB

ильного интернета, сообщила, что число поставок роутеров 5G FWA & MBB на международном рынке превысило миллион. Также компания представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB: две модели ZTE 5G Indoor CPE MC888, две модели ZTE 5G Outdoor CPE MC889 и портативный ZTE 5G MiFi MU5120. Обновлённая линейка охватывает различные сценарии использования: внутри помещений, снаружи, в поездках. У
28.11.2019 Mail.ru Group объявила о выходе на рынок Indoor-рекламы

Mail.ru Group объявила о запуске размещения Indoor-рекламы в партнерских точках продаж. Рекламодатели смогут запускать O2O-кампании, охва
11.10.2019 «Билайн» и «Квант» запускают проект по размещению цифровой рекламы на ТВ-панелях в сети магазинов «Пятерочка»

Wi-Fi-сетей «Максимателеком») сообщили о начале реализации пилотного проекта по размещению цифровой indoor-рекламы на ТВ-панелях в 80 московских магазинах торговой сети «Пятерочка» (входит в X5
19.09.2019 В «Яндекс.Директе» появилась Indoor-реклама
09.12.2016 МТС обеспечил indoor-связью ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону

Российский телекоммуникационный оператор МТС завершил проект по оптимизации indoor-покрытия на территории торгово-развлекательного центра «Горизонт», расположенного в Ростове-на-Дону. МТС установила на территории комплекса площадью 165 тыс. квадратных метров свыше 50 а
08.09.2016 SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам

а SPIRIT Navigation Российская компания SPIRIT объявила о продаже всех прав интеллектуальной собственности на патенты и программный продукт для позиционирования людей и роботов внутри помещений (Indoor navigation). Покупателем технологии выступила публичная технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, которая входит в тройку мировых лидеров в своем рыночном сегменте. Техно
14.07.2015 МТС развернула первое в России indoor-покрытие на базе Ericsson Radio DOT System

Ericsson и МТС успешно развернули первое в России indoor-покрытие на базе решения Radio Dot System (RDS) в коммерческой сети. RDS были интегрированы в действующую 3G-сеть для обеспечения сплошного покрытия внутри здания площадью в 50000 кв. ме
27.08.2014 Великобритания создает сеть i-маяков для indoor-навигации

ниверситетов грант в размере $1,16 млн (702 тыс. фунтов). На полученные деньги в течение 18 месяцев компания RNF Digital Innovation доработает и подготовит к массовой установке собственную технологию indoor-навигации (навигация внутри зданий) под названием iBeacon. Она строится на основе маяков, с которыми мобильные устройства пользователей соединяются по Bluetooth. Маяки планируется устана
28.11.2013 МТС в Новосибирске реализовала indoor-решение на площади около полумиллиона квадратных метров

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в рамках комплексной программы развития сети реализовал масштабный проект по улучшению indoor-покрытия ключевых объектов Новосибирска. Общая площадь которых составила около полумиллиона квадратных метров. В результате проведенных работ качественной голосовой связью и высокоскорос
01.08.2011 «Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС

та система способна функционировать даже в нестабильных каналах связи в сети доступа точек продаж, - комментирует архитектор решения «Ситроникс» Сергей Кондаков. - Реализованный в сжатые сроки проект Indoor TV в розничной сети МТС – это единственное внедрение системы класса Digital Signage такого масштаба в России». На данный момент сеть Indoor TV охватывает более 900 торговых точек

10.02.2011 МТС запустила федеральную программу по повышению качества indoor-связи

спективу развития сетей LTE. Для реализации программы были выбраны два поставщика оборудования: компании Optiway и Mobile Access. Первыми проектами, реализованными в рамках программы, стали внедрение indoor-системы в санкт-петербургском торговом центре «МЕГА-Дыбенко» компанией Mobile Access и установка оборудования AllAccess TripleBand Solution компании Optiway в гранд-отеле «Красная Поляна

Публикаций - 127, упоминаний - 130

Indoor реклама и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 20
МегаФон 8805 18
Samsung Electronics 10254 8
Huawei 3933 7
Ростелеком 9701 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 5
Qualcomm Technologies 1822 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
Google LLC 11775 4
Apple Inc 12100 4
Telegram Group 1983 4
Sony 6544 3
Cisco Systems 5114 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Microsoft Corporation 24625 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Oracle Corporation 6688 2
ZTE Corporation 747 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 2
Intel Corporation 12197 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Yandex - Яндекс 7340 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
SAP SE 5277 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
АФК Система ПАО 1797 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Ланит - diHouse - Дихаус 188 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 4
X5 Group - Перекрёсток 544 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 4
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
Газпром ПАО 1342 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 3
Мариинский театр - Государственный академический 44 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 3
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 41 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 3
MR Group - МР Групп 33 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 3
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
IKEA - ИКЕА 155 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Альфа Арбат Центр - бизнес-центр 2 2
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Галерея Новосибирск ТРЦ 2 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 25 2
Нижегородский метрополитен 7 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр 21 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
Аура ТРЦ 4 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
Петербургский метрополитен ГУП 136 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 1
Самарский метрополитен 2 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правительство Республики Узбекистан - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 43 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 2
WiMAX Forum 68 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 56
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 48
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 41
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 28
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ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 16 2
Microsoft Skype 2067 2
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Huawei WiMAX 6 1
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Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
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Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 38
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 12
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 11
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
ABI Research 234 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
AdIndex 7 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Рустеком 3 1
OpenSignal 5 1
Frost & Sullivan 203 1
Research and Markets 24 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
ВНИИКР - Всероссийский центр карантина растений 2 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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