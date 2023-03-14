Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек Платформа «билайн indoor» получила возможность транслировать цифровую рекламу более чем в 1200 новых точках за счёт интеграции с сетью рекламных экранов в магазинах «Магнит» и «Дикси». Таким образом, в настоящее

ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB ильного интернета, сообщила, что число поставок роутеров 5G FWA & MBB на международном рынке превысило миллион. Также компания представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB: две модели ZTE 5G Indoor CPE MC888, две модели ZTE 5G Outdoor CPE MC889 и портативный ZTE 5G MiFi MU5120. Обновлённая линейка охватывает различные сценарии использования: внутри помещений, снаружи, в поездках. У

Mail.ru Group объявила о выходе на рынок Indoor-рекламы Mail.ru Group объявила о запуске размещения Indoor-рекламы в партнерских точках продаж. Рекламодатели смогут запускать O2O-кампании, охва

«Билайн» и «Квант» запускают проект по размещению цифровой рекламы на ТВ-панелях в сети магазинов «Пятерочка» Wi-Fi-сетей «Максимателеком») сообщили о начале реализации пилотного проекта по размещению цифровой indoor-рекламы на ТВ-панелях в 80 московских магазинах торговой сети «Пятерочка» (входит в X5

МТС обеспечил indoor-связью ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону Российский телекоммуникационный оператор МТС завершил проект по оптимизации indoor-покрытия на территории торгово-развлекательного центра «Горизонт», расположенного в Ростове-на-Дону. МТС установила на территории комплекса площадью 165 тыс. квадратных метров свыше 50 а

SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам а SPIRIT Navigation Российская компания SPIRIT объявила о продаже всех прав интеллектуальной собственности на патенты и программный продукт для позиционирования людей и роботов внутри помещений (Indoor navigation). Покупателем технологии выступила публичная технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, которая входит в тройку мировых лидеров в своем рыночном сегменте. Техно

МТС развернула первое в России indoor-покрытие на базе Ericsson Radio DOT System Ericsson и МТС успешно развернули первое в России indoor-покрытие на базе решения Radio Dot System (RDS) в коммерческой сети. RDS были интегрированы в действующую 3G-сеть для обеспечения сплошного покрытия внутри здания площадью в 50000 кв. ме

Великобритания создает сеть i-маяков для indoor-навигации ниверситетов грант в размере $1,16 млн (702 тыс. фунтов). На полученные деньги в течение 18 месяцев компания RNF Digital Innovation доработает и подготовит к массовой установке собственную технологию indoor-навигации (навигация внутри зданий) под названием iBeacon. Она строится на основе маяков, с которыми мобильные устройства пользователей соединяются по Bluetooth. Маяки планируется устана

МТС в Новосибирске реализовала indoor-решение на площади около полумиллиона квадратных метров Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в рамках комплексной программы развития сети реализовал масштабный проект по улучшению indoor-покрытия ключевых объектов Новосибирска. Общая площадь которых составила около полумиллиона квадратных метров. В результате проведенных работ качественной голосовой связью и высокоскорос

«Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС та система способна функционировать даже в нестабильных каналах связи в сети доступа точек продаж, - комментирует архитектор решения «Ситроникс» Сергей Кондаков. - Реализованный в сжатые сроки проект Indoor TV в розничной сети МТС – это единственное внедрение системы класса Digital Signage такого масштаба в России». На данный момент сеть Indoor TV охватывает более 900 торговых точек