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ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB

ZTE, международный провайдер телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, сообщила, что число поставок роутеров 5G FWA & MBB на международном рынке превысило миллион. Также компания представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB: две модели ZTE 5G Indoor CPE MC888, две модели ZTE 5G Outdoor CPE MC889 и портативный ZTE 5G MiFi MU5120. Обновлённая линейка охватывает различные сценарии использования: внутри помещений, снаружи, в поездках. Устройства оснащены платформами Snapdragon X65 и X62 5G Modem-RF System.

В эпоху 5G корпорация ZTE всегда старается создавать 5G-устройства, отвечающие разным сценариям и условиям использования. В 2019 г. компания выпустила на рынок MC801 — первый роутер 5G CPE, в 2020 и 2021 вышли второе и третье поколения устройств ZTE 5G Indoor CPE. Основываясь на имеющихся наработках и достижениях, ZTE создала новую серию устройств 5G FWA & MBB с улучшенными характеристиками. При этом широкий модельный ряд позволит найти устройства для различных вариантов подключения: дома, в офисах, на улице, во время путешествий и пр.

Серия ZTE 5G Indoor CPE MC888 включает в себя две модели: MC888 и MC888 Ultra. В последней установлена платформа Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2 с модемной системой Snapdragon X65 5G Modem-RF. Устройство поддерживает стандарты Wi-Fi 6E с пиковой скоростью до 6000 Мбит/с, а также mmWave-Sub6 NR CA и 3GPP R16. Устройство оснащено суперантеннами 3.0, дающими усиление до 10 dBi и обеспечивающими стабильный и всесторонний приём 5G даже при слабом сигнале. В MC888 Ultra реализована новая система охлаждения и вентиляции: через специальные отверстия воздух проходит сверху вниз и таким образом отводит тепло. Благодаря этому решению обеспечивается долгая и стабильная работа даже в условиях высоких нагрузок. MC888 Ultra также поддерживает подключение к NFC в одно касание: любые Android-смартфоны с NFC могут мгновенно подключиться к роутеру без ввода пароля и иных дополнительных шагов.

MC888 на базе Qualcomm X62 поддерживает Wi-Fi 6 с пиковой скоростью до 3600 Мбит/с и одновременное подключение до 32 пользователей. В работе роутер использует такую же технологию антенн и высокого коэффициента усиления, как и MC888 Ultra.

Для применения вне помещений ZTE предлагает модели ZTE 5G Indoor CPE MC889 и ZTE 5G Indoor CPE MC889 Pro, поддерживающие mmWave, Sub-6 5G и 4G LTE. Устройства были сделаны с учётом низкой проникающей способности mmWave и Sub-6 и более высоких требований к пропускной способности. И конечно, они надёжно защищены от влияния температур и других факторов окружающей среды. MC889 и MC889 Pro могут похвастаться пылевлагозащитой IP67 и IP65 и диапазоном рабочих температур от -40 °C до +60 °C, что позволяет считать роутеры этой серии по-настоящему всепогодными внешними CPE-устройствами. MC889 Pro оснащен суперантеннами с усилением до 11 dBi, значительно улучшающими мощность передачи сигнала.

Технологии, применяемые в моделях 5G CPE для помещений и улиц, легли в основу новой разработки корпорации ZTE — портативного роутера ZTE 5G MiFi MU5120. Он работает на платформе Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2 с модемной системой Snapdragon X62 5G Modem-RF, поддерживает Wi-Fi 6 с низким энергопотреблением и возможностью подключения до 32 пользователей одновременно. Аккумулятора ёмкостью 10000 мАч хватит на работу в течение 16 часов. При этом 5G MiFi MU5120 поддерживает реверсивную зарядку 18Вт и подключение к NFC в одно касание, обеспечивая удобство использования и более высокую функциональность.

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Помимо пяти упомянутых выше новинок, компания ZTE анонсировала флагманское устройство MC888 – роутер Wi-Fi 7 5G CPE с мощными конфигурациями. Модель появится в продаже в IV квартале 2022 г.

Кроме того, ZTE демонстрирует возможности своих устройств в области связи и передачи данных. Новое поколение 5G mmWave CPE с чипом Qualcomm SD X65 достигает скорости более чем 10 Гбит/с, а CPE-устройства будут поддерживать двойное подключение между mmWave и Sub-6G. Специальные теплопроводящие и теплорассеивающие материалы, технологии разделения времени, новое поколение алгоритмов по микроуправлению мощностью позволяют устройствам увеличить покрытие. Как следствие, они могут успешно применяться при работе с Big Data, IoT и IoV.

«В течение многих лет Qualcomm Technologies и ZTE вместе работали на созданием устройств для мобильного широкополосного доступа, при этом некоторые из самых мощных решений ZTE для сетей 5G — это CPE-продукты с фиксированным беспроводным доступом, предназначенные для дома или офиса и оснащённые платформами Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 1, — сказал Гаутам Шеран (Gautam Sheoran), вице-президент, управление продуктами Qualcomm Technologies. — Поздравляем компанию ZTE с выпуском нового поколения устройств 5G CPE для использования внутри и вне помещений, а также мобильного роутера на базе платформы Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2 с модемной системой Snapdragon X65 and X62 5G Modem-RF. Мы с нетерпением ждём возможности помочь ZTE в оптимизации производительности, увеличении покрытия, улучшении пользовательского опыта для большего количества домов и офисов при создании продуктов нового поколения».

«Основываясь на сценарии по созданию умной экосистемы “1+2+N”, охватывающей все сферы нашей жизни, ZTE Mobile Devices шаг за шагом выстраивает её и теперь занимает большую долю мирового рынка в сфере устройств 5G CPE. При этом для интернета всего (IoE) всесторонняя интеграция “1+2+N” невозможна без системы “5G+”, которая формируется устройствами с мобильным широкополосным подключением», — отметил Лу Вэй, вице-президент ZTE Corporation, генеральный директор продуктового центра ZTE Devices.

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