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КБГУ Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова

СОБЫТИЯ


30.09.2026 «Университет Иннополис» внедрит обучение ИИ-навыкам студентов-робототехников российских вузов 2
16.02.2026 Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту 2
16.04.2025 Эксперты изучили геобренд Кабардино-Балкарии на основе Big Data 2
20.09.2024 Дополненная реальность для продажи лекарств: как работают новые технологии 1
17.01.2024 Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан» 2
27.03.2020 ITV Group и Huawei откроют ИКТ-академию на базе КБГУ 1
08.02.2017 «Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии 1
04.02.2016 Кавказский «МегаФон» назначил нового директора по Кабардино-Балкарии 1
28.10.2015 «Ростелеком» провел «оптику» в горную курортную зону Кабардино-Балкарии 1
22.02.2013 «МегаФон» предоставит доступ в интернет Кабардино-Балкарскому государственному университету 2
10.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
07.10.2011 Андрей Баев назначен директором по управлению проектами «Ростелеком-Волга» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

КБГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11033 3
МегаФон 10930 3
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
Best Buy 224 1
Rhapsody 59 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Кавказский регион 7 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Microsoft Corporation 25863 1
Huawei 4715 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16105 1
Apple Inc 13280 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 831 1
1С-Битрикс - Bitrix 680 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1130 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
Киберия - Cyberia 2 1
ПН-Лизинг - Профессиональный Независимый Лизинг - Прогресс-Нева Лизинг 2 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5818 1
РНФ - Российский научный фонд 216 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 1
Федеральное казначейство России 1954 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23720 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23169 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4855 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27128 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26821 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11939 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4472 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14145 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 919 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3228 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5943 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1708 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6122 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16652 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10810 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4087 1
Аксессуары 4328 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1321 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5355 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1118 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 275 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1561 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 217 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10040 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5346 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7588 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5079 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6520 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35771 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1538 1
Оцифровка - Digitization 5259 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3221 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5022 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4494 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3871 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 728 1
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2308 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7561 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1051 2
МТС 3G-сеть 121 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 375 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3586 1
Microsoft Windows 17003 1
Apple - App Store 3147 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
ЭЛАР ЭларСкан 192 1
Нафадзоков Азамат 7 2
Машуков Барасби 15 1
Марсагишвили Александр 4 1
Драль Игорь 8 1
Акимов Сергей 10 1
Ханов Залим 1 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Галиханова Екатерина 4 1
Александрова Юлия 3 1
Сагов Рустам 1 1
Лигидов Рамазан 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
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Шамолин Михаил 124 1
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Россия - РФ - Российская федерация 168223 7
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 397 7
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Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 512 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1527 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1433 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 757 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 156 2
Россия - СКФО - КБР - Тырныауз 5 1
Россия - СКФО - КБР - Баксан 17 1
Россия - СКФО - КБР - Урванский район - Нарткала 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48027 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19749 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 696 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3072 1
США - Калифорния 4841 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1113 1
Россия - ПФО - Пензенская область 649 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 564 1
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Россия - СКФО - КБР - Нальчик 129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58372 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34254 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10526 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11477 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10976 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8966 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7690 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6859 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5050 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 531 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2307 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6865 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8906 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3399 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 858 1
Зоология - наука о животных 2910 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 708 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1353 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1905 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
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Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 244 1
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Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1334 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 1
Молекула - Molecula 1107 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 405 1
Ботаника - Растения - Plantae 1176 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 593 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 534 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 55 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 361 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4607 1
Образование в России 2972 1
Forbes - Форбс 1016 1
Известия ИД 787 1
ММУ - Московский международный университет 12 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 5 1
КБГТК ГБПОУ - Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж 1 1
РАН ОБН - Отделение биологических наук РАН 2 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 20 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 16 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 6 1
РАН ИЭГТ - Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН 1 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 7 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 279 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1533 1
РАН - Российская академия наук 2140 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 71 1
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