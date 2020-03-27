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ITV Group и Huawei откроют ИКТ-академию на базе КБГУ

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ITV Group, российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения, и Huawei, поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктурных решений в области ИКТ, откроют академию информационно-коммуникационных технологий Huawei на базе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ).

Готовить преподавателей для чтения курсов ИКТ-академии будет компания Huawei в учебном центре в Москве. ITV Group профинансирует подготовку преподавателей и закупит оборудование для учебных классов, помещения под которые предоставит КБГУ.

В программу обучения войдут два больших блока — «ИКТ-инфраструктура» и «Новые информационные технологии». В рамках первого блока будут прочитаны курсы по маршрутизации, хранению данных, информационной безопасности и беспроводным локальным сетям, в рамках второго — по искусственному интеллекту, интернету вещей, облачным вычислениям и большим данным.

Начать обучение планируется в сентябре 2020 г., для студентов оно будет бесплатным. Выпускники академии получат возможность бесплатно пройти престижную сертификацию Huawei по темам пройденных курсов.

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