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ITV Group AxxonSoft Ай Ти Ви групп

ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп

ITV Group — один из  российских разработчиков программного обеспечения для интегрированных комплексов безопасности, цифрового видеонаблюдения

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в качестве истца (5) на сумму 3 300 454 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 7 260 589 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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27.03.2020 ITV Group и Huawei откроют ИКТ-академию на базе КБГУ

вить преподавателей для чтения курсов ИКТ-академии будет компания Huawei в учебном центре в Москве. ITV Group профинансирует подготовку преподавателей и закупит оборудование для учебных классов
16.01.2020 ITV Group и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки систем физической безопасности

рамках технологического сотрудничества будет проведена оптимизация работы программного обеспечения ITV Group на аппаратной платформе Huawei — серверах TaiShan, использующих 64-разрядные многоя
29.05.2019 БТЕ и ITV | Axxonsoft представили решение для распознавания лиц

БТЕ представила систему автоматического распознавания лиц «Face-интеллект», разработанную компанией ITV | Axxonsoft, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Решение БТЕ и ITV | Axxonsof
15.09.2015 Технология VisionLabs будет использоваться в системе идентификации личности от ITV|AxxonSoft

Производитель открытых платформ видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности ITV|AxxonSoft начал технологическое сотрудничество с компанией VisionLabs, разрабатывающей пр
29.04.2013 ITV | AxxonSoft выпустила клиентские приложения Axxon Next для iOS и Android

Компания ITV | AxxonSoft представила бесплатное клиентское приложение Axxon Next для устройств на базе
24.04.2013 ITV | AxxonSoft представил новую версию системы видеонаблюдения Axxon Next

Компания ITV | AxxonSoft представила версию 3.1 системы видеонаблюдения Axxon Next. В Axxon Next 3.1 д
01.03.2013 ITV | AxxonSoft представила новую версию открытой программной платформы Axxon Next

Компания ITV | AxxonSoft представила новую версию открытой программной платформы Axxon Next, позволяющ
29.01.2013 В продуктах ITV | AxxonSoft реализована поддержка устройств iPUX

Компания ITV | AxxonSoft начала технологическое сотрудничество с компанией iPUX, которая предлагает ли
22.11.2012 2013 г. станет годом телевизора Apple

Телевизор Apple iTV станет одной из трех главных новинок Apple в 2013 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на аналитика Piper Jaffray Джина Манстера (Gene Munster), который в целом считает, что будущий год ста
30.12.2011 Продажи телевизора Apple могут начаться в конце 2012 г.

Разработку «умного» телевизора Apple iTV планируется завершить к середине 2012 г., а в продажу устройство поступит в конце будущего года, сообщает DigiTimes. По информации издания, в телевизорах будут стоять панели производства ко
29.12.2011 Продажи Apple iTV могут начаться в конце 2012 г.

Разработку «умного» телевизора Apple iTV планируется завершить к середине 2012 г., а в продажу устройство поступит в конце будущего года, сообщает DigiTimes. По информации издания, в телевизорах будут стоять панели производства ко
21.07.2011 В программном продукте «Трактиръ» реализована возможность просмотра записей с камер видеонаблюдения

3 Премиум» появилась возможность просмотра видеоинформации, зафиксированной системами наблюдения от ITV | AxxonSoft, напрямую, не обращаясь к интерфейсу системы видеонаблюдения. Теперь отбор ин
25.05.2011 Diebold и ITV | AxxonSoft выводят безопасность банкоматов на новый уровень

ld, мировой производитель комплексных систем самообслуживания и безопасности для банков, и компания ITV | AxxonSoft, разработчик интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения, сообщили

26.08.2010 Apple запланировала мероприятие на 1 сентября, ожидается анонс iTV, iPod touch с камерой

тся в размере (примерно до размера смартфона), сможет подключаться к телевизору по беспроводной связи и запускать на его экране приложения, загруженные в App Store. С помощью устройства под названием iTV можно будет брать в прокат эпизоды телесериалов - по $0,99 за штуку. В дополнение к этому оно сохранит доступ к магазину iTunes, который сейчас предлагает приставка Apple TV. Традиционно Ap
23.08.2010 Эксперт: запуск Apple iTV в сентябре «изменит все»

Компания Apple в сентябре 2010 г. представит новую цифровую телеприставку под названием Apple iTV, стоимость которой составит $99. На этот раз информацию, которая уже циркулирует некоторое время в интернете, подтвердил основатель сервиса социальных закладок Digg Кевин Роуз (Kevin Rose),
15.06.2010 ITV представила новую версию программного комплекса «Интеллект»

Компания ITV подготовила новый релиз своего флагманского продукта – «Интеллект» 4.7.8. Он используется профессиональными инсталляторами систем видеонаблюдения и других интегрированных систем безопасност
12.08.2009 SAP в России возглавит выходец из Microsoft

По информации CNews от двух независимых источников, пост исполнительного директора SAP СНГ в октябре 2009 г. займет Владислав Мартынов. Сейчас он является председателем совета директоров компании ITV, российского разработчика ПО для систем безопасности. С момента ухода с поста управляющего директора SAP СНГ Йована Марьяновича прошло четыре месяца. Временным исполняющим обязанности до си
05.11.2008 Россияне вырвались в европейские лидеры видеонаблюдения

Компания ITV, отечественный разработчик ПО для систем видеонаблюдения, вышла на первое место по продаж
21.07.2008 ITV интегрирует радиоканальную систему «Стрелец» с платформой «Интеллект»

Результатом очередного этапа технологического сотрудничества компаний ITV и «Аргус-Спектр» стала интеграция радиоканальной системы ОПС «Стрелец» с платформой «Интеллект». В состав нового модуля интеграции вошла поддержка широкой номенклатуры устройств. Модуль поз
04.07.2008 ITV интегрирует тепловизоры FLIR в платформу «Интеллект»

Компания ITV, российский разработчик ПО для систем безопасности и видеонаблюдения, ведет работы над интеграцией двух моделей тепловизоров FLIR Systems – ThermoVision А320 и А325. Это позволит расширить

18.04.2008 ITV выпустила новые платы видеозахвата

Компания ITV, разработчик программных решений для создания комплексных систем видеонаблюдения и безопасности, объявила о выпуске в продажу новых плат видеозахвата для систем видеонаблюдения с аппаратной
25.03.2008 ITV представила новые ИБ-продукты на Sicur 2008

Партнер ITV в Испании, компания ITV Iberica на выставке Sicur 2008, проходящей в Мадриде и посвященной вопросам безопасности, совместно с TESEI GROUP продемонстрировала возможности платформы «Ин
15.11.2007 «АТМ-Интеллект» завоевал первую премию на выставке Sfitex-2007

Видеоохранная система безопасности банкоматов BIT ATM Security, совместное решение ITV и БИТ, победила в номинации "Интегрированные системы безопасности" на конкурсе "Эталон безопасности", который проходил в рамках XVI Международного специализированного форума-выставки по про
26.09.2007 В ITV новый директор международного департамента

В ITV назначен на пост директора международного департамента Алексей Шлыков. В сферу ответственности г-на Шлыкова вошло развитие бизнеса ITV на международных рынках (кроме России и стран б
30.08.2007 ITV осваивает Сибирский регион: филиал в Омске

24 августа в Омске состоялось официальное открытие нового филиала компании ITV, специализирующейся на разработке и производстве ПО для систем безопасности объектов различного масштаба и отраслевой принадлежности. Директором филиала стал Сергей Смирнов. Отметим, что эт
28.03.2007 Экс-президент Columbus IT стал совладельцем ITV

Владислав Мартынов, с февраля 2005 по январь 2007 гг. являвшийся президентом Columbus IT, в марте текущего года стал совладельцем и председателем Совета директоров компании ITV. Основные задачи топ-менеджера на новом месте — провести реорганизацию управления компанией, внедрить передовые методики планирования, управления бизнесом, партнерской сетью и отношениями с
27.03.2007 Совладельцем ITV стал Владислав Мартынов

Совладельцем и председателем совета директоров компании ITV, российского производителя высокотехнологичных систем безопасности и видеонаблюдения, стал Владислав Мартынов, руководитель с опытом управления международным софтверным бизнесом. В ближайши
23.01.2007 Сайт itv.az не был взломан?

Сайт Общественного телевидения Азербайджана itv.az не был взломан в буквальном смысле этого слова, пишет Bakililar.az. Взломом обычно считается использование технических слабостей в хостинге веб-сайта и/или его программном обеспечении. О
06.12.2006 Оператор кабельного телевидения NTL отказался от планов приобретения ITV за $9,33 млрд

Британский оператор кабельного телевидения NTL отказался от планов приобретения крупнейшей в Великобритании коммерческой телевизионной компании ITV Plc. за $9,33 млрд. В сообщении компании говорится, что «сделка между NTL и ITV не может быть совершена на условиях, приемлемых для NTL». Отказ от сделки вызван действиями британског
20.09.2006 Google хочет показывать клипы на iTV

Google, по некоторым данным, ведет переговоры с Apple о поставке видеоклипов пользователям нового сет-топа - iTV. Сеттоп – интернет-приставка к телевизору - оснащен встроенным проигрывателем видеопотоков, которые можно просматривать на телеэкране, подавая с компьютера через беспроводную домашнюю сеть.
02.08.2005 Yahoo появится на ITV

Поисковый портал Yahoo договорился с руководством крупнейшей британской коммерческой телесети ITV о сотрудничестве в области поиска информации и рекламы в интернете. Договор от имени портала заключил Yahoo! UK, британский филиал. На ITV.com появится окно поиска Yahoo! Search по с
08.05.2002 Закрылась британская компания цифрового ТВ ITV Digital

В Великобритании, готовящейся к 2010 году полностью перейти на цифровое телевидение, вышла из игры одна из компаний цифрового ТВ ITV Digital. После того, как управляющие не смогли найти для нее покупателя, компания с 1 мая перестала транслировать платные телеканалы, оставив лишь бесплатные BBC, ITV, Channel 4 и Ch
23.01.2002 Абоненты iTV используют минимум возможностей данной технологии

т доступ к интерактивным услугам, более 40% не знают, как ими пользоваться; при этом 35% говорят о том, что для них это не представляет интереса. 6% пользователей все-таки совершали покупки с помощью iTV, но при этом они заказывали какие-нибудь дешевые товары стоимостью от 10 до 50 фунтов стерлингов, например, пиццу. Gartner рекомендует провайдерам iTV сократить спонсорские программы
22.01.2002 iTV станет популярным благодаря видео-контенту Сети

Данные, полученные компанией Cahners In-Stat позволяют, наконец, говорить об интерактивном телевидении как глобальном явлении. Главный фактор, способствующий распространению iTV, это популярность, которую в последнее время приобрел сервис "видео по требованию" (video on-demand). По прогнозам аналитиков, к 2005 г. этот сервис будет использоваться 44 миллионами семей
29.11.2001 ITV Digital: одной из главных проблем компании являются фальшивые smart-карты

Компания ITV Digital, предоставляющая услуги коммерческого цифрового телевещания, обратилась к своим подписчикам с письмом, в котором последние предупреждаются об ответственности перед законом за исполь
28.03.2001 В "Кто хочет стать миллионером?" можно будет сыграть в интернете

Коммерческий канал британского телевидения ITV объявил о скором создании онлайновой версии популярной программы "Кто хочет стать миллионером". ITV, который стал первым телеканалом, начавшим в 1998 г. в Великобритании трансляцию б
20.04.1999 Oracle предложила платформу iTV для предоставления телезрителям интерактивных услуг

Компания Oracle представила новую платформу Oracle iTV, которая позволит кабельным и телекоммуникационным операторам предоставлять телезрителям интерактивные услуги, в том числе электронную почту, выход в Интернет и Video-on-Demand. Система так

Публикаций - 131, упоминаний - 166

ITV Group и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 23
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 11
Microsoft Corporation 25775 11
Sony 6739 8
Google LLC 12690 8
Samsung Electronics 11065 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Huawei 4677 7
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 6
ITV Digital 7 6
SAP SE 5601 6
SAP CIS - САП СНГ 868 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 5
Болид НВП - Bolid 104 5
Costar Technologies - Arecont Vision 17 5
ААМ Системз - AAM Systems 46 5
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 4
Sharp Corporation 1062 4
Hikvision - Хиквижн 73 4
Аргус-Спектр 19 4
JVC Kenwood 422 4
Smartec 168 4
Сюртель - Sécurité Electronique 6 4
Интегра-С Консорциум 18 4
МегаФон 10742 4
Cisco Systems 5372 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 3
AT&T Inc 1726 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 3
Yahoo! 3726 3
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Vocord - Вокорд 185 3
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 3
PERCo - Пэрко 24 3
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Ростелеком 10948 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Газпром нефть 725 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
РЖД СКЖД - Северо-Кавказская железная дорога 9 2
Атроник НПК - Атроник Русс 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
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Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Volkswagen Group - VW 308 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Транснефть 335 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Walt Disney Company 647 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
EPIC Telecom Invest 212 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
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Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 23 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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