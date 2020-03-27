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ITV Group AxxonSoft Ай Ти Ви групп
ITV Group — один из российских разработчиков программного обеспечения для интегрированных комплексов безопасности, цифрового видеонаблюдения.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 12 925 208 ₽*
СОБЫТИЯ
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|27.03.2020
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ITV Group и Huawei откроют ИКТ-академию на базе КБГУ
вить преподавателей для чтения курсов ИКТ-академии будет компания Huawei в учебном центре в Москве. ITV Group профинансирует подготовку преподавателей и закупит оборудование для учебных классов
|16.01.2020
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ITV Group и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки систем физической безопасности
рамках технологического сотрудничества будет проведена оптимизация работы программного обеспечения ITV Group на аппаратной платформе Huawei — серверах TaiShan, использующих 64-разрядные многоя
|29.05.2019
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БТЕ и ITV | Axxonsoft представили решение для распознавания лиц
БТЕ представила систему автоматического распознавания лиц «Face-интеллект», разработанную компанией ITV | Axxonsoft, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Решение БТЕ и ITV | Axxonsof
|15.09.2015
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Технология VisionLabs будет использоваться в системе идентификации личности от ITV|AxxonSoft
Производитель открытых платформ видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности ITV|AxxonSoft начал технологическое сотрудничество с компанией VisionLabs, разрабатывающей пр
|29.04.2013
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ITV | AxxonSoft выпустила клиентские приложения Axxon Next для iOS и Android
Компания ITV | AxxonSoft представила бесплатное клиентское приложение Axxon Next для устройств на базе
|24.04.2013
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ITV | AxxonSoft представил новую версию системы видеонаблюдения Axxon Next
Компания ITV | AxxonSoft представила версию 3.1 системы видеонаблюдения Axxon Next. В Axxon Next 3.1 д
|01.03.2013
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ITV | AxxonSoft представила новую версию открытой программной платформы Axxon Next
Компания ITV | AxxonSoft представила новую версию открытой программной платформы Axxon Next, позволяющ
|29.01.2013
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В продуктах ITV | AxxonSoft реализована поддержка устройств iPUX
Компания ITV | AxxonSoft начала технологическое сотрудничество с компанией iPUX, которая предлагает ли
|22.11.2012
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2013 г. станет годом телевизора Apple
Телевизор Apple iTV станет одной из трех главных новинок Apple в 2013 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на аналитика Piper Jaffray Джина Манстера (Gene Munster), который в целом считает, что будущий год ста
|30.12.2011
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Продажи телевизора Apple могут начаться в конце 2012 г.
Разработку «умного» телевизора Apple iTV планируется завершить к середине 2012 г., а в продажу устройство поступит в конце будущего года, сообщает DigiTimes. По информации издания, в телевизорах будут стоять панели производства ко
|29.12.2011
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Продажи Apple iTV могут начаться в конце 2012 г.
Разработку «умного» телевизора Apple iTV планируется завершить к середине 2012 г., а в продажу устройство поступит в конце будущего года, сообщает DigiTimes. По информации издания, в телевизорах будут стоять панели производства ко
|21.07.2011
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В программном продукте «Трактиръ» реализована возможность просмотра записей с камер видеонаблюдения
3 Премиум» появилась возможность просмотра видеоинформации, зафиксированной системами наблюдения от ITV | AxxonSoft, напрямую, не обращаясь к интерфейсу системы видеонаблюдения. Теперь отбор ин
|25.05.2011
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Diebold и ITV | AxxonSoft выводят безопасность банкоматов на новый уровень
ld, мировой производитель комплексных систем самообслуживания и безопасности для банков, и компания ITV | AxxonSoft, разработчик интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения, сообщили
|26.08.2010
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Apple запланировала мероприятие на 1 сентября, ожидается анонс iTV, iPod touch с камерой
тся в размере (примерно до размера смартфона), сможет подключаться к телевизору по беспроводной связи и запускать на его экране приложения, загруженные в App Store. С помощью устройства под названием iTV можно будет брать в прокат эпизоды телесериалов - по $0,99 за штуку. В дополнение к этому оно сохранит доступ к магазину iTunes, который сейчас предлагает приставка Apple TV. Традиционно Ap
|23.08.2010
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Эксперт: запуск Apple iTV в сентябре «изменит все»
Компания Apple в сентябре 2010 г. представит новую цифровую телеприставку под названием Apple iTV, стоимость которой составит $99. На этот раз информацию, которая уже циркулирует некоторое время в интернете, подтвердил основатель сервиса социальных закладок Digg Кевин Роуз (Kevin Rose),
|15.06.2010
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ITV представила новую версию программного комплекса «Интеллект»
Компания ITV подготовила новый релиз своего флагманского продукта – «Интеллект» 4.7.8. Он используется профессиональными инсталляторами систем видеонаблюдения и других интегрированных систем безопасност
|12.08.2009
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SAP в России возглавит выходец из Microsoft
По информации CNews от двух независимых источников, пост исполнительного директора SAP СНГ в октябре 2009 г. займет Владислав Мартынов. Сейчас он является председателем совета директоров компании ITV, российского разработчика ПО для систем безопасности. С момента ухода с поста управляющего директора SAP СНГ Йована Марьяновича прошло четыре месяца. Временным исполняющим обязанности до си
|05.11.2008
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Россияне вырвались в европейские лидеры видеонаблюдения
Компания ITV, отечественный разработчик ПО для систем видеонаблюдения, вышла на первое место по продаж
|21.07.2008
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ITV интегрирует радиоканальную систему «Стрелец» с платформой «Интеллект»
Результатом очередного этапа технологического сотрудничества компаний ITV и «Аргус-Спектр» стала интеграция радиоканальной системы ОПС «Стрелец» с платформой «Интеллект». В состав нового модуля интеграции вошла поддержка широкой номенклатуры устройств. Модуль поз
|04.07.2008
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ITV интегрирует тепловизоры FLIR в платформу «Интеллект»
Компания ITV, российский разработчик ПО для систем безопасности и видеонаблюдения, ведет работы над интеграцией двух моделей тепловизоров FLIR Systems – ThermoVision А320 и А325. Это позволит расширить
|18.04.2008
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ITV выпустила новые платы видеозахвата
Компания ITV, разработчик программных решений для создания комплексных систем видеонаблюдения и безопасности, объявила о выпуске в продажу новых плат видеозахвата для систем видеонаблюдения с аппаратной
|25.03.2008
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ITV представила новые ИБ-продукты на Sicur 2008
Партнер ITV в Испании, компания ITV Iberica на выставке Sicur 2008, проходящей в Мадриде и посвященной вопросам безопасности, совместно с TESEI GROUP продемонстрировала возможности платформы «Ин
|15.11.2007
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«АТМ-Интеллект» завоевал первую премию на выставке Sfitex-2007
Видеоохранная система безопасности банкоматов BIT ATM Security, совместное решение ITV и БИТ, победила в номинации "Интегрированные системы безопасности" на конкурсе "Эталон безопасности", который проходил в рамках XVI Международного специализированного форума-выставки по про
|26.09.2007
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В ITV новый директор международного департамента
В ITV назначен на пост директора международного департамента Алексей Шлыков. В сферу ответственности г-на Шлыкова вошло развитие бизнеса ITV на международных рынках (кроме России и стран б
|30.08.2007
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ITV осваивает Сибирский регион: филиал в Омске
24 августа в Омске состоялось официальное открытие нового филиала компании ITV, специализирующейся на разработке и производстве ПО для систем безопасности объектов различного масштаба и отраслевой принадлежности. Директором филиала стал Сергей Смирнов. Отметим, что эт
|28.03.2007
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Экс-президент Columbus IT стал совладельцем ITV
Владислав Мартынов, с февраля 2005 по январь 2007 гг. являвшийся президентом Columbus IT, в марте текущего года стал совладельцем и председателем Совета директоров компании ITV. Основные задачи топ-менеджера на новом месте — провести реорганизацию управления компанией, внедрить передовые методики планирования, управления бизнесом, партнерской сетью и отношениями с
|27.03.2007
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Совладельцем ITV стал Владислав Мартынов
Совладельцем и председателем совета директоров компании ITV, российского производителя высокотехнологичных систем безопасности и видеонаблюдения, стал Владислав Мартынов, руководитель с опытом управления международным софтверным бизнесом. В ближайши
|23.01.2007
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Сайт itv.az не был взломан?
Сайт Общественного телевидения Азербайджана itv.az не был взломан в буквальном смысле этого слова, пишет Bakililar.az. Взломом обычно считается использование технических слабостей в хостинге веб-сайта и/или его программном обеспечении. О
|06.12.2006
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Оператор кабельного телевидения NTL отказался от планов приобретения ITV за $9,33 млрд
Британский оператор кабельного телевидения NTL отказался от планов приобретения крупнейшей в Великобритании коммерческой телевизионной компании ITV Plc. за $9,33 млрд. В сообщении компании говорится, что «сделка между NTL и ITV не может быть совершена на условиях, приемлемых для NTL». Отказ от сделки вызван действиями британског
|20.09.2006
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Google хочет показывать клипы на iTV
Google, по некоторым данным, ведет переговоры с Apple о поставке видеоклипов пользователям нового сет-топа - iTV. Сеттоп – интернет-приставка к телевизору - оснащен встроенным проигрывателем видеопотоков, которые можно просматривать на телеэкране, подавая с компьютера через беспроводную домашнюю сеть.
|02.08.2005
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Yahoo появится на ITV
Поисковый портал Yahoo договорился с руководством крупнейшей британской коммерческой телесети ITV о сотрудничестве в области поиска информации и рекламы в интернете. Договор от имени портала заключил Yahoo! UK, британский филиал. На ITV.com появится окно поиска Yahoo! Search по с
|08.05.2002
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Закрылась британская компания цифрового ТВ ITV Digital
В Великобритании, готовящейся к 2010 году полностью перейти на цифровое телевидение, вышла из игры одна из компаний цифрового ТВ ITV Digital. После того, как управляющие не смогли найти для нее покупателя, компания с 1 мая перестала транслировать платные телеканалы, оставив лишь бесплатные BBC, ITV, Channel 4 и Ch
|23.01.2002
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Абоненты iTV используют минимум возможностей данной технологии
т доступ к интерактивным услугам, более 40% не знают, как ими пользоваться; при этом 35% говорят о том, что для них это не представляет интереса. 6% пользователей все-таки совершали покупки с помощью iTV, но при этом они заказывали какие-нибудь дешевые товары стоимостью от 10 до 50 фунтов стерлингов, например, пиццу. Gartner рекомендует провайдерам iTV сократить спонсорские программы
|22.01.2002
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iTV станет популярным благодаря видео-контенту Сети
Данные, полученные компанией Cahners In-Stat позволяют, наконец, говорить об интерактивном телевидении как глобальном явлении. Главный фактор, способствующий распространению iTV, это популярность, которую в последнее время приобрел сервис "видео по требованию" (video on-demand). По прогнозам аналитиков, к 2005 г. этот сервис будет использоваться 44 миллионами семей
|29.11.2001
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ITV Digital: одной из главных проблем компании являются фальшивые smart-карты
Компания ITV Digital, предоставляющая услуги коммерческого цифрового телевещания, обратилась к своим подписчикам с письмом, в котором последние предупреждаются об ответственности перед законом за исполь
|28.03.2001
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В "Кто хочет стать миллионером?" можно будет сыграть в интернете
Коммерческий канал британского телевидения ITV объявил о скором создании онлайновой версии популярной программы "Кто хочет стать миллионером". ITV, который стал первым телеканалом, начавшим в 1998 г. в Великобритании трансляцию б
|20.04.1999
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Oracle предложила платформу iTV для предоставления телезрителям интерактивных услуг
Компания Oracle представила новую платформу Oracle iTV, которая позволит кабельным и телекоммуникационным операторам предоставлять телезрителям интерактивные услуги, в том числе электронную почту, выход в Интернет и Video-on-Demand. Система так
ITV Group и организации, системы, технологии, персоны:
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