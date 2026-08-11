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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зайцев Алексей

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Что ИИ видит из космоса: исследователи «Сколтеха» изучили возможности и ограничения моделей для мониторинга природных угроз 1
23.05.2025 Wildberries открыла продажи приставки Nintendo Switch 2 1
01.04.2025 Wildberries подключила «Билайн» к сервису самовывоза Click&Collect 1
01.04.2025 билайн первым из операторов присоединился к сервису самовывоза Click&Collect от Wildberries 1
26.03.2025 Учёные Сколтеха научили нейросеть «сомневаться» для точности 1
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1
16.07.2024 Сбербанк и «Сколтех» научились прогнозировать засухи на год вперед 1
12.07.2024 Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе 1
02.04.2024 Навигация «Яндекса» появится в новых автомобилях концерна Chery Automobile 1
18.05.2020 Минкомсвязи хочет по-крупному субсидировать онлайн-образование. Минфин раскритиковал эту идею 1
12.10.2018 Портфельный проект Starta Ventures приобретен компанией ServiceNow 1
11.10.2012 Российское подразделение Teleca AB перешло на Microsoft Dynamics AX 2009 1
30.09.2011 «Энергоаудитконтроль» строит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2009 1
01.02.2010 Завтра начинает работу Форум «Технологии безопасности - 2010» 1
31.10.2008 Заполярный рецепт: ERP для "Нарьянмарнефтегаза" за 8 месяцев 2
20.01.2003 АФК "Система" получит контрольный пакет в "Мобильных ТелеСистемах" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Зайцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25778 4
МТ-Интеграция - GMCS 374 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15767 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9511 2
Google LLC 12693 1
Сindicator 5 1
Cardiomo 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 133 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 189 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 600 1
НЕЛК НПЦ 7 1
ААМ Системз - AAM Systems 46 1
Сюртель - Sécurité Electronique 6 1
Пожарная автоматика сервис НПУ 2 1
SAP SE 5604 1
Cisco Systems 5371 1
Amazon Inc - Amazon.com 3279 1
Yandex - Яндекс 9225 1
9596 1
Oracle Corporation 7074 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Deutsche Telekom 954 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
ServiceNow 111 1
Nintendo 823 1
Сонет 173 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 1
GeoCV 6 1
Navigine - Навигационные решения 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8857 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1310 3
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 48 1
HoverSurf - Ховер ОКБ - АТМ грузовые дроны ОКБ 4 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Нарьянмарнефтегаз 10 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
Exeed 24 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
НСПК - Национальная система платежных карт 949 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Starta Accelerator 9 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5971 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2878 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4952 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 979 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13640 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4873 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3260 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3423 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2701 2
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 52 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2416 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18336 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16261 2
Аксессуары 4284 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12253 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26257 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6577 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1408 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2222 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7832 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5387 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3586 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 915 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1729 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 230 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1377 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4348 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2024 1
T&M - Time&Material - оплата по факту 16 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12210 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22947 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10749 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4007 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1507 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14772 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1009 1
Управление финансами - Financial management 646 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 196 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1403 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2919 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1377 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Google Android 15249 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 106 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 8 1
Snovio - Sales Automation Platform 3 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 1
МТ-Интеграция - GMCS Oil&Gas 4 1
Парус Нефтегаз 1 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Softprom PlanDesigner 21 1
Яндекс.Карты и Транспорт - NaviKit SDK 8 1
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 1
Cornell University - arXiv.org 52 1
Apple iOS 8586 1
Linux OS 11538 1
Microsoft Office 4174 1
Яндекс.Авто 49 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 101 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 671 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Булгинов Кирилл 8 2
Зенович Алексей 1 1
Румянцев Михаил 3 1
Титов Дмитрий 18 1
Зайцева Ольга 19 1
Воронин Павел 196 1
Мякишева Марина 84 1
Попов Максим 27 1
Святенко Инна 10 1
Гнатченко Сергей 1 1
Зеленов Дмитрий 1 1
Павлюк Татьяна 2 1
Баганцов Роман 1 1
Шмаков Владимир 4 1
Рябчиков Данил 1 1
Зенникова Алина 1 1
Абдуллин Гимран 6 1
Токарев Антон 3 1
Сотириади Назар 1 1
Первутинский Роман 1 1
Шломов Евгений 1 1
Дубынин Вячеслав 1 1
Ростов Николай 1 1
Чупров Дмитрий 1 1
Телешев Константин 1 1
Михненко Алексей 1 1
Логашов Денис 1 1
Киреев Даниил 2 1
Прохоров Глеб 1 1
Растопшин Андрей 1 1
Звездин Владимир 1 1
Путин Владимир 3458 1
Мишустин Михаил 788 1
Шадаев Максут 1210 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Евтушенков Владимир 217 1
Бартунов Олег 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19149 2
Польша - Республика 2031 2
Индия - Bharat 5871 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 2
Германия - Федеративная Республика 13222 2
Россия - СФО - Новосибирск 4877 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 57 1
Россия - УФО - ЯНАО - Южно-Хыльчуюское нефтегазовое месторождение 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Пушкин - Царское Село 14 1
Казахстан - Республика 6050 1
Европа 24967 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3451 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Беларусь - Белоруссия 6293 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8578 1
Европа Восточная 3139 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4489 1
США - Нью-Йорк 3181 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1923 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2855 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3584 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2366 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1779 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 765 1
Украина - Киев 1151 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8986 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21662 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16074 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18160 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6560 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7042 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6532 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1713 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6588 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11691 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10883 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7527 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6067 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6683 1
Энергетика - Energy - Energetically 5859 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Зоология - наука о животных 2888 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1291 1
Аудит - аудиторский услуги 1266 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 892 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11327 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3481 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1640 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3175 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8494 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 1
Forbes - Форбс 1004 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2405 1
Известия ИД 770 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 42 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 460 3
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1728 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1284 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199373.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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