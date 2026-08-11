Индексная книга (каталог) CNews*
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Зайцев Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 17
Зайцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
|НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
|Булгинов Кирилл 8 2
|Зенович Алексей 1 1
|Румянцев Михаил 3 1
|Титов Дмитрий 18 1
|Зайцева Ольга 19 1
|Воронин Павел 196 1
|Мякишева Марина 84 1
|Попов Максим 27 1
|Святенко Инна 10 1
|Гнатченко Сергей 1 1
|Зеленов Дмитрий 1 1
|Павлюк Татьяна 2 1
|Баганцов Роман 1 1
|Шмаков Владимир 4 1
|Рябчиков Данил 1 1
|Зенникова Алина 1 1
|Абдуллин Гимран 6 1
|Токарев Антон 3 1
|Сотириади Назар 1 1
|Первутинский Роман 1 1
|Шломов Евгений 1 1
|Дубынин Вячеслав 1 1
|Ростов Николай 1 1
|Чупров Дмитрий 1 1
|Телешев Константин 1 1
|Михненко Алексей 1 1
|Логашов Денис 1 1
|Киреев Даниил 2 1
|Прохоров Глеб 1 1
|Растопшин Андрей 1 1
|Звездин Владимир 1 1
|Путин Владимир 3458 1
|Мишустин Михаил 788 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Бартунов Олег 54 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.