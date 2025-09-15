Получите все материалы CNews по ключевому слову
T&M Time&Material оплата по факту
УПОМИНАНИЯ
T&M и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1144 1
|Шилов Сергей 95 1
|Рожков Александр 17 1
|Бухар Виктория 12 1
|Кошкина Юлия 13 1
|Уколова Мария 7 1
|Мелихов Сергей 7 1
|Бурлаков Виктор 3 1
|Коблев Евгений 1 1
|Рябчиков Данил 1 1
|Зайцев Алексей 15 1
|Цирулик Нина 16 1
|Березин Максим 124 1
|Павлюк Татьяна 2 1
|Гумённый Петр 3 1
|Стрельцов Николай 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.