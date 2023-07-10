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PSA Professional Services Automation класс учетных систем для сектора профессиональных услуг



Больше чем Jira и Trello? Обновилось российское решение по управлению проектами 1
10.07.2023 Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО 1
02.09.2022 «Акстим» перешла на систему управления проектами от Timetta 1
17.03.2022 Чем пользоваться для управления показателями проектов после ухода Atlassian, Microsoft и SAP 1
11.10.2012 Российское подразделение Teleca AB перешло на Microsoft Dynamics AX 2009 1
16.04.2012 Бизнес послезавтра: управляй ERP через Kinect и Facebook 1
09.04.2008 «Фронтстеп СНГ» ведет учет проектного времени вместе с ProjectMate 6 1
09.07.2002 Robertson&Blums будет продвигать в России ситему SunSystems PSA 1
02.07.2002 Systems Union начала поставки системы управления проектами SunSystems PSA 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

PSA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24773 4
SAP SE 5316 3
Максима ГК - GMCS 360 3
8373 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 170 2
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 2
Accenture plc 684 1
Галактика - Корпорация 1473 1
Olympus 467 1
Atlassian 121 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 16 1
ЕАЕ-Консалт 12 1
Frontstep - Фронтстеп 38 1
ADE Professional Solutions - А.Д.Е. Профешнл Солушнз 8 1
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
КБ Стрелка 5 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 4
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HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 880 3
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2955 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4015 1
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
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Прянишников Николай 297 1
Филимонов Сергей 46 1
Пантелеев Илья 25 1
Нагорский Станислав 3 1
Водянов Владимир 35 1
Курочкин Алексей 15 1
Баранников Петр 3 1
Беспалов Сергей 6 1
Россиев Сергей 1 1
Павлюк Татьяна 2 1
Финкельштейн Григорий 1 1
Рябчиков Данил 1 1
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Беларусь - Белоруссия 5776 2
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Украина - Одесса 188 1
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Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
IDC - International Data Corporation 4913 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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