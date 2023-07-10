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PSA Professional Services Automation класс учетных систем для сектора профессиональных услуг
PSA и организации, системы, технологии, персоны:
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
|КБ Стрелка 5 1
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
|BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
|Спиридонов Александр 44 2
|Зайцев Алексей 14 1
|Прянишников Николай 297 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Нагорский Станислав 3 1
|Водянов Владимир 35 1
|Курочкин Алексей 15 1
|Баранников Петр 3 1
|Беспалов Сергей 6 1
|Россиев Сергей 1 1
|Павлюк Татьяна 2 1
|Финкельштейн Григорий 1 1
|Рябчиков Данил 1 1
|Логунова Галина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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