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BBDO Group BBDO Instinсt
Российская рекламно-коммуникационная группа, которая работает на российском рынке с 1989 года.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 37, упоминаний - 47
BBDO Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Прянишников Николай 317 3
|Пантелеев Илья 25 3
|Баранников Петр 3 3
|Бритов Александр 3 2
|Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 2
|Омашева Лилия 4 2
|Гудилин Олег 30 2
|Гусева Ирина 5 2
|Лутц Игорь 4 2
|Доброхотова Елена 6 2
|Михайлов Артем 9 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Агаева Елена 3 2
|Водянов Владимир 36 2
|Рязанов Алесь 3 1
|Фадеев Алексей 2 1
|Бериев Олег 1 1
|Астапов Юрий 1 1
|Покусаев Юрий 2 1
|Верещагин Нил 10 1
|Финкельштейн Григорий 3 1
|Ершов Антон 7 1
|Багдассариан Стефани 1 1
|Давыдов Юний 1 1
|Логунова Галина 1 1
|Емельянов Владимир 3 1
|Джамгарян Армен 1 1
|Воропаев Василий 5 1
|Балахнин Илья 7 1
|Дыбов Илья 2 1
|Валецкий Максим 1 1
|Луковецкая Татьяна 1 1
|Ослон Александр 3 1
|Березин Игорь 3 1
|Адамов Всеволод 1 1
|Грамолина Ольга 1 1
|Lukey Bernard - Люке Бернар 14 1
|Ельницкий Антон 1 1
|Вукелик Ивор 2 1
|Адамов Яков 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.