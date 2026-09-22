Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201570
ИКТ 15638
Организации 11853
Ведомства 1512
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27074
Персоны 88003
География 3133
Статьи 1588
Пресса 1338
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

BBDO Group BBDO Instinсt

BBDO Group - BBDO Instinсt

Российская рекламно-коммуникационная группа, которая работает на российском рынке с 1989 года. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.09.2026 Cicada8 поставила платформу ETM креативному агентству BBDO для защиты цифрового периметра 1
27.02.2024 Дмитрий Островцев возглавил AdTech-компанию UMG 1
14.02.2024 «ИЦ Телеком-Сервис» оснастил сеть парков развлечений Joki Joya интерактивным и AV-оборудованием 1
30.03.2023 МТС осталась без яиц. Оператор меняет фирменный стиль впервые за 17 лет 1
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
03.02.2021 «Лаборатория Касперского» запустила платформу, которая отвечает на вопросы о будущем с помощью нейросети 1
26.09.2018 Цифровая трансформация «Ростелекома»: ухо заменено на ленту 1
26.09.2018 «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд 1
28.03.2016 «ЛайтНэт» построила мультимедийную инфраструктуру для переговорных комнат BBDO 3
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
20.08.2014 «Почта России» готовит ребрендинг стоимостью десятки миллионов 2
04.07.2013 Говорит и показывает окно 1
18.03.2013 В Москве пройдет «Российская неделя маркетинга 2013» 1
14.02.2013 В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1
17.12.2012 12 декабря стартовала онлайн-конференция AdConf 1
16.04.2012 Бизнес послезавтра: управляй ERP через Kinect и Facebook 2
14.03.2012 29 марта в Москве состоится Microsoft Dynamics AX Forum 2012 1
29.02.2012 29 марта в Москве состоится Microsoft Dynamics AX Forum 2012 1
25.07.2011 Алексей Левченко назначен директором Тульского филиала «ВымпелКома» 1
18.07.2011 Мобильная реклама: не роскошь, а средство продвижения 1
01.07.2011 Исследование: эффективность рекламы зависит от того, какое устройство ее транслирует 3
16.05.2011 1 и 2 июня в Москве пройдет СЕО-саммит «Искусство быть успешным» 1
09.03.2011 Бесплатный антивирус заявил о лидерстве в России 1
09.03.2011 17 марта в Москве состоится V Microsoft Dynamics AX Forum 2011 1
28.02.2011 17 марта в Москве состоится V Microsoft Dynamics AX Forum 2011 1
17.06.2010 BBDO Russia управляет бизнесом с помощью Microsoft Dynamics AX и решений «АНД Проджект» 3
31.03.2010 Microsoft Dynamics AX Forum 2010: в поисках эффективности 2
11.09.2007 «Суп» привлекает «тяжелую артиллерию» к ЖЖ 1
11.09.2007 Российский ЖЖ воглавил директор BBDO 1
05.04.2005 "Билайн" остался без пчелы 1
04.04.2005 "Би Лайн" меняет фирменный стиль 1
14.03.2005 Затраты "ВымпелКома" на ребрендинг могут составить $100 тыс. 1
02.02.2005 Армен Джамгарян: Мы вовремя вышли на рынок 1
18.06.2001 Интернет вскружил голову французам 1
09.12.2000 Sonic Duo занялся подготовкой рекламной кампании 2
29.11.2000 В Сеть идут гиганты оффлайновой рекламы 1
14.07.2000 Новы прибор отслеживает взгляд пользователя и отмечает каждый клик "мышкой" 1

Публикаций - 37, упоминаний - 47

BBDO Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25853 11
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 646 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16033 6
СИНХ - Таттелеком 229 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 559 4
Омникомм - Omnicomm 173 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 4
Телебалт 21 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5708 3
МегаФон 10905 3
SAP SE 5626 3
9681 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 3
Ростех - КРЭТ - Техприбор 7 2
Ростелеком 11026 2
Intel Corporation 12864 2
Oracle Corporation 7100 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 2
BBDO BOOTLEG 4 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
AxeTech - Акстэч 1 1
Samsung Electronics 11126 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
Dell EMC 5204 1
Apple Inc 13261 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
LG Electronics 3745 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
ESET - ESET Software 1163 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Telegram Group 2985 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 1
Philips 2100 1
Vodafone Group 1413 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5036 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
Разгуляй 40 5
КАДВИ - Калужский двигатель 20 5
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 5
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 5
Балтик Петролеум 12 4
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 4
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 80 4
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 4
Альфа-Банк 1988 3
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 22 3
Почта России ПАО 2388 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 2
Альфа-Групп 747 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1957 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 2
Unilever - Юнилевер Русь 172 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 105 2
L’Oreal - Л'Ореаль 76 2
Сибирский антрацит ГК 5 2
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 27 1
МИФ - Манн, Иванов и Фербер 2 1
Миэль ГК 38 1
Автомир ГК 43 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Amway - Амвэй 15 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
Depot WPF 1 1
Натали Турс 6 1
UtterDesign 2 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
Город Лефортово ТРЦ 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8987 1
Газпром ПАО 1498 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 436 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3084 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6665 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
Верховный Суд Республики Беларусь 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 2
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Гильдия маркетологов 4 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5419 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23107 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8745 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54578 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5716 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29846 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6102 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13576 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18294 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9367 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35640 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18474 4
Управление финансами - Financial management 648 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22761 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7914 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13127 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24656 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5426 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7573 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13095 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5937 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3263 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1724 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13060 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27068 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12400 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15531 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26736 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17082 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36646 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14086 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9400 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9841 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1211 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1410 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9543 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8364 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4709 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5907 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2264 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 7
Microsoft Dynamics 1198 7
Microsoft Office 4211 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 404 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 573 2
Microsoft Dynamics CRM 565 2
Ростелеком - Лицей 28 2
Ростелеком - ТВ для Бизнеса 6 2
Microsoft Advertising Platform - Microsoft AdManager 13 2
Merlion iRU Stilo - Merlion iRU Tactio - Merlion iRU Planio - Merlion iRU Novia - Merlion iRU Intro - Merlion iRU Ultralight - Merlion iRU Ultraslim - Merlion iRU Patriot - серия ноутбуков 68 1
Google Chrome - браузер 1721 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
Apple iPad 4023 1
Google Android 15333 1
Apple iOS 8634 1
Rakuten Viber 669 1
Microsoft Windows 16985 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1764 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
Microsoft Office 365 1051 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 331 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Mozilla Firefox - браузер 1959 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
Apple Music 127 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 111 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1520 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2566 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 336 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 412 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Microsoft Kinect 201 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 546 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 11 1
МТС Коммуникатор 31 1
Прянишников Николай 317 3
Пантелеев Илья 25 3
Баранников Петр 3 3
Бритов Александр 3 2
Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 2
Омашева Лилия 4 2
Гудилин Олег 30 2
Гусева Ирина 5 2
Лутц Игорь 4 2
Доброхотова Елена 6 2
Михайлов Артем 9 2
Филимонов Сергей 46 2
Агаева Елена 3 2
Водянов Владимир 36 2
Рязанов Алесь 3 1
Фадеев Алексей 2 1
Бериев Олег 1 1
Астапов Юрий 1 1
Покусаев Юрий 2 1
Верещагин Нил 10 1
Финкельштейн Григорий 3 1
Ершов Антон 7 1
Багдассариан Стефани 1 1
Давыдов Юний 1 1
Логунова Галина 1 1
Емельянов Владимир 3 1
Джамгарян Армен 1 1
Воропаев Василий 5 1
Балахнин Илья 7 1
Дыбов Илья 2 1
Валецкий Максим 1 1
Луковецкая Татьяна 1 1
Ослон Александр 3 1
Березин Игорь 3 1
Адамов Всеволод 1 1
Грамолина Ольга 1 1
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 1
Ельницкий Антон 1 1
Вукелик Ивор 2 1
Адамов Яков 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47951 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19709 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55013 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13858 4
Казахстан - Республика 6092 3
Европа 25017 3
Германия - Федеративная Республика 13286 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14846 3
Бельгия - Королевство 1200 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 795 2
Саудовская Аравия - Королевство 674 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1273 1
Азия - Азиатский регион 5947 1
Беларусь - Белоруссия 6339 1
Норвегия - Королевство 1864 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8657 1
Индия - Bharat 5901 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4529 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 1
Франция - Французская Республика 8195 1
Венгрия - Будапешт 116 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3608 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1211 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3230 1
Индонезия - Республика 1069 1
Чехия - Чешская Республика 1351 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Иран - Исламская Республика Иран 1161 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 916 1
Новая Зеландия 738 1
Европа Западная 1497 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 415 1
Греция - Греческая Республика 1018 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 405 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2768 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53936 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21933 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27562 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3330 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8554 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1016 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58270 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3898 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18325 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3066 4
Энергетика - Energy - Energetically 5938 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6662 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16282 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10963 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34161 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1654 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1712 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 82 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5834 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7086 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6595 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1091 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5163 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1758 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11452 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3529 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2179 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 1
Философия - Philosophy 535 1
Приватизация - форма преобразования собственности 544 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1003 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 731 1
Информационный взрыв - Information explosion - Информационная перегрузка - Information overload - Информационная революция 31 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1288 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11587 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6124 1
IDC - International Data Corporation 4998 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 1
Gartner - Гартнер 3670 1
BCG - Boston Consulting Group 118 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 123 1
Berg Insight 19 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1525 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
DAX Forum 5 4
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще