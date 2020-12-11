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L’Oreal Л'Ореаль

L’Oreal - Л'Ореаль

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 1 899 181 914 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 1 899 181 914 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 1 899 181 914 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.12.2020 L’Oreal внедрили маркировку продукции на базе «iDocs: Маркировка» в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions

С 1 октября 2020 г. в России вступило в действие требование правительства России об обязательной маркировке парфюмерной продукции средствами идентификации. Компания L’Oreal начала заблаговременную подготовку. Нужно было найти решение, которое автоматизировало бы процесс заведения и учета кодов маркировки. Для этого была выбрана платформа ГК «КОРУС Консалти
17.05.2016 «Л'Ореаль» переходит на электронные документы с контрагентами

Компания «Л'Ореаль» внедряет системы EDI и «Диадок» от компании «СКБ Контур» для организации договорной работы с контрагентами в электронном виде. Компания планирует не только сэкономить на отказе от бум
02.12.2015 L’Oréal Россия: Будущее развития ИТ-рынка – за сервисными услугами

Т-инфраструктуры здесь, в России, мы используем и те решения, которые рекомендованы непосредственно L’Oréal Франция, и реализуем собственные проекты – ведь любая страна, любое подразделение име
10.06.2013 L’Oreal заменила командировки на видеосвязь от Orange

Orange Business Services предоставил компании L’Oreal видеоконференцсвязь на базе облачного решения Open Videopresence. Внедрение системы ВКС позволило повысить оперативность принятия решений и сократить расходы на командировки в 8 раз, а

25.05.2009 eBay выиграл суд против L'Oreal в Британии

-аукцион eBay не несет ответственности за продажу поддельных косметических продуктов на своем сайте. Это решение было вынесено в рамках процесса, в котором eBay выступал против косметической компании L'Oreal. L'Oreal подала против eBay судебные иск в Британии, Германии, Франции, Бельгии и Испании, обвиняя интернет-аукцион в том, что он способствует продаже поддельных продуктов L'O
16.04.2009 L’Oreal содействует научной карьере российских женщин

Как сообщает пресс-служба РАН, компания "L’Oreal Россия" при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Российской академии наук назначае
22.10.2008 Магазины L'Oreal в Китае автоматизируют на базе решения eFuture

ли и потребительских товаров в Китае, объявила о подписании контракта с представительством компании L'Oreal в Китае (L'Oreal China) на поставку и установку решения eFuture - One POS-ERP

10.09.2007 L'Oreal подала в суд на eBay из-за поддельной косметики

L'Oreal, крупнейшая в мире компания по производству косметики, подала судебный иск против eBay, обвиняя последнюю в том, что онлайн-аукцион не борется с продажей контрафактной продукции под маркой L'Oreal через свой сайт. Ранее, аналогичный иск в адрес eBay подали также компании Dior и Tiffany's, сообщает Reuters. «L'Oreal столкнулась с ростом объема незаконной торговли поддельным
26.10.2004 Центр L'Oreal внедрил КИС на базе "1С:Предприятие"
13.11.2000 Впервые в Рунете: 20 млн. показов геля для волос

С 13 по 26 ноября один из крупнейших в мире производителей косметики - компания L'Oreal - будет рекламировать в российском сегменте Сети один из своих товаров. Это первая ре

Публикаций - 76, упоминаний - 90

L’Oreal и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25841 10
SAP SE 5624 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 299 7
МегаФон 10894 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 5
Google LLC 12761 5
Логика BPM 49 4
Siemens AG - Siemens Group 2675 4
Samsung Electronics 11121 4
IBM - International Business Machines Corp 9717 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 4
Oracle Corporation 7099 4
Hoff Tech - Хофф Тех 47 3
Бизнес-Консоль 18 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5701 3
Philips 2100 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 3
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 104 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Jumpshot 6 2
Intuit 82 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 2
Metasonic AG 23 2
Dell EMC 5204 2
Amazon Inc - Amazon.com 3296 2
Apple Inc 13250 2
LG Electronics 3744 2
Intel Corporation 12858 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 2
VK - Mail.ru Group 3613 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 142 2
Hitachi - Хитачи 1503 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 613 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Gen Digital - Avast Software 184 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1010 2
McKinsey & Company Int 296 2
Adidas - Адидас 170 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1954 7
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 7
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 7
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 103 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2983 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 92 4
Новард УК - Novard 73 4
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 45 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 4
ПСБ - Промсвязьбанк 972 4
Евросеть 1421 4
Unilever - Юнилевер Русь 172 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 4
Yves Rocher - Ив Роше 35 4
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
Терволина - Tervolina 8 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 3
Лудинг - Luding 11 3
Finn Flare - ФФ Стайл 46 3
Седьмой Континент 65 3
Mr. Сумкин 6 3
Zolla - Золла 18 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 3
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 5 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Дочки-Сыночки 8 3
eBay Inc 1642 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 198 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 3
Совкомбанк ПАО 319 3
Спортмастер - Sportmaster 203 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
ФРИИ Акселератор 60 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
Судебная власть - Judicial power 2521 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5786 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2890 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 634 1
ФРИИ Инвест 11 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Мосгортранс ГУП 141 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 130 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 77 3
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 158 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 13
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5413 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13744 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13783 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12377 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14073 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5707 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7892 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8731 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5331 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8348 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4444 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6399 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7933 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1458 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4918 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13040 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13075 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3615 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1079 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6095 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23091 4
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 855 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18211 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 398 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18460 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12294 3
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 542 3
Google Android 15325 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Gen Digital - Avast Business 7 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Dassault Systemes - Delmia 31 2
Google Chrome - браузер 1718 2
Google YouTube - Видеохостинг 3014 2
Apple macOS 2445 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3122 2
Microsoft Windows 16968 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1806 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 863 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 321 2
Dassault Systemes - 3DExperience 76 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Yelp 45 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 52 1
iSpring Suite 19 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Microsoft Kinect 201 1
Cisco Systems - Splunk ES - Splunk Enterprise Security 5 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 106 1
Samsung Electronics - Bada 188 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 1
Gen Digital - Avast - AVG Internet Security - AVGSvc.exe 5 1
1С:Торговля и Склад 91 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 1
МТС Коммуникатор 31 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
MP3.com 130 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 1
Epicor iScala BI - Epicor iScala Business Intelligence Server - Epicor Smarter Business Intelligence 4 1
1С-Рарус Бонусный сервис 1 1
Кулахметов Борис 10 10
Трефилов Алексей 49 6
Герасимов Александр 46 5
Коптелов Андрей 138 5
Кузин Вадим 38 4
Левиков Антон 69 4
Корчагин Руслан 23 4
Литвинов Павел 23 4
Староверов Денис 14 4
Виноградов Сергей 17 4
Миронов Александр 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Сардарян Роберт 19 3
Леушев Андрей 75 3
Рудаков Денис 31 3
Спиридонов Александр 49 3
Зайцев Николай 32 3
Вагнер Юлия 12 3
Сологуб Денис 75 3
Першутов Александр 5 3
Муньков Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 32 3
Драчев Никита 10 3
Бахин Евгений 22 3
Шарапов Максим 8 3
Алексеев Герман 10 3
Иванова Ирина 15 3
Аксенова Юлия 12 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Ляпин Игорь 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Сысоев Анатолий 6 3
Красавин Михаил 5 3
Демиденко Владимир 5 3
Фесюк Виктор 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 167662 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 20
Европа 25012 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 14
Франция - Французская Республика 8194 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 10
Германия - Федеративная Республика 13279 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 7
Европа Западная 1497 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 4
Испания - Королевство 3844 4
Югославия 75 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1270 3
Беларусь - Белоруссия 6332 3
Европа Восточная 3140 3
Канада 5092 3
Казахстан - Республика 6087 2
Япония 13837 2
Ирландия - Республика 1055 2
Америка - Американский регион 2208 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3362 2
Израиль 2868 2
Африка - Африканский регион 3647 2
Ближний Восток 3165 2
Италия - Итальянская Республика 4517 2
Венгрия 857 2
Великобритания - Лондон 2434 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3224 2
Украина 7945 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1735 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 2
Узбекистан - Республика 2028 2
США - Калифорния 4837 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1086 2
Нидерланды 3764 2
Египет - Арабская Республика 1108 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 2
Швеция - Стокгольм 410 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1154 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27522 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5642 9
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