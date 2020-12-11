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L’Oreal Л'Ореаль
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 1 899 181 914 ₽*
СОБЫТИЯ
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|11.12.2020
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L’Oreal внедрили маркировку продукции на базе «iDocs: Маркировка» в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions
С 1 октября 2020 г. в России вступило в действие требование правительства России об обязательной маркировке парфюмерной продукции средствами идентификации. Компания L’Oreal начала заблаговременную подготовку. Нужно было найти решение, которое автоматизировало бы процесс заведения и учета кодов маркировки. Для этого была выбрана платформа ГК «КОРУС Консалти
|17.05.2016
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«Л'Ореаль» переходит на электронные документы с контрагентами
Компания «Л'Ореаль» внедряет системы EDI и «Диадок» от компании «СКБ Контур» для организации договорной работы с контрагентами в электронном виде. Компания планирует не только сэкономить на отказе от бум
|02.12.2015
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L’Oréal Россия: Будущее развития ИТ-рынка – за сервисными услугами
Т-инфраструктуры здесь, в России, мы используем и те решения, которые рекомендованы непосредственно L’Oréal Франция, и реализуем собственные проекты – ведь любая страна, любое подразделение име
|10.06.2013
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L’Oreal заменила командировки на видеосвязь от Orange
Orange Business Services предоставил компании L’Oreal видеоконференцсвязь на базе облачного решения Open Videopresence. Внедрение системы ВКС позволило повысить оперативность принятия решений и сократить расходы на командировки в 8 раз, а
|25.05.2009
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eBay выиграл суд против L'Oreal в Британии
-аукцион eBay не несет ответственности за продажу поддельных косметических продуктов на своем сайте. Это решение было вынесено в рамках процесса, в котором eBay выступал против косметической компании L'Oreal. L'Oreal подала против eBay судебные иск в Британии, Германии, Франции, Бельгии и Испании, обвиняя интернет-аукцион в том, что он способствует продаже поддельных продуктов L'O
|16.04.2009
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L’Oreal содействует научной карьере российских женщин
Как сообщает пресс-служба РАН, компания "L’Oreal Россия" при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Российской академии наук назначае
|22.10.2008
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Магазины L'Oreal в Китае автоматизируют на базе решения eFuture
ли и потребительских товаров в Китае, объявила о подписании контракта с представительством компании L'Oreal в Китае (L'Oreal China) на поставку и установку решения eFuture - One POS-ERP
|10.09.2007
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L'Oreal подала в суд на eBay из-за поддельной косметики
L'Oreal, крупнейшая в мире компания по производству косметики, подала судебный иск против eBay, обвиняя последнюю в том, что онлайн-аукцион не борется с продажей контрафактной продукции под маркой L'Oreal через свой сайт. Ранее, аналогичный иск в адрес eBay подали также компании Dior и Tiffany's, сообщает Reuters. «L'Oreal столкнулась с ростом объема незаконной торговли поддельным
|26.10.2004
|Центр L'Oreal внедрил КИС на базе "1С:Предприятие"
|13.11.2000
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Впервые в Рунете: 20 млн. показов геля для волос
С 13 по 26 ноября один из крупнейших в мире производителей косметики - компания L'Oreal - будет рекламировать в российском сегменте Сети один из своих товаров. Это первая ре
L’Oreal и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулахметов Борис 10 10
|Трефилов Алексей 49 6
|Герасимов Александр 46 5
|Коптелов Андрей 138 5
|Кузин Вадим 38 4
|Левиков Антон 69 4
|Корчагин Руслан 23 4
|Литвинов Павел 23 4
|Староверов Денис 14 4
|Виноградов Сергей 17 4
|Миронов Александр 16 3
|Горбунов Вадим 12 3
|Дубчак Кирилл 12 3
|Сардарян Роберт 19 3
|Леушев Андрей 75 3
|Рудаков Денис 31 3
|Спиридонов Александр 49 3
|Зайцев Николай 32 3
|Вагнер Юлия 12 3
|Сологуб Денис 75 3
|Першутов Александр 5 3
|Муньков Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Козырь Сергей 32 3
|Драчев Никита 10 3
|Бахин Евгений 22 3
|Шарапов Максим 8 3
|Алексеев Герман 10 3
|Иванова Ирина 15 3
|Аксенова Юлия 12 3
|Хохлов Андрей 8 3
|Мальцев Тимур 8 3
|Митюшкин Кирилл 7 3
|Коньков Максим 7 3
|Ляпин Игорь 6 3
|Чаморцев Владимир 6 3
|Сысоев Анатолий 6 3
|Красавин Михаил 5 3
|Демиденко Владимир 5 3
|Фесюк Виктор 3 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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