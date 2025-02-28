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Воропаев Василий
Воропаев Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Митрофанов Сергей 10 2
|Кочкин Павел 1 1
|Стоянов Игорь 2 1
|Урбанский Владимир 27 1
|Дыбов Илья 2 1
|Балахнин Илья 7 1
|Березин Игорь 3 1
|Грамолина Ольга 1 1
|Ельницкий Антон 1 1
|Потапенко Дмитрий 18 1
|Манн Игорь 8 1
|Баранников Андрей 3 1
|Давыдов Юний 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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