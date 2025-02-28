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Воропаев Василий



28.02.2025 В России открыт испытательный центр для наноспутников 1
18.03.2013 В Москве пройдет «Российская неделя маркетинга 2013» 1
21.11.2012 Бизнесмены Москвы и других городов России встретятся на «Большой Бизнес Ёлке 2012» 1
02.10.2012 Free-lance.ru начинает проводить все проекты по аккредитиву или договору подряда 1
13.05.2011 «Альфа-Банк» реализовал перевод средств через интернет-банк на Free-lance.ru 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Воропаев Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 4
Альфа-Банк 1778 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
МИФ - Манн, Иванов и Фербер 2 1
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 32 1
Гильдия маркетологов 4 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5096 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1466 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6989 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1639 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4783 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7161 1
MarTech - Нейромаркетинг 6 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5084 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 128 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
Митрофанов Сергей 10 2
Кочкин Павел 1 1
Стоянов Игорь 2 1
Урбанский Владимир 27 1
Дыбов Илья 2 1
Балахнин Илья 7 1
Березин Игорь 3 1
Грамолина Ольга 1 1
Ельницкий Антон 1 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Манн Игорь 8 1
Баранников Андрей 3 1
Давыдов Юний 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 2
Земля - планета Солнечной системы 10409 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6004 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8099 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 179 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1379 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 48 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6186 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6004 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343913, в очереди разбора - 765995.
Создано именных указателей - 169908.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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