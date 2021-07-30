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Альфа-Банк
Альфа-клик
интернет-банк


30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк 1
11.10.2018 Mediascope представила исследование «Онлайн-платежи в России» 1
22.02.2018 Услуги MCN Telecom теперь можно оплачивать в терминалах QIWI 1
01.02.2017 «Альфа-Банк» отменил комиссию за оплату ЖКУ в мобильном и интернет-банке 2
07.12.2016 Сервис «Молния» «Альфа-Банка» стал доступен клиентам PayU 2
11.11.2016 Китайский магазин GearBest.com начал принимать платежи через «Яндекс.Кассу» 1
13.10.2016 «Альфа-Банк» и «Лидер» запустили сервис по онлайн-отправке денежных переводов 2
11.10.2016 «Телфин» запустил мобильную версию личного кабинета 1
29.08.2016 УФС запустила оплату билетов картой «Мир» с помощью ВТБ24 1
20.07.2016 «Яндекс.Касса» упростила оплату онлайн-заказов с помощью «Альфа-Банка» 1
21.06.2016 Интернет-магазин «М.Видео» совместно с «Яндекс.Кассой» запускает «умные платежи» 1
11.05.2016 Услуга «Альфа-Диалог» стала доступна абонентам Tele2 1
15.04.2016 Настроить «Автоплатеж» Tele2 теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик» 1
10.03.2016 «Альфа-Банк» в сотрудничестве с «Синимекс» реализовал новый сервис «Молния» для оплаты интернет-покупок 1
01.02.2016 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно открыть ИИС УК «Альфа-Капитал» 1
16.11.2015 MyKassa возобновила прием платежей через «Сбербанк Онлайн» 1
21.10.2015 Россия: интернет-банкинг набирает популярность как платежное средство в интернет-магазинах 1
06.10.2015 Пользователям MyKassa теперь доступны системы интернет-банкинга «Телебанк» и «ОТПдирект» 1
23.06.2015 «Альфа-Банк» совместно с VisaToHome запустил услугу по оформлению визы онлайн 1
08.06.2015 «Альфа-Банк» переходит на отправку одноразовых паролей в виде USSD-сообщений 1
03.06.2015 Пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» доступен сервис переводов с карты на карту 1
24.04.2015 Мобильный банк «Альфа-Мобайл» заработал на Apple Watch 1
23.04.2015 «Альфа-Банк» обновил свой мобильный банк 1
30.01.2015 Пополнить баланс карты «Тройка» теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик» 1
12.12.2014 Интернет-банкинг для физических лиц: борьба за юзабилити 1
18.11.2014 «Яндекс.Деньги» разрешили интернет-магазинам подключать приём платежей через «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл» 1
13.11.2014 «Альфа-Банк» вместе с Eset защитит пользователей интернет-банка «Альфа-Клик» 1
22.08.2014 Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут открывать счета в интернет-банке 1
31.07.2014 Клиенты Love Republic теперь смогут забирать свои покупки из почтоматов Logibox 1
07.07.2014 Билеты на рейсы «ЮТэйр» теперь можно оплатить через интернет-банк «Альфа-Клик» 1
01.07.2014 Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут оплатить налоги в интернет-банке в режиме онлайн 1
26.05.2014 Пользователи «Альфа-Мобайл» теперь могут самостоятельно блокировать карты 1
08.11.2013 Альфа-Банк: Банки превращаются в ИТ-компании с банковской лицензией 1
30.09.2013 RBK Money стала партнером благотворительного марафона «Всем миром» 1
18.09.2013 «Деньги Mail.Ru» разрешили пополнять электронный кошелек банковскими картами без комиссии 1
02.09.2013 Интернет-банкинг непонятен пользователям 1
21.08.2013 Первые итоги внедрения интернет-банка «Альфа-Клик»: все решает интерфейс 2
16.08.2013 «Синимекс-Информатика» и «Альфа-Банк» создали новую версию интернет-банка «Альфа-Клик» 1
05.08.2013 Штрафы ГИБДД теперь можно оплатить через интернет-банк «Альфа-Клик» 2
26.07.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь доступны переводы по e-mail и номеру телефона 1

Публикаций - 95, упоминаний - 108

Альфа-Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Webmoney 330 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Cinimex - Синимекс 160 1
PayPal 441 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
LeEco - LeTV 46 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
Альфа-Банк 1123 16
Qiwi 783 3
ВТБ24 583 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Visa International 1345 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Русский стандарт Банк 302 1
Альфа-Капитал УК 45 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ПриватБанк 177 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 11
Google Android 10751 9
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 9
Apple iOS 5742 6
Альфа-Мобайл 63 3
MasterCard MoneySend 39 2
ПриватБанк Приват24 113 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
MyKassa - сервис приема платежей для интернет-магазинов 20 2
Paylate Доверительная оплата 3 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Visa Electron 49 1
Java - Язык программирования 1176 1
Rambler Касса 13 1
Symbian OS 776 1
Тройка - транспортная карта 34 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Qiwi Кошелек 154 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
MasterCard MasterPass 29 1
MasterCard Maestro 112 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Samsung Pay 238 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Apple Pay 385 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Смирнова Ева 19 2
Киричек Алексей 66 1
Тач Майкл 36 1
Бисембаева Алина 12 1
Давыдов Владимир 2 1
Лавров Виталий 22 1
Чернышев Юрий 7 1
Кривошеева Ирина 3 1
Бочарова Елена 9 1
Китляр Владимир 19 1
Чимиричкина Мария 30 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Украина 3365 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - Иркутск 465 1
Россия - Кемерово 309 1
Германия - Берлин 356 1
Россия - Челябинск 772 1
Россия - Воронеж 690 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 3
CNews Analytics 1988 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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