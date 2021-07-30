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Альфа-Банк Альфа-клик интернет-банк

СОБЫТИЯ

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30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк

Каким стал интернет-банк Альфа-Клик? Альфа-Банк выпустил новую версию своего интернет-банкинга. В компании отмечают, ч
15.04.2016 Настроить «Автоплатеж» Tele2 теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик»

Мобильный оператор Tele2 открывает новый способ подключения услуги «Автоплатеж» для клиентов «Альфа-Банка». Теперь абоненты Tele2 могут использовать интернет-банк «Альфа-Клик» для настройки автоматического пополнения баланса с банковской карты. Ранее услугу «Автоплатеж» абоненты Tele2, являющиеся клиентами «Альфа-Банка», могли подключить в личном кабинете
01.02.2016 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно открыть ИИС УК «Альфа-Капитал»

анционно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) под управлением УК «Альфа-Капитал» через «Альфа-клик». Для этого надо перейти в раздел «Инвестиции» и выбрать одну их трех инвестиционн
03.06.2015 Пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» доступен сервис переводов с карты на карту

Клиентам «Альфа-Банка» — пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» — стали доступны новые переводы с карты на карту — быстрый и удобный способ перев
30.01.2015 Пополнить баланс карты «Тройка» теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик»

C конца января билет «Электронный кошелек» на карте «Тройка» клиенты «Альфа-Банка» могут пополнить в интернет-банке «Альфа-Клик». Новый способ пополнения позволит пассажирам экономить время, избегать очередей в кассы, сообщили CNews в «Альфа-Банке». Клиенты банка могут пополнить средства на билете на сумму до
18.11.2014 «Яндекс.Деньги» разрешили интернет-магазинам подключать приём платежей через «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл»

.Деньги» добавили возможность для интернет-магазинов подключить приём платежей через интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл». Это позволит магазинам выставлять электронные сч
13.11.2014 «Альфа-Банк» вместе с Eset защитит пользователей интернет-банка «Альфа-Клик»

еждународная антивирусная компания Eset запустили программу по защите пользователей интернет-банка «Альфа-Клик» — «Узнай больше о безопасности с Eset NOD32». Как говорится в заявлении «Альфа-Ба
07.07.2014 Билеты на рейсы «ЮТэйр» теперь можно оплатить через интернет-банк «Альфа-Клик»

Aviation) запустили новый платежный сервис на официальном сайте авиакомпании. Теперь клиенты банка во время покупки билетов через сайт «ЮТэйр» могут в режиме онлайн оплатить билеты в интернет-банке «Альфа-Клик» или мобильном банке «Альфа-Мобайл». Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». «Самый удобный способ покупки авиабилетов — в интернете. Это просто, удобно и безопасно. Именно поэтому м
05.05.2014 В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь доступно пополнение счета в Skype

«Альфа-Банк» запустил новый функционал в интернет-банке «Альфа-Клик» — пополнение счета в Skype. Оплату можно произвести в разделе «Оплата услуг — интернет». «Мы рады, что наши клиенты получили возможность пополнить баланс Skype. Платеж выполняется м
21.11.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» появилась функция «Автоплатежи» для мобильных операторов

Клиенты «Альфа-Банка» теперь не останутся без связи, если забыли пополнить баланс своего телефона. Теперь все заботы по своевременной оплате мобильной связи возьмет интернет-банк «Альфа-Клик», с помощью функционала «Автоплатежи». Указав пороговое значение баланса и сумму пополнения, нужно всего лишь выбрать способ проведения платежа: автоматически или с подтверждением по
21.08.2013 Первые итоги внедрения интернет-банка «Альфа-Клик»: все решает интерфейс

Новый интернет-банк отличается более удобным, легким дизайном. Как говорят сами создатели, «Альфа-Клик» дружелюбен по отношению к пользователям: он имеет логичную структуру и интуитивно
16.08.2013 «Синимекс-Информатика» и «Альфа-Банк» создали новую версию интернет-банка «Альфа-Клик»

Компания «Синимекс-Информатика» приняла участие в разработке новой версии интернет-банка «Альфа-Клик» в «Альфа-Банке». Разработка и реализация проекта велась с весны 2011 г. В рамках

05.08.2013 Штрафы ГИБДД теперь можно оплатить через интернет-банк «Альфа-Клик»

Клиентам «Альфа-Банка» стала доступна оплата штрафов ГИБДД через интернет-банк «Альфа-Клик». Информация об оплате штрафа сразу передается в информационную систему Федерального Казначейства РФ (ГИС ГМП), а также базу данных ГИБДД ГУ МВД России. Также клиенты имеют возможнос
02.08.2013 Подключить «Альфа-Мобайл-Лайт» теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик»

«Альфа-Банк» сообщил о том, что в интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно подключить бесплатную версию мобильного банка «Альфа-Мобайл-Лайт». Т
26.07.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь доступны переводы по e-mail и номеру телефона

Клиенты «Альфа-Банка» теперь смогут переводить друг другу денежные средства через интернет-банк «Альфа-Клик», указав при этом только сумму перевода и номер мобильного телефона или e-mail адрес получателя платежа. Созданный платеж можно сохранять как шаблон и настроить автоплатежи. Услуга п
23.07.2013 Услуга «Антивирус Dr.Web» теперь доступна клиентам интернет-банка «Альфа-Клик»

Компания «Доктор Веб» сообщила о начале сотрудничества с «Альфа-Банком». Теперь клиенты интернет-банка «Альфа-Клик» могут воспользоваться услугой «Антивирус Dr.Web» на условиях подписки. Партнером проекта выступил интернет-магазин Allsoft. Как рассказали CNews в «Доктор Веб», новый сервис уже дос
18.07.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно оплатить покупку программ в Allsoft

В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно оплатить покупку программ в интернет-магазина лицензионного софта Allsoft всего в несколько кликов. Для клиентов Allsoft значимым фактором выбора нового способа оплаты

08.07.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно оплатить товары Faberlic

С 1 июля 2013 г. клиенты «Альфа-Банка» — пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» — могут дистанционно оплачивать товары российской парфюмерно-косметической компании на рынке прямых продаж Faberlic. Все платежи происходят в режиме реального времени и без комиссии
02.07.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл» теперь можно подключить в режиме онлайн

льфа-Банка» – владельцы дебетовой или кредитной карты банка, теперь могут подключить интернет-банк «Альфа-Клик», мобильный банк «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» в режиме онлайн на сайте «Ал
24.06.2013 «Альфа-Банк» и «УФС» запустили продажи электронных железнодорожных билетов в интернет-банке «Альфа-Клик»

ы онлайн бронирования билетов «UFS-online», запустили новый сервис для пассажиров в интернет-банке «Альфа-Клик». Теперь пользователи «Альфа-Клика» смогут купить электронный железнодорожный биле
24.06.2013 «Альфа-Банк» и itour запустили сервис онлайн-продажи туров через интернет-банк «Альфа-Клик»

туристическое агентство itour объявили о запуске совместного интернет-ресурса alfa.itour.ru. Теперь клиенты «Альфа-Банка» смогут забронировать и оплатить туры в режиме online на сайте интернет-банка «Альфа-Клик». Благодаря наличию широкой сети собственных офисов itour, клиенты банка не будут ограничены только безвизовыми странами и смогут приобретать путешествия в любую точку мира. «По наши
04.06.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно оплатить товары Autodoc.ru

С 1 июня 2013 г. клиенты «Альфа-Банка» — пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» могут дистанционно оплачивать товары интернет-магазина Autodoc.ru, специализирующ
24.05.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно приобрести Eset NOD32

или о старте продаж антивирусного программного обеспечения от компании Eset NOD32 в интернет-банке «Альфа-Клик». Впервые данная услуга стопроцентно автоматизирована: весь процесс покупки происх
24.04.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» переведен на платформу Oracle Fusion Middleware

«Альфа-Банк» перевел интернет-банк «Альфа-Клик» на новую технологическую платформу, построенную на передовых связующих технология
17.04.2013 Пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» теперь могут приобрести билеты в кино онлайн

«Альфа-Банк» и «Рамблер-Касса» запустили совместный сервис по онлайн-продаже электронных билетов в кино и в театры через интернет-банк «Альфа-Клик». Таким образом, клиенты банка получили возможность при покупке билетов на сайте alfa.kassa.rambler.ru сразу же оплатить их со своего счета через интернет-банк. Чтобы воспользоваться
04.04.2013 Е-invoicing — одна из самых популярных услуг среди клиентов «Альфа-Банка»

ing — оплата товаров и услуг в интернете с помощью выставления электронных счетов в интернет-банке «Альфа-Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл» — становится все более популярной среди клиентов
12.03.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно приобрести авиабилеты на чартерные рейсы

-трэвел агентство Biletix объявили о старте продаж авиабилетов на чартерные рейсы в интернет-банке «Альфа-Клик». Согласно заявлению банка, впервые данная услуга стопроцентно автоматизирована: в
27.02.2013 Восстановить пароль к интернет-банку «Альфа-Клик» можно в несколько кликов

ским лицам воспользоваться новым функционалом по восстановлению временного пароля к интернет-банку «Альфа-Клик». Теперь клиенты могут быстро и просто восстановить временный пароль в несколько к
14.11.2012 Пользователи «Альфа-Клик» могут оплатить авиабилеты на портале Biletoid

международных авиакомпаний всего за несколько минут. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты Biletoid получили новую возможность оплачивать забронированные на портале билеты через интернет-банк «Альфа-Клик». Таким образом, «Альфа-Банк» расширяет число партнеров, услуги которых клиенты банка могут оплатить напрямую со своих счетов в интернет-банке «Альфа-Клик» по технологии e-inv
01.11.2012 «Альфа-Банк» запустил новую технологическую платформу для интернет-банка «Альфа-Клик»

«Альфа-Банк» обновил технологическую платформу для интернет-банка «Альфа-Клик». Как сообщили CNews в банке, благодаря новой современной платформе увеличена скор
26.07.2012 Клиенты «Альфа-Банка» могут пополнить торговый счет в Forex4you через интернет-банк «Альфа-Клик»

ou. Теперь клиенты Forex4you получили возможность пополнять свой торговый счет через интернет-банк «Альфа-Клик». Таким образом, «Альфа-Банк» расширяет число партнеров, услуги которых клиенты ба
12.07.2012 «Альфа-Банк» расширил функционал интернет-банка «Альфа-Клик» и мобильного банка «Альфа-Мобайл» для нерезидентов РФ

Клиенты «Альфа-Банка», не являющиеся резидентами РФ, получили новые возможности в интернет-банке «Альфа-Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь им стал доступен функционал переводов с карты на карту, заказ платежных банковских карт, смена счета карты, а также функция блокировки и раз
03.04.2012 Новый сервис «Альфа-Банка» позволяет подтверждать операции в интернет-банке без паролей по SMS

щил о запуске нового сервиса «Альфа-Ключ». Сервис позволяет подтверждать операции в интернет-банке «Альфа-Клик» с помощью одноразовых паролей, которые генерирует специальная программа, установл
22.03.2012 Покупку авиабилетов на anywayanyday.com теперь можно оплатить через «Альфа-Клик»

представили новый способ оплаты электронного билета для клиентов банка — с помощью интернет-банка «Альфа-Клик». Теперь пользователи «Альфа-Клика» смогут оплатить авиабилеты напрямую со своего

29.02.2012 «Альфа-Банк» и Кассир.ру запустили сервис онлайн-продажи билетов через интернет-банк «Альфа-Клик»

Клиенты «Альфа-Банка» получили возможность при покупке билетов на сайте «Кассир.ру» сразу же оплатить их со своего счета через интернет-банк «Альфа-Клик». «Мы рады началу сотрудничества с таким сервисом, как “Кассир.ру”. Это продолжение реализации наших планов по расширению числа партнеров, услуги которых наши клиенты могут оплачиват
15.02.2012 Пользователи «Монета.Ру» теперь могут пополнять свои счета через интернет-банк «Альфа-Клик»

ватели платежной системы «Монета.Ру» получили возможность пополнять свои счета через интернет-банк «Альфа-Клик», не выходя из своего личного кабинета. Чтобы перевести деньги в системе «Монета.Р
10.02.2012 Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут пополнять колешек Webtransfer через «Альфа-Клик»

«Альфа-Банк» и платежная система Webtransfer предложили своим клиентам новый совместный сервис — пополнение электронных счетов Webtransfer через интернет-банк «Альфа-Клик». Таким образом, теперь пользователи системы Webtransfer и клиенты интернет-банка «Альфа-Клик» смогут перевести деньги с электронных кошельков на свой банковский счет в «Альфа
12.01.2012 «Альфа-Банк» и Biletix.ru запустили сервис онлайн-продажи авиабилетов через интернет-банк «Альфа-Клик»

Клиенты «Альфа-Банка» — пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» — получили возможность забронировать авиабилеты при помощи нового сервиса, разраб
28.12.2011 Пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» стал доступен перевод средств между картами разных банков

«Альфа-Банк» сообщил о внедрении в интернет-банке «Альфа-Клик» нового сервиса, который дает пользователям возможность совершать переводы средств
27.12.2011 Автомобильную страховку «Автоаптечка» теперь можно купить в интернет-банке «Альфа-Клик»

В декабре 2011 г. в интернет-банке «Альфа-Клик» в разделе «Специальные предложения» появилась возможность купить «Автоаптечку» —


Публикаций - 133, упоминаний - 191

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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