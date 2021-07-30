Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Альфа-Банк
Альфа-клик
интернет-банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 95, упоминаний - 108
Альфа-Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
|Смирнова Ева 19 2
|Киричек Алексей 66 1
|Тач Майкл 36 1
|Бисембаева Алина 12 1
|Давыдов Владимир 2 1
|Лавров Виталий 22 1
|Чернышев Юрий 7 1
|Кривошеева Ирина 3 1
|Бочарова Елена 9 1
|Китляр Владимир 19 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Валяева Елизавета 72 1
|ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
|ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761028, в очереди разбора - 664717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761028, в очереди разбора - 664717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru