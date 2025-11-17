Разделы

Usabilitylab ЮзабилитиЛаб


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.11.2025 ИТ-конференция «МойОфис Призма изменений»: представим 12 новых технологий и продуктов, которые изменят офисное ПО 1
17.05.2021 Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 1
15.10.2020 Сбербанк обучит незрячих клиентов пользоваться своим мобильным приложением 1
07.11.2019 Алексей Лола, Росбанк -

В России регулятор поддерживает эксперименты с новыми технологиями

 1
11.04.2019 ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов 1
21.11.2017 Интернет-банк розницы ВТБ вошел в топ3 рейтинга Usability 1
29.12.2016 R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно» 1
21.06.2016 R-Style Softlab занялась разработкой «коннекторов» для электронного взаимодействия банков с ГИС 1
20.05.2015 В системе «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 2.7 появился сервис управления личными финансами 1
02.02.2015 Из Минкомсвязи уволился главный по юзабилити 1
12.12.2014 Интернет-банкинг для физических лиц: борьба за юзабилити 1
02.12.2014 Банк «Уралсиб» перешел на веб-интерфейс АБС RS-Bank V.6 1
16.09.2014 В АБС RS-Bank V.6 появился модуль «Единое окно обслуживания клиентов» 1
12.08.2014 Хакатон «Сбербанка»: разработчики мобильных финсервисов получили i1 млн 1
31.07.2014 Определены победители хакатона мобильных финансовых сервисов 1
08.04.2014 В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль профессионального развития BitByte 1
13.11.2013 R-Style Softlab представила новый интерфейс АБС RS-Bank V.6 1
30.05.2013 Москвичи смогут проголосовать за новый формат услуг в электронном виде 1
16.04.2013 Опубликованы имена докладчиков конференции ProfsoUX 13 1
12.12.2012 Минкомсвязи: Главная ИТ-система России должна заработать 1 января 2013 года 1
12.09.2012 24 сентября откроется конференция-фестиваль Mobilefest 1
01.03.2012 eTarget-2012: сформирована программа конференции 1
13.10.2011 15 ноября в Москве пройдет конференция Internet Life 2011 1
19.09.2011 6 октября откроется конференция User Experience Russia 2011 1
11.05.2011 VI Санкт-Петербургская интернет-конференция: в два раза больше интересного контента 1
12.05.2010 «Неделя электронной торговли» раскроет секреты интернет-продаж 1
11.09.2009 В Москве пройдёт конференция User Experience Russia — UPA Europe 2009 1
10.08.2009 Юзабилити сайтов: кому это нужно? 1
13.05.2009 21 мая откроется международная конференция Software People 2009 1
29.04.2009 С 21 по 22 мая пройдет международная конференция Software People 2009 1
06.04.2009 В Москве прошла конференция eTarget-2009 1
25.03.2009 Организаторы eTarget-2009 утвердили темы круглых столов 1
12.12.2008 В Москве прошла конференция i-СМИ 2008 1
21.11.2008 GSI Commerce обеспечит поддержку онлайн-магазина Levi's 1
13.11.2008 Usabilitylab запустила новую версию своего сайта 1
23.10.2008 30-31 октября пройдет конференция User Experience 2008 1
15.11.2007 В Москве прошла конференция User Experience Russia 2007 1
19.03.2007 22 марта откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Usabilitylab и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25208 10
Yandex - Яндекс 8353 8
VK - Mail.ru Group 3524 6
Google LLC 12204 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 676 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 5
UIDG - UIDesign Group 10 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 959 3
IBM - International Business Machines Corp 9547 3
Samsung Electronics 10593 3
8910 3
TRINET - Тринет 13 2
ScrumTrek - Скрамтрек 9 2
AdLabs - Адлабс.Ру 14 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4479 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5243 2
Intel Corporation 12518 2
Ростелеком 10268 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9175 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 417 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 697 2
Meta Platforms - Facebook 4521 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 468 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 76 2
Tobii Technology 23 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 2
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 2
Avito - Internest - Интернест 9 2
Exigen Services 38 2
Optimal Usability 2 1
Red Collar - Ред Коллар 1 1
Usethics - Юзетикс 9 1
Trinetix 1 1
Heads and Hands - Хедс Анд Хендс 1 1
Articul Media Group - Артикул Медиа - Articul Technology - Артикул Продакшн 7 1
Chulakov Global - Студия Олега Чулакова 1 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8071 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 4
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 12 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 2
Альфа-Банк 1857 2
NanduQ - Qiwi 1003 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2675 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1623 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Связной ГК 1384 1
ПСБ - Промсвязьбанк 898 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1119 1
АльфаСтрахование СГ 352 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1353 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 267 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 857 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Почта России ПАО 2232 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Лента - Утконос 178 1
МКБ - Московский кредитный банк 612 1
Volkswagen Group - VW 296 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 174 1
Связной Банк 105 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 44 1
Русский стандарт Банк 470 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
SCC - Sequoia Credit Consolidation - Секвойя Кредит Консолидейшн - SCC Assets Management - ЭсСиСи Эссетс Менеджмент 8 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 1
Aerostar Hotels - Аэростар 29 1
Артон Консалтинг 7 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1130 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12759 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1179 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3106 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2807 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5212 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1988 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 941 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1477 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 342 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Союз вебмастеров России 6 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 204 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1480 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 459 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25929 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5525 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12917 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5833 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11249 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4045 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8052 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5099 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4441 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12962 5
Web Interface - Веб-интерфейс 1816 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5323 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12172 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3386 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28869 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25486 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11333 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1125 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33729 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5612 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1556 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3090 2
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9679 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13266 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8885 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1708 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1837 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2817 2
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 279 2
Data monetization - Монетизация данных 1813 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1843 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5947 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 140 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1883 2
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 69 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 303 5
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5785 4
Apple iOS 8210 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 878 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1896 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1044 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 2
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 87 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 2
UMI - UMI.CMS 43 2
Oracle Java - язык программирования 3320 1
Apple macOS 2229 1
Mozilla Firefox - браузер 1916 1
Google Chrome - браузер 1637 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 795 1
Google Android 14621 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7328 1
Microsoft Windows 16272 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 832 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 789 1
SafeTech - PayControl 45 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 72 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2018 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3427 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 102 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 524 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 19 1
S8 Capital - Price.ru 59 1
Nokia Symbian OS 1403 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
Сатин Дмитрий 24 12
Дробышевский Михаил 53 4
Никифоров Николай 1136 2
Островский Святослав 47 2
Тагиев Руслан 11 2
Воробьев Андрей 184 2
Спивак Сергей 11 2
Главацкий Дмитрий 2 2
Смирнов Юрий 1 1
Симакова Надежда 1 1
Пасынков Никита 3 1
Волошина Ирина 2 1
Ткачев Василий 2 1
Лобачёв Руслан 2 1
Видяев Станислав 1 1
Попов Антон 3 1
Юрченко Юлия 2 1
Сидорова Ксения 4 1
Кохановский Роман 3 1
Лучинин Евгений 3 1
Смольникова Евгения 1 1
Белышкин Александр 1 1
Терехин Роман 9 1
Аксёнова Екатерина 5 1
Базилевская Екатерина 2 1
Квачев Тимофей 1 1
Веденский Борис 2 1
Любимова Юлия 1 1
Бабаев Анар 1 1
Ковалев Роман 2 1
Гришкина Наталья 1 1
Семенютин Артур 1 1
Августовская Анастасия 2 1
Халилов Дамир 3 1
Тенишев Дамир 1 1
Здебский Ромуальд 4 1
Дымшиц Михаил 1 1
Холмянский Борис 1 1
Мороз Наталья 1 1
Шульга Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18469 5
Украина 7776 4
Беларусь - Белоруссия 6012 3
Европа 24602 2
Европа Западная 1489 2
Германия - Федеративная Республика 12918 1
Япония 13519 1
Франция - Французская Республика 7967 1
Казахстан - Республика 5780 1
Азия - Азиатский регион 5730 1
Латвия - Латвийская Республика 823 1
Канада 4978 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3209 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1680 1
Франция - Канны 112 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25814 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6324 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3643 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5482 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14971 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17323 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7244 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1648 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2902 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3357 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3755 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7300 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6302 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6344 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 2
Налогообложение - АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 23 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2741 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2933 2
Ergonomics - Эргономика 1681 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4390 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5970 2
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 1
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 154 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 666 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1302 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1051 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6219 1
Английский язык 6858 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2465 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11681 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 866 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6481 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8043 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8498 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6040 1
Apps4All 26 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1066 1
РИА Новости 978 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 119 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8349 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 165 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 768 1
comScore 379 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
VK Skillbox - Скилбокс 126 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 969 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Яндекс.Старт 12 1
День молодёжи - 27 июня 985 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 362 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2589 1
