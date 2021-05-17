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Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp

ИТ в банках

Альфа-Банк объявил о старте регистрации на международный Alfa Battle Camp для UX-исследователей и продуктовых дизайнеров. Мероприятие пройдет в Сочи с 23 по 27 июня 2021 г.

Отборочный тур стартовал 17 мая и завершится 3 июня 2021 г. После этого начнется отбор в команды, а авторов 100 лучших идей пригласят в онлайн-челлендж, начало которого назначено на 8 июня 2021 г. На нем будут сформированы 10 команд по 10 человек (8 дизайнеров и 2 исследователя), с которыми в онлайн-режиме будут работать эксперты из топовых российских компаний и дизайн-студий. Среди них — сооснователь Skillbox Сергей Попков, дизайн-директор CreativePeople Александр Ковальский, инженерный психолог и основатель компании UsabilityLab Дмитрий Сатин, дизайн-директор nda.design Екатерина Лемма. Команды будут сопровождать UX-исследователи, продуктовые дизайнеры, мобильные разработчики Альфа-Банка.

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Так проходил Alfa Battle 2.0 в феврале 2021 г.

Участники погрузятся в интенсивную развивающую среду, за время которой они преобразуют идеи отборочного тура в качественные решения для продуктов банка. Каждый вечер эксперты будут разбирать результаты работы вместе с командой. Во время челленджа участники команд будут выставлять друг другу баллы: оценивать софт-скиллы и включенность в работу.

Топ-50 участников команд, которые наберут больше всего голосов от коллег, ждет бесплатная поездка на кэмп Alfa Battle Camp в Сочи. Участники полетят в Сочи спецрейсом Альфа-Банка презентовать итоговые решения и проведут 5 дней в сообществе сильнейших UX-исследователей и продуктовых дизайнеров страны, экспертов из компаний «Билайн», Х5 Retail Group, АльфаСтрахование, Альфа-Банк Россия и коллег по Альфа-Банку из Беларуси, Казахстана и Украины.

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Топ-50 участников команд поедут на кэмп Alfa Battle Camp в Сочи

В Сочи участники презентуют созданные на онлайн-челлендже новые прототипы. Также их ждет активный отдых: они смогут попробовать силы в серфинге, вдохновиться скоростью и свободой во время джиппинга по горам и отдохнуть на серф-вечеринке на берегу моря.

24 июня 2021 г. все, кто подал заявку на кэмп, смогут присоединиться к онлайн-стриму с места событий в Сочи, где команда Alfa Digital расскажет, как делает цифровые продукты в Альфа-Банке, а приглашенные эксперты Сергей Попков, Александр Ковальский, Дмитрий Сатин, Екатерина Лемма и Алексей Овчаров поделятся своим прорывным опытом и ответят на вопросы участников в прямом эфире.

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24 июня команда Alfa Digital расскажет, как делает цифровые продукты в Альфа-Банке

«Уже сейчас у нас — одна из самых мощных дизайнерских команд на рынке: более 100 человек ежедневно работают над улучшением клиентского опыта и созданием удобных и простых продуктов. Мы умеем решать самые непростые задачи и генерить прорывные креативные решения. Ждем к нам в команду Alfa Digital новые яркие таланты. Мы дадим все возможности придумывать и создавать что-то новое и интересное», — сказал член правления, директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

Чтобы принять участие в отборочном туре, попасть в онлайн-челлендж и полететь на Alfa Battle Сamp, нужно зарегистрироваться на сайте — заполнить короткую анкету и решить задачу отборочного тура.

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