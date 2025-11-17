Разделы

Сатин Дмитрий


СОБЫТИЯ


17.11.2025 ИТ-конференция «МойОфис Призма изменений»: представим 12 новых технологий и продуктов, которые изменят офисное ПО 1
17.05.2021 Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 1
02.02.2015 Из Минкомсвязи уволился главный по юзабилити 1
24.04.2014 Минкомсвязь России анонсировала обновление единого портала госуслуг 1
18.03.2014 Минкомсвязи намерено тиражировать методику приоретизации перевода госуслуг в электронный вид, разработанную Ивановской областью 1
31.01.2014 Из Минкомсвязи уволилась директор департамента, собравшая новую команду министерства 1
05.08.2013 Дмитрий Сатин - Мы нацелены на развитие мобильных сервисов госуслуг


 1
30.05.2013 Москвичи смогут проголосовать за новый формат услуг в электронном виде 1
21.05.2013 Новый сайт правительства России. ПОДРОБНОСТИ 1
14.05.2013 Конференция Digitale пройдет в Петербурге в третий раз 1
22.04.2013 Объявлен открытый конкурс на новый дизайн московского портала госуслуг 1
29.03.2013 ИКТ в госсекторе: перезагрузка 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
12.12.2012 Минкомсвязи: Главная ИТ-система России должна заработать 1 января 2013 года 1
15.05.2012 7 июня начнет работу конференция для разработчиков мобильных приложений Mdday#MoCO 1
01.03.2012 eTarget-2012: сформирована программа конференции 1
19.09.2011 6 октября откроется конференция User Experience Russia 2011 1
29.04.2010 В Москве прошла конференция Software People 2010 1
11.09.2009 В Москве пройдёт конференция User Experience Russia — UPA Europe 2009 1
06.04.2009 В Москве прошла конференция eTarget-2009 1
12.12.2008 В Москве прошла конференция i-СМИ 2008 1
23.10.2008 30-31 октября пройдет конференция User Experience 2008 1
15.11.2007 В Москве прошла конференция User Experience Russia 2007 1
19.03.2007 22 марта откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Сатин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 12
VK - Mail.ru Group 3524 5
Ростелеком 10268 4
Google LLC 12204 4
Yandex - Яндекс 8353 3
Microsoft Corporation 25208 3
Avito - Internest - Интернест 9 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 468 2
Meta Platforms - Facebook 4521 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
8910 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 959 2
Tobii Technology 23 2
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 25 1
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 56 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Next Media Group - Некст Медиа 38 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
Optimal Usability 2 1
Лаборатория Артема Геллера 1 1
Hint Solutions - Хинт Солюшнс 3 1
Nimax - Нимакс 4 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1532 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 897 1
МегаФон 9809 1
Восход ФГБУ НИИ 678 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Oracle Corporation 6857 1
Корус Консалтинг ГК 1322 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9175 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
1С-Битрикс - Bitrix 619 1
Adobe Systems 1570 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 408 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Motorola Solutions 104 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 2
Артон Консалтинг 7 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 1
Солидарность 0 1
SCC - Sequoia Credit Consolidation - Секвойя Кредит Консолидейшн - SCC Assets Management - ЭсСиСи Эссетс Менеджмент 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8071 1
Альфа-Банк 1857 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1119 1
АльфаСтрахование СГ 352 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Nike 190 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 92 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 1
Unilever - Юнилевер Русь 161 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12759 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1179 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1130 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1988 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5212 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1449 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1477 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1274 2
Федеральное казначейство России 1873 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6248 2
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Судебная власть - Judicial power 2402 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2807 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 906 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 334 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4760 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2699 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Союз вебмастеров России 6 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 459 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25929 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5525 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8885 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11249 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8052 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5653 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12172 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5099 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12962 3
W3C - WAI - Web Accessibility Initiative - W3C WCAG - Web Content Accessibility Guidelines 19 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25486 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3090 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 864 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13292 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1843 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12917 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4863 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4045 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12682 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7010 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17767 1
Data monetization - Монетизация данных 1813 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3054 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5612 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14750 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5947 1
Бронирование - Booking 788 1
Стандартизация - Standardization 2230 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14325 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1837 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 791 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2408 1
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 39 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 991 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1029 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 201 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5785 8
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1044 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 795 2
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
СФР - ФСС РФ - 4-ФСС - ежеквартальная отчетность для юрлиц об уплаченных в фонд страховых взносах 7 1
Apple iOS 8210 1
Apple macOS 2229 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1513 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 577 1
UMI - UMI.CMS 43 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 332 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 19 1
Карьерист.ру 4 1
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 466 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 594 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1896 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3427 1
S8 Capital - Price.ru 59 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 313 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 116 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 65 1
Никифоров Николай 1136 5
Медведев Дмитрий 1662 3
Ветров Юрий 7 3
Спивак Сергей 11 2
Манн Игорь 9 2
Тагиев Руслан 11 2
Волошина Ирина 2 2
Лобачёв Руслан 2 2
Лучинин Евгений 3 2
Аксёнова Екатерина 5 2
Щеголев Игорь 698 2
Воробьев Андрей 184 2
Козырев Алексей 326 2
Звягина Наталья 64 2
Сурков Владислав 73 2
Попов Алексей 336 2
Кузьмин Алексей 38 2
Гуральников Сергей 164 2
Гаттаров Руслан 144 2
Сапельников Сергей 109 2
Спиридонов Максим 12 1
Кедров Сергей 4 1
Овчаров Алексей 2 1
Ершова Светлана 9 1
Бокарев Тимофей 36 1
Глейзер Лев 28 1
Кругляков Роман 44 1
Журавлев Дмитрий 13 1
Ступин Сергей 9 1
Ямалов Ильдар 11 1
Чистов Кирилл 17 1
Степанов Дмитрий 23 1
Вирин Федор 25 1
Уколов Михаил 13 1
Митрофанов Сергей 10 1
Ломизе Евгений 10 1
Котырев Сергей 9 1
Колесникова Ольга 8 1
Архипенков Сергей 8 1
Хаустов Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18469 3
Европа 24602 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3237 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 913 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8059 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3171 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 1
Казахстан - Республика 5780 1
Япония 13519 1
Беларусь - Белоруссия 6012 1
Израиль 2781 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 818 1
Украина 7776 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1680 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 547 1
Малайзия 892 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 333 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Земля - планета Солнечной системы 10638 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13546 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 538 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1334 1
Исландия 247 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3643 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1648 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8498 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1302 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10480 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6219 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7530 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8309 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17323 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5279 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2902 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2053 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6324 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6344 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1742 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2933 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 866 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 630 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2941 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8209 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2144 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 90 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 322 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2364 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 350 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 499 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 429 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6199 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2531 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5819 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 426 1
РИА Новости 978 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1066 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 119 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Госрасходы - портал 70 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
Microsoft Research 140 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8349 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 165 1
comScore 379 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
VK Skillbox - Скилбокс 126 1
День молодёжи - 27 июня 985 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 609 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2129 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2589 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
