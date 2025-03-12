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Журавлев Дмитрий
Журавлев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Козырев Алексей 322 1
|Сурков Владислав 73 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Федулов Кирилл 44 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Александров Николай 2 1
|Касаркин Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Сатин Дмитрий 23 1
|Лаврентьев Дмитрий 11 1
|Михайлов Дмитрий 8 1
|Докунихин Виталий 1 1
|Емелин Александр 45 1
|Моносов Александр 18 1
|Костур Евгений 1 1
|Туровский Юрий 4 1
|Ишутинов Денис 1 1
|Елсуков Игорь 2 1
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