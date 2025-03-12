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Журавлев Дмитрий


12.03.2025 Скам-тест: мошенники угоняют аккаунты знаменитостей и атакуют их подписчиков с помощью дипфейков 1
18.09.2024 Заказчик готов платить за качественный сервис: так считают 83% представителей отрасли СМТ 1
15.03.2022 Dadata вошла в реестр российского ПО 1
01.09.2020 «Монтранс» создал единое цифровое пространство для обслуживания клиентов на базе Okdesk 1
06.08.2015 «Омникомм-Сервис» разработал решение для контроля техники с поддержкой спутниковой связи 1
08.04.2015 Транспорт группы Eriell оснащен системой Omnicomm 1
20.02.2015 Строители Крыма экономят миллионы с помощью системы Omnicomm 1
12.01.2015 Техника аэропорта «Шереметьево» оснащена системой мониторинга Omnicomm 1
25.12.2014 Разработчик вездеходов «Трэкол» внедрил систему Omnicomm 1
12.12.2012 Минкомсвязи: Главная ИТ-система России должна заработать 1 января 2013 года 1
06.09.2012 Дмитрий Журавлев: "Агентство ИТ" — новый бренд для команды ИТ-экспертов 1
08.02.2010 Техническим директором VSAT-оператора «Глобал-Телепорт» назначен Дмитрий Журавлёв 2
26.06.2007 «Ренессанс страхование»: новый подход к работе с клиентами 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Журавлев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Омникомм - Omnicomm 164 5
8306 2
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 2
Ростелеком 9787 1
SAP SE 5295 1
Microsoft Corporation 24706 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
БАРС Груп 546 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
1С-Рарус 888 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1016 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Монтранс - Montrans 7 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Актион МЦФЭР 56 1
НЭП - Настоящий Электронный Полис 6 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
Oracle Siebel Systems 508 1
IBM Business Analytics 4 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 3
Газпром ПАО 1347 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 2
Роснефть НК - нефтяная компания 515 1
Газпром нефть 625 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
Ренессанс Страхование 162 1
Транснефть 302 1
МеталлСеверСтрой - Эриэлл Менеджмент - Эриэлл Холдинг Компани Лимитед - Эриэлл Нефтегазсервис 3 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 1 1
ЦИАН - CIAN 140 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Альфа-Банк 1782 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Автобан ДСК ГК 15 1
SCC - Sequoia Credit Consolidation - Секвойя Кредит Консолидейшн - SCC Assets Management - ЭсСиСи Эссетс Менеджмент 8 1
Eriell Group 4 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 9 1
Газпром добыча Уренгой - Ачимгаз 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 1
Федеральное казначейство России 1790 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13373 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6879 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4796 3
Стандартизация - Standardization 2144 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2859 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2176 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 307 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12645 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1077 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13989 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5126 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1193 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12673 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11270 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6722 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11498 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10353 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 1
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 28 1
ping - скорость отклика сети 139 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6439 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 451 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2039 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3759 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 275 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1578 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14483 1
Okdesk - Облачные Решения 53 2
Омникомм - Omnicomm Online 57 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5287 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 927 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 264 1
Qsoft amoCRM 109 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
IBM SPSS Statistics 54 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 103 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 25 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 265 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 89 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Microsoft Office 3765 1
МТС - SKAI - СМА-РТ - платформа управления транспортом 8 1
Google Sheets - Google Таблицы 53 1
Щеголев Игорь 698 1
Никифоров Николай 1136 1
Козырев Алексей 322 1
Сурков Владислав 73 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Федулов Кирилл 44 1
Гаттаров Руслан 144 1
Александров Николай 2 1
Касаркин Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Сатин Дмитрий 23 1
Лаврентьев Дмитрий 11 1
Михайлов Дмитрий 8 1
Докунихин Виталий 1 1
Емелин Александр 45 1
Моносов Александр 18 1
Костур Евгений 1 1
Туровский Юрий 4 1
Ишутинов Денис 1 1
Елсуков Игорь 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1339 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1403 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 863 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 252 1
СССР - Ленинград 109 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 216 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 159 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1676 1
Северный Ледовитый океан 118 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 104 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 45 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1217 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 45 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) - остров Врангеля 10 1
Казахстан - Республика 5581 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7023 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5460 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6206 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5888 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1385 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5013 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 239 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6018 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2955 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1016 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1718 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1106 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 224 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 734 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 306 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4180 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 824 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4705 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 283 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
ВМИРЭ - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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