Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198317
ИКТ 15303
Организации 11733
Ведомства 1510
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27036
Персоны 86494
География 3108
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2818
Мероприятия 896

Аэромар

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.07.2026 «1С-Рарус» перевел на «1C:ERP» поставщика бортового питания «Аэромар» 1
13.10.2020 Российская платформа для торговли без персонала B-Pay привлекла $2 млн инвестиций 1
17.09.2020 «Рамакс интернейшнл» разработала для «Аэромар» приложение для торговли на борту 2
24.04.2015 «Аэромар» внедрил SAP ERP 2
12.01.2015 Техника аэропорта «Шереметьево» оснащена системой мониторинга Omnicomm 1
29.01.2013 «ITS — Системная интеграция» обеспечила защиту данных «Аэромар» в соответствии с требованиями 152-ФЗ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Аэромар и организации, системы, технологии, персоны:

Ramax - Рамакс 138 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Briskly - Брискли 5 1
ITS Системная интеграция 5 1
SAP Consulting 36 1
SAP SE 5595 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 25 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 38 1
Слобода 33 1
Gett 88 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 613 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9400 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7805 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24324 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2524 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2236 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3757 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2502 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5494 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7666 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12898 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2019 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4028 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12160 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1157 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1068 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13868 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26095 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26705 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13456 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2900 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 1
Apple Pay 519 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 895 1
Briskly B-Pay 6 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 758 1
Apple iOS 8565 1
Харитонов Глеб 4 1
Чесноков Никита 1 1
Полетаев Максим 3 1
Агузумцян Ара 20 1
Тартаковская Людмила 1 1
Журавлев Дмитрий 13 1
Касаркин Александр 1 1
Зубов Константин 2 1
Елсуков Игорь 2 1
Джао Владимир 1 1
Балаклиенко Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165658 3
Украина 7918 1
Хорватия - Республика 287 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47506 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19493 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13805 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14800 1
Европа 24943 1
Казахстан - Республика 6025 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5753 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2742 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3834 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2305 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5453 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27209 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21570 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1834 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3153 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8924 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18096 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53314 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1901 1
Аэромар - Skyshop 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще