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Аэромар
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 8
Аэромар и организации, системы, технологии, персоны:
|Ramax - Рамакс 138 1
|Омникомм - Omnicomm 172 1
|SAP CIS - САП СНГ 868 1
|Briskly - Брискли 5 1
|ITS Системная интеграция 5 1
|SAP Consulting 36 1
|SAP SE 5595 1
|SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 1
|Apple Pay 519 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 895 1
|Briskly B-Pay 6 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 758 1
|Apple iOS 8565 1
|Харитонов Глеб 4 1
|Чесноков Никита 1 1
|Полетаев Максим 3 1
|Агузумцян Ара 20 1
|Тартаковская Людмила 1 1
|Журавлев Дмитрий 13 1
|Касаркин Александр 1 1
|Зубов Константин 2 1
|Елсуков Игорь 2 1
|Джао Владимир 1 1
|Балаклиенко Михаил 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.