Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом

«Улыбка радуги» — крупная федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом. Сеть работает в формате дрогери и является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье, и второй по величине дрогери в России. Под брендом «Улыбка радуги» работают около 1000 магазинов общей торговой площадью более 120 000 кв. м. в 27 регионах России. В 2021 году сети «Улыбка радуги» исполнилось 20 лет.