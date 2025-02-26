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Улыбка Радуги Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом

Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом

«Улыбка радуги» — крупная федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом. Сеть работает в формате дрогери и является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье, и второй по величине дрогери в России. Под брендом «Улыбка радуги» работают около 1000 магазинов общей торговой площадью более 120 000 кв. м. в 27 регионах России. В 2021 году сети «Улыбка радуги» исполнилось 20 лет.

 


26.02.2025 Какие HR-инструменты помогают справиться с дефицитом кадров 1
27.06.2024 «Улыбка радуги» работает в команде с искусственным интеллектом 1
05.09.2023 «Улыбка радуги» при поддержке GlowByte перенесла маркетинговые кампании с SAS на Mindbox 4
22.06.2023 В контакте с клиентами: восемь из десяти ритейлеров консультируют покупателей в соцсети VK — исследование Naumen 1
01.08.2022 «Улыбка радуги» цифровизует путь соискателя в «Мобильном аукционе» 1
17.06.2022 «Улыбка радуги» внедрила электронные чеки во всех магазинах сети 1
11.05.2022 «Улыбка радуги» внедрила оплату по QR-кодам в своих магазинах 2
28.03.2022 CorpSoft24 обновила систему кадрового учета и расчета зарплат для «Улыбки радуги» 2
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза 1
08.12.2020 «Улыбка радуги» автоматизировала запуск маркетинговых кампаний с помощью решений SAS 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
13.10.2020 Российская платформа для торговли без персонала B-Pay привлекла $2 млн инвестиций 1
13.07.2020 Сеть магазинов «Улыбка радуги» запустила оплату без кассиров в приложении B-Pay 2
22.06.2020 «Улыбка радуги» автоматизировала подтверждение заказов с помощью Voximplant 2
21.01.2020 В приложении «Суперчек» теперь можно оплатить товары 2
11.07.2019 «Яндекс.маркет» запустил приложение «Суперчек» для офлайн-покупок 1
31.05.2018 «Перекресток» сообщил о переносе карт лояльности в приложение «Кошелек» 1
12.04.2017 «Корус Консалтинг» развернул решение для «Улыбки радуги» на базе «1С-Битрикс24» 2
07.07.2016 CardsMobile запустила «Кошелёк» для владельцев iPhone 1
07.06.2016 Оптоклуб «Ряды» внедрил решение «Корус Консалтинга» для интеграции ERP-системы с ЕГАИС 1
06.06.2016 «Ланит» вложил $2,5 млн в оцифровку кредиток 1
03.06.2016 CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» 1
26.11.2015 MasterCard и CardsMobile представили сервис для загрузки скидочных карт в Android-смартфоны 1
05.08.2015 Schneider Electric и «Тринити» построили мини-ЦОД для «Улыбки радуги» 2
29.06.2015 Поставщики сети «Улыбка радуги» смогут подключиться к EDI при помощи Edisoft 2
14.08.2014 Эквайринговый оборот «Северо-Западного банка Сбербанка» в первом полугодии 2014 г. превысил 95 млрд руб. 1
11.04.2014 ИТ в ритейле: основные тренды-2013 1
17.10.2012 «Новавокс» построил контакт-центр для сети магазинов «Улыбка Радуги» 2

Публикаций - 28, упоминаний - 40

Улыбка Радуги и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 3
Samsung Electronics 10294 3
Briskly - Брискли 5 2
МегаФон 8960 2
Alibaba Group 426 2
Yandex - Яндекс 7436 2
Xiaomi 1755 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 2
SAS Institute 974 2
Sony 6554 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 612 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
8273 2
Корус Консалтинг ГК 1226 2
Dell EMC 5037 1
Microsoft Corporation 24678 1
Huawei 3955 1
Intel Corporation 12223 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Voximplant - Фастком 24 1
Ланит интернешнл ЛТД 1 1
SAP SE 5286 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1309 1
Schneider Electric 575 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
1С-Битрикс - Bitrix 583 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 716 1
data.ai - App Annie 85 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 405 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
Nintendo 760 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 6
LEGO 245 6
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 4
Nike 186 4
ВкусВилл - Избёнка 160 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 3
Mascotte 22 3
Связной ГК 1372 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 2
X5 Group - Перекрёсток 550 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 2
Спортмастер - Sportmaster 177 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
Верный - торговая сеть 291 2
Desport - Decathlon - Декатлон 35 2
Puma - Пума 46 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1034 2
Лента - Сеть розничной торговли 2093 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 2
Сима-ленд ТД 4 2
Gett 81 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Haier - Candy Group - Канди 97 1
Quiksilver 9 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
Аквафор 9 1
O’STIN - Остин 11 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Аэромар 4 1
Слобода 25 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Белый Ветер 356 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24295 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5098 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11230 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4428 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7150 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27967 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5094 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6849 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12110 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2975 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 4
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1427 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21303 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66794 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3036 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1060 3
Аксессуары 3910 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1028 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2314 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1057 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4044 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12820 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12035 2
Оцифровка - Digitization 4580 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29894 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7648 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15823 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4200 2
Google Android устройства-девайсы 728 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13765 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51054 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4757 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2291 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 859 2
Apple iOS 7849 6
Google Play - Google Store - Android Market 3309 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 591 5
Google Android 14073 4
Apple Pay 491 3
Яндекс.Маркет 954 3
Briskly B-Pay 6 2
Apple - App Store 2903 2
Суперчек 5 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 673 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 101 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 677 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 714 2
ЕПБ - Единый проездной билет 70 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 91 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 263 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
i-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 394 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 485 1
Samsung Pay 292 1
Asterisk 78 1
Apple Wallet 12 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
Schneider Electric Uniflair 18 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Все Аптеки 18 1
Gen Digital - Avast Smart Life 21 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4040 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Procter&Gamble - Pampers 9 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 571 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Горыня Кирилл 24 5
Баулин Александр 7 5
Сергеев Дмитрий 59 2
Пахомов Антон 2 2
Харитонов Глеб 4 2
Бекиш Максим 2 2
Стрелова Ольга 36 1
Цуканов Максим 6 1
Галкин Максим 2 1
Полетаев Максим 3 1
Михайлова Екатерина 3 1
Чесноков Никита 1 1
Козырь Сергей 32 1
Майоров Дмитрий 10 1
Мейер Август 17 1
Генс Филипп 41 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Костыгин Дмитрий 24 1
Филатов Александр 10 1
Суворов Андрей 45 1
Николаева Елена 8 1
Андреева Екатерина 48 1
Курдюков Дмитрий 20 1
Пискунович Елена 10 1
Сафронов Юрий 67 1
Рубцова Ольга 33 1
Шестаков Алексей 4 1
Богорад Евгений 1 1
Шубин Филипп 5 1
Гурова Наталья 13 1
Пучков Дмитрий 63 1
Алябьева Наталья 1 1
Дукалис Ксения 1 1
Чижикова Валерия 8 1
Шварц Игорь 2 1
Гусакова Ирина 1 1
Гасумян Артем 2 1
Козлитина Кристина 1 1
Романова Анастасия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145518 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43422 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3127 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2259 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2988 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3974 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2760 2
Россия - СФО - Новосибирск 4332 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1149 2
Казахстан - Республика 5568 1
Украина 7631 1
Хорватия - Республика 274 1
Европа Юго-Восточная 61 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1669 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 1
Америка - Американский регион 2165 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 83 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
Европа 21811 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5559 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 909 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1663 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2274 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7045 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6998 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 606 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5896 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2026 2
Fashion industry - Индустрия моды 240 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 139 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 222 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 107 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 197 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 142 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 662 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14492 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 53 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5001 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2849 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6189 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1915 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5431 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
N+1 - Издание 161 1
Wylsacom 9 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 137 1
INFOLine-Аналитика 57 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
День молодёжи - 27 июня 905 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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