Улыбка Радуги Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом
«Улыбка радуги» — крупная федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом. Сеть работает в формате дрогери и является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье, и второй по величине дрогери в России. Под брендом «Улыбка радуги» работают около 1000 магазинов общей торговой площадью более 120 000 кв. м. в 27 регионах России. В 2021 году сети «Улыбка радуги» исполнилось 20 лет.
Улыбка Радуги и организации, системы, технологии, персоны:
|Горыня Кирилл 24 5
|Баулин Александр 7 5
|Сергеев Дмитрий 59 2
|Пахомов Антон 2 2
|Харитонов Глеб 4 2
|Бекиш Максим 2 2
|Стрелова Ольга 36 1
|Цуканов Максим 6 1
|Галкин Максим 2 1
|Полетаев Максим 3 1
|Михайлова Екатерина 3 1
|Чесноков Никита 1 1
|Козырь Сергей 32 1
|Майоров Дмитрий 10 1
|Мейер Август 17 1
|Генс Филипп 41 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Костыгин Дмитрий 24 1
|Филатов Александр 10 1
|Суворов Андрей 45 1
|Николаева Елена 8 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Курдюков Дмитрий 20 1
|Пискунович Елена 10 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Шестаков Алексей 4 1
|Богорад Евгений 1 1
|Шубин Филипп 5 1
|Гурова Наталья 13 1
|Пучков Дмитрий 63 1
|Алябьева Наталья 1 1
|Дукалис Ксения 1 1
|Чижикова Валерия 8 1
|Шварц Игорь 2 1
|Гусакова Ирина 1 1
|Гасумян Артем 2 1
|Козлитина Кристина 1 1
|Романова Анастасия 3 1
|N+1 - Издание 161 1
|Wylsacom 9 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 137 1
|INFOLine-Аналитика 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.