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Исаева Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|18.07.2025
|«Улыбка радуги» внедрила HR-платформу iMpact LMS для диагностики компетенций сотрудников 1
Исаева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 1
|On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 890 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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