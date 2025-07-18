Получите все материалы CNews по ключевому слову
Idex Group iMpact LMS
Наталья Балоч, Коммерческий директор, Платформа «iMpact LMS» "А что, так можно было? Принципы развития сильных HR Tech продуктов" Конференция CNews 13.02.2025 | "Цифровизация HR 2025"
УПОМИНАНИЯ
Idex Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Балоч Наталья 4 3
|Бабаева Лейла 1 1
|Пименова Мария 1 1
|Бобров Антон 35 1
|Куприянова Анастасия 1 1
|Слободин Виталий 21 1
|Шопник Герберт 14 1
|Марьичева Елена 1 1
|Трифанова Ольга 1 1
|Шибаев Денис 1 1
|Ростова Екатерина 1 1
|Малахова Рада 1 1
|Магси Анжелика 1 1
|Фаворская Мане 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.