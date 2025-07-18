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Idex Group iMpact LMS

Idex Group - iMpact LMS

 

Наталья Балоч, Коммерческий директор, Платформа «iMpact LMS» "А что, так можно было? Принципы развития сильных HR Tech продуктов"  Конференция CNews 13.02.2025 | "Цифровизация HR 2025"

УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 «Улыбка радуги» внедрила HR-платформу iMpact LMS для диагностики компетенций сотрудников 1
07.03.2025 iMpact LMS представила личный кабинет руководителя и HR для управления персоналом на базе «Битрикс24» 1
26.02.2025 Какие HR-инструменты помогают справиться с дефицитом кадров 2
02.10.2024 HR-платформа iMpact LMS представила решение для автоматизации адаптации персонала на базе «Битрикс24» 2
30.08.2023 «Корус консалтинг» внедрила интранет K-Team в ИТ-компании Innostage 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Idex Group и организации, системы, технологии, персоны:

НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
SAP SE 5352 1
Корус Консалтинг ГК 1271 1
1С-Битрикс - Bitrix 600 1
Salesforce - Tableau Software 113 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
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