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1С:Архив 1С:СЭА Система электронного архива на базе

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.06.2026 CorpSoft24 запустил услугу по внедрению системы долговременного хранения документов 1
26.02.2025 Какие HR-инструменты помогают справиться с дефицитом кадров 1
09.11.2023 Импортозамещение дорожает. Цены на ПО «1C» подскочат на десятки тысяч рублей 1
31.05.2011 «1С» в 3 раза увеличивает стоимость своей СЭД 1
29.10.2009 «1С» выпустила бета-версию нового прикладного решения«1С:Документооборот 8» 1
27.06.2003 ЗАО "Каскад-Мебель" автоматизировало документооборот 1
27.05.2003 Электронный документооборот: факты и рекомендации 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

1С:Архив и организации, системы, технологии, персоны:

9412 5
Arcsinus - Арксинус 9 1
Масан Бизнес-Консалтинг 3 1
SAP SE 5557 1
Microsoft Corporation 25647 1
Oracle Corporation 7033 1
1С-Битрикс - Bitrix 655 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 720 1
Salesforce - Tableau Software 121 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1112 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 250 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 145 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 15 1
Гранит-Центр НПП 47 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
РЕГРО 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2054 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8669 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 35 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 25 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 168 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35450 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13754 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3356 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12831 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11983 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9893 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12660 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8458 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1358 2
Оповещение и уведомление - Notification 5751 2
СЭД - Учет договоров 106 1
Scanner document - Сканеры документные 30 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21208 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2012 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2816 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17811 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2367 1
Умные платформы 1957 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1243 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 240 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1142 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16868 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2693 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5007 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1089 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6566 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 420 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2209 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 710 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32928 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 389 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8081 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2621 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12965 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26988 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1471 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1535 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 307 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2520 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 683 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1001 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 152 1
1С:Финансовое планирование 1 1
Эскадо 8 1
Idex Group - iMpact LMS 5 1
Microsoft Office 4102 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1764 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 725 1
Microsoft Outlook 1497 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 172 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1305 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 223 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 165 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1020 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 17 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 72 1
1С:Торговля и Склад 91 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 270 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
1С:Аналитика 29 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
1С:Бухгалтерия Проф 23 1
Слободин Виталий 27 1
Шопник Герберт 23 1
Балоч Наталья 4 1
Марьичева Елена 1 1
Трифанова Ольга 1 1
Шибаев Денис 1 1
Ростова Екатерина 1 1
Малахова Рада 1 1
Магси Анжелика 1 1
Фаворская Мане 1 1
Пименова Мария 5 1
Бабаева Лейла 1 1
Пучков Дмитрий 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8442 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 91 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12113 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21240 2
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 35 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11233 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5573 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3903 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1123 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5666 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3908 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5671 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1629 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 510 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2310 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5054 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1364 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6075 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6413 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2622 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 228 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2987 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11615 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 368 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3741 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8672 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6538 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2995 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8711 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6502 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1178 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1685 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1613 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3400 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 628 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2271 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1384 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2175 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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