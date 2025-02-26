Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростова Екатерина
|26.02.2025
|Какие HR-инструменты помогают справиться с дефицитом кадров 1
Ростова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Шибаев Денис 1 1
|Трифанова Ольга 1 1
|Марьичева Елена 1 1
|Балоч Наталья 3 1
|Шопник Герберт 7 1
|Слободин Виталий 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.