Будущее НПФ Благосостояние ОПС Уралсиб НПФ Наше Будущее НПФ Стальфонд НПФ
СОБЫТИЯ
Будущее НПФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сметанин Иван 3 3
|Митрохин Максим 11 2
|Меледин Владимир 2 1
|Мартиросов Давид 99 1
|Горянский Павел 29 1
|Лобачев Алексей 7 1
|Лаврентьев Дмитрий 11 1
|Панкратов Александр 18 1
|Быков Владислав 8 1
|Шулипин Илья 6 1
|Стеценко Александр 4 1
|Паращенко Николай 3 1
|Решетников Роман 2 1
|Кондратьев Михаил 4 1
|Поихало Владимир 21 1
|Быков Максим 3 1
|Егорова Людмила 1 1
|Парамонов Андрей 4 1
|Желонкин Сергей 1 1
|Веретенцев Дмитрий 2 1
|Буланов Максим 4 1
|Григорян Микаел 3 1
|Лебедев Владислав 1 1
|Ткаченко Алексей 3 1
|Кучерявый Юрий 1 1
|Есаулов Евгений 3 1
|Клыкова Наталья 3 1
|Донцов Эдуард 2 1
|Шопник Герберт 20 1
|Сандимиров Анатолий 2 1
|Балоч Наталья 4 1
|Марьичева Елена 1 1
|Трифанова Ольга 1 1
|Шибаев Денис 1 1
|Ростова Екатерина 1 1
|Малахова Рада 1 1
|Магси Анжелика 1 1
|Фаворская Мане 1 1
|Пименова Мария 5 1
|Бабаева Лейла 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412148, в очереди разбора - 730088.
Создано именных указателей - 188642.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.