Будущее НПФ Благосостояние ОПС Уралсиб НПФ Наше Будущее НПФ Стальфонд НПФ

Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ

13.01.2026 НПФ «Будущее» перешел на платформу контейнеризации «Штурвал» для развития своих ИТ-сервисов 3
27.10.2025 НПФ «Будущее» и ITFB Group автоматизировали 142 тыс. документов с ITFB EasyDoc 5
01.04.2025 НПФ «Будущее» запустил новое мобильное приложение 2
26.02.2025 Какие HR-инструменты помогают справиться с дефицитом кадров 1
27.03.2024 Клиенты НПФ «Будущее» все чаще переводят общение с фондом в онлайн 3
02.12.2019 НПФ «Будущее» выбрал «Сёрчинформ» в качестве поставщика системы для защиты данных 2
14.02.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку! 1
30.11.2016 Как и для чего НПФ «Будущее» создал собственный ЦОД 9
09.08.2016 НПФ «Будущее», «Ай-Теко» и IBM построили новый ЦОД пенсионного фонда 7
30.03.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует подготовку отчётности по новым стандартам в НПФ «Будущее» 2
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
29.04.2014 НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко» 1
28.04.2014 Круглый стол «ИКТ в страховании: потребности и решения» 2
12.01.2012 НПФ «Благосостояние» внедряет SAP ERP для управления активами и оценки рисков 1

Публикаций - 14, упоминаний - 40

Будущее НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1042 3
SAP SE 5444 3
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Oracle Corporation 6886 2
Ortems 16 1
Ланит Консалтинг 13 1
Oracle Siebel Systems 515 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 475 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 178 1
Lenovo Group 2368 1
Cisco Systems 5229 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14362 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2258 1
МегаФон 9966 1
Dell EMC 5099 1
Microsoft Corporation 25278 1
9046 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 88 1
СИНХ - Таттелеком 219 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
Благосостояние НПФ 52 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8247 2
Альфа-Банк 1874 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 2
Ингосстрах СПАО 453 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 223 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 262 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 16 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 78 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Kaspi Bank 29 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 33 1
Спасские Ворота СГ - Межрегионгарант 14 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
КапиталЪ Страхование 19 1
НСГ СОАО - Национальная страховая группа Страховое открытое акционерное общество 11 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
МСГ - Международная Страховая Группа 4 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 14 1
Хованский АКБ 9 1
РЕГРО 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 178 1
Альфа-Капитал УК 139 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
РФИ Банк 12 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Почта России ПАО 2253 1
Газпром ПАО 1422 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5278 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2181 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 163 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73514 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12023 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 780 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13370 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 581 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1007 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2432 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 1
Управляемость - Manageability 1956 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 752 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8766 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 2
IBM PureFlex System 18 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 926 2
SAP ERP TRM - Treasury and Risk Management 1 1
Минцифры РФ - Госключ 187 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 95 1
1С:Архив - 1С:СЭА - Система электронного архива на базе 6 1
Idex Group - iMpact LMS 5 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 321 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 1
IBM DB2 392 1
Хомнет НФО 31 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 810 1
Microsoft Office 3970 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 654 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 1
Google Android 14742 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 17 1
Apple iOS 8281 1
Сметанин Иван 3 3
Митрохин Максим 11 2
Меледин Владимир 2 1
Мартиросов Давид 99 1
Горянский Павел 29 1
Лобачев Алексей 7 1
Лаврентьев Дмитрий 11 1
Панкратов Александр 18 1
Быков Владислав 8 1
Шулипин Илья 6 1
Стеценко Александр 4 1
Паращенко Николай 3 1
Решетников Роман 2 1
Кондратьев Михаил 4 1
Поихало Владимир 21 1
Быков Максим 3 1
Егорова Людмила 1 1
Парамонов Андрей 4 1
Желонкин Сергей 1 1
Веретенцев Дмитрий 2 1
Буланов Максим 4 1
Григорян Микаел 3 1
Лебедев Владислав 1 1
Ткаченко Алексей 3 1
Кучерявый Юрий 1 1
Есаулов Евгений 3 1
Клыкова Наталья 3 1
Донцов Эдуард 2 1
Шопник Герберт 20 1
Сандимиров Анатолий 2 1
Балоч Наталья 4 1
Марьичева Елена 1 1
Трифанова Ольга 1 1
Шибаев Денис 1 1
Ростова Екатерина 1 1
Малахова Рада 1 1
Магси Анжелика 1 1
Фаворская Мане 1 1
Пименова Мария 5 1
Бабаева Лейла 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157587 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14515 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 1
Европа 24654 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3398 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1120 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 280 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3173 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6130 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 117 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
ЕПС - Единый план счетов 189 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 1
