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НПФ «Будущее» запустил новое мобильное приложение

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» представил новое мобильное приложение «Будущее Онлайн» для платформ iOS и Android. Приложение полностью коррелируется с личным кабинетом на сайте НПФ: новый сервис обеспечивает клиентам доступ к информации о своих сбережениях. При этом начать пользоваться им могут и те, кто пока еще не является клиентом фонда, но задумывается о долгосрочных сбережениях. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее».

Пользователям, которые уже определились с выбором финансовой долгосрочной стратегии, «Будущее Онлайн» дает персонализированные рекомендации по увеличению будущей пенсии и прогнозный расчет выплат. Это позволяет оценить возможности сотрудничества с фондом и принять решение о вступлении в его программы.

Кроме того, с помощью приложения можно заключить онлайн договор в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) и отправить на подписание в сервис «Госключ» заявление о переводе средств накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС), широко известной как «замороженная».

«Будущее Онлайн» разработано с учетом современных UX-решений. Пользователи могут настраивать автоплатежи и отслеживать состояние своих сбережений в режиме реального времени. Встроенный калькулятор накоплений позволяет рассчитать будущую пенсию с учетом возраста и размера взносов, предоставляя четкое представление о предполагаемых накоплениях. Приложение предлагает персональные рекомендации и информирует о новостях негосударственных пенсионных фондов, присоединяемых в настоящее время к НПФ «Будущее».

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