Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Inventive Retail Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 113
Inventive Retail Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Спиридонов Александр 35 7
|Староверов Денис 14 6
|Зайцев Николай 28 5
|Генс Георгий 62 5
|Генс Филипп 29 5
|Голубев Александр 13 5
|Першутов Александр 4 3
|Сологуб Денис 16 3
|Королев Максим 4 3
|Ходов Алексей 3 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Юдин Александр 6 3
|Гальперин Александр 4 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Быстров Константин 19 3
|Крысина Ольга 109 3
|Козырь Сергей 30 3
|Смыков Тихон 12 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Грибов Владимир 25 2
|Гуров Алексей 6 2
|Усенко Евгений 4 2
|Адмиральский Сергей 38 2
|Александрин Андрей 15 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Горбунов Вадим 12 1
|Вакуленко Василий 2 1
|Маханько Денис 1 1
|Горшкова Алена 1 1
|Schwartz Mark - Шварц Марк 1 1
|Фридман Борис 2 1
|Щербаков Борис 20 1
|Конник Татьяна 1 1
|Голенкова Мария 1 1
|Скурятина Елена 20 1
|Широян Карина 2 1
|Кукаркин Кирилл 6 1
|Labati Florence - Лабати Флоранс 1 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Ведомости 259 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 8
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|CNews Analytics 1991 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766976, в очереди разбора - 670661.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766976, в очереди разбора - 670661.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru