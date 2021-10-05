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Inventive Retail Group


05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
13.07.2021 Как корпоративная мобильность меняет клиентский опыт в ритейле: опыт «Леруа Мерлен» 1
11.05.2021 В России открылся первый офлайн-магазин Acer 3
02.04.2021 «Ланит» инвестировал в сервис бесплатной аренды смартфонов «Запросто!» 1
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей 1
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей 1
16.03.2021 Исследование: российский рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
14.10.2020 Acer открывает новый интернет-магазин в России 1
23.07.2020 В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi после пандемии. Видео 2
23.07.2020 Xiaomi открыла первый официальный магазин в Москве в 2020 году 1
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 7
07.05.2020 В России новейший iPnone SE теперь доступен по подписке 1
05.11.2019 Re:Store и Forward Leasing запустили новую программу «смартфон как услуга» 1
04.09.2019 ВТБ и re:Store тестируют прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей 5
15.08.2019 Сеть re:Store объявила о расширении программы trade-in на всю экосистему Apple 1
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
21.05.2019 «Ланит» и рэпер Баста выпустили наушники и портативные колонки 3
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации 1
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 3
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1
22.08.2018 Inventive Retail Group: российский рынок DaaS в 2018 г. достигнет 2,5 млрд рублей 2
21.05.2018 Inventive Retail Group совместно с «НПО Аналитика» внедрила систему Wi-Fi-аналитики 5
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 3
30.04.2018 Умер Георгий Генс, глава и основатель ИТ-гиганта «Ланит» 1
18.04.2018 Конференция CNews «Мобильность в бизнесе 2018» 1
12.01.2018 «Инфосистемы Джет» стала спонсором российской делегации Retail’s Big Show 1
25.12.2017 МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом 1
30.10.2017 Дочка «Ланита» внедрила технологию планирования персонала в торговом холдинге 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
09.06.2017 В re:Store появился первый российский компактный проектор Cinemood 1
25.05.2017 Lanit Ventures инвестировал в ZOZO 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей 1
04.10.2016 Платёжный инструмент Apple Pay стал доступен клиентам re:Store 3
04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла 1

Публикаций - 63, упоминаний - 113

Inventive Retail Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1160 17
Samsung Electronics 5714 16
Apple Inc - Эппл Рус 7729 8
Microsoft Corporation 11143 6
SAP SE 3218 5
Ланит Омни 17 4
HP Inc. 2930 4
Xiaomi 904 4
Fibrum 7 3
diHouse - Дихаус 39 3
Oracle Corporation 3360 3
SAP CIS - САП СНГ 757 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Lenovo Group 1641 3
Ланит Treolan - Треолан 95 3
Yandex - Яндекс 4101 3
CleverDATA 54 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Ланит холдинг 3 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 2
Sony 2404 2
Ericsson 864 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Dell EMC 2418 2
Acer Group 1372 2
Ланит Консалтинг 4 2
Huawei 2733 2
Intel Corporation 4198 2
Citrix Systems 571 2
Smart Orange - Смарт Оранж 6 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
PayRing 3 1
Google LLC 7168 1
Сервис Плюс 97 1
Ortems 11 1
SAP Consulting 28 1
Ланит Экспертиза 1 1
re:Store 106 12
Yves Rocher - Ив Роше 29 7
Новард Управляющая компания - Novard 67 7
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 5
Lego 84 5
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
KupiVip 75 3
Nike 87 3
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 3
X5 Group 599 3
Спортмастер 116 3
Евросеть 890 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 2
Форвард лизинг - Forward Leasing 9 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
Альфа-Банк 1127 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Adidas 97 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
The North Face 4 2
Wildberries 128 2
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 1
Абрау-Дюрсо 9 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
ЮниКредит Лизинг 4 1
Снежная Королева 38 1
Tele2 Retail Russia 1 1
Sony Center 2 1
Goods.ru - маркетплейс 15 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 21 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 1
Альфа-Лизинг 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Wi-Fi-аналитика - Беспроводная аналитика 11 1
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 184 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 111 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Смартизация 178 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 4
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 4
Apple iPhone 11 152 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 3
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 2
Яндекс.Маркет 439 2
Acer Predator 60 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 2
Google Android 10751 2
СПАРК-Интерфакс 104 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 5 1
MusicDealer S BT 1 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 23 1
Xiaomi Mi Store 27 1
Kennerton MusicDealer - Наушники 1 1
Apple iPad mini 375 1
MusicDealer XL - Наушники 1 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
Xiaomi Autorized Mi Store 1 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
MusicDealer XXL - Наушники 1 1
MusicDealer Medium Rare - аудиоколонки 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
Apple iPad Pro 226 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 3 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 1
Apple iPad 3263 1
Спиридонов Александр 35 7
Староверов Денис 14 6
Зайцев Николай 28 5
Генс Георгий 62 5
Генс Филипп 29 5
Голубев Александр 13 5
Першутов Александр 4 3
Сологуб Денис 16 3
Королев Максим 4 3
Ходов Алексей 3 3
Стромилов Алексей 3 3
Чернухин Алексей 3 3
Юдин Александр 6 3
Гальперин Александр 4 3
Водяницкий Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Быстров Константин 19 3
Крысина Ольга 109 3
Козырь Сергей 30 3
Смыков Тихон 12 2
Разгуляев Валерий 18 2
Грибов Владимир 25 2
Гуров Алексей 6 2
Усенко Евгений 4 2
Адмиральский Сергей 38 2
Александрин Андрей 15 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Горбунов Вадим 12 1
Вакуленко Василий 2 1
Маханько Денис 1 1
Горшкова Алена 1 1
Schwartz Mark - Шварц Марк 1 1
Фридман Борис 2 1
Щербаков Борис 20 1
Конник Татьяна 1 1
Голенкова Мария 1 1
Скурятина Елена 20 1
Широян Карина 2 1
Кукаркин Кирилл 6 1
Labati Florence - Лабати Флоранс 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Европа 3781 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Восточная Европа 1688 2
Россия - Томск 450 1
Белиз 38 1
Украина - Киев 474 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Ижевск 308 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Япония 2808 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Кипр - Республика 248 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Уфа 646 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Россия - Челябинск 775 1
Россия - Сочи 913 1
Северная Америка 1414 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Великобритания - Лондон 826 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Венгрия 295 1
США - Кремниевая долина 399 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
Trade-in 54 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Fashion industry - Индустрия моды 13 1
Кибернетика 6 1
Forbes - Форбс 442 1
Ведомости 259 1
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RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
SAP Forum 28 1
Retail’s Big Show 1 1
Fashion Tech Day 1 1
eFashion 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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