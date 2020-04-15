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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ланит Онланта OnCloud.ru

Обзор «OnCloud» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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15.04.2020 CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru

у «Электролюкс рус», разработанную компанией «Норбит» на базе платформы «Битрикс24», в своем облаке OnCloud.ru. CRM-система контактного центра «Электролюкс рус» является бизнес-критичным звеном
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud

м комплексной платформы для защиты и тестирования веб-приложений и API «Валарм». В облачном сервисе OnCloud.ru будет доступен один из модулей решения – «Валарм WAF». Клиенты «Онланты» смогут ис
22.03.2017 «Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru

) объявила о предоставлении компании «Мобильное электронное образование» ИТ-инфраструктуры в облаке OnCloud.ru. Как рассказали CNews в компании, в облаке будет развернута комплексная онлайн-сис
16.03.2017 РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru

му экономическому университету имени Г.В. Плеханова вычислительные мощности по модели IaaS в облаке OnCloud.ru для размещения корпоративного портала и официального веб-сайта университета. Об эт
14.02.2017 «Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru

ели нагрузочное тестирование «1С:ERP 2.2» и начали предоставлять систему по модели SaaS из «облака» Oncloud.ru. Специалисты провайдера установили необходимый запас прочности различных элементов
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей

Компании «Ланит Омни» и «Онланта» (входят в группу «Ланит») развернули в «облаке» OnCloud.ru и предоставляют ритейлерам комплексный SaaS-сервис поддержки программы лояльности

06.09.2016 В «облаке» OnCloud.ru доступен сервис защищенных корпоративных коммуникаций на базе «Сибрус»

Компания «Онланта» — российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услугах (входит в группу «Ланит») — развернула в «облаке» OnCloud.ru программный комплекс «Сибрус» и начала предоставлять на его базе услуги защищенной корпоративной связи по модели SaaS. Об этом CNews сообщили в «Ланите». «Сибрус» — это защищенная пл
16.02.2015 Персональные данные в «облаке» OnCloud.ru под защитой vGate R2

огии компании «Код Безопасности» для защиты персональных данных, размещаемых заказчиками в «облаке» OnCloud.ru. Об этом CNews сообщили в «Онланте». Меры по обеспечению безопасности персональных
09.02.2015 Новый SLA от «Онланты»: «три кита» доступности облачных сервисов OnCloud.ru

ния «Онланта» (входит в ГК «Ланит») с начала 2015 г. внесла изменения в SLA оказания облачных услуг OnCloud.ru в части методики измерения показателей доступности услуги. Согласно новому SLA, до
13.01.2015 «Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru

олучила право на коммерческую реализацию программного продукта BoardMaps по модели SaaS из «облака» OnCloud.ru. Об этом CNews сообщили в «Онланте». BoardMaps (флагманский продукт «Дэшборд Систе
19.08.2014 «Уютерра» подвела итоги года эксплуатации SAP CRM for Retail в «облаке» OnCloud.ru

тоги года работы в сети магазинов системы SAP CRM for Retail, размещенной в облачной инфраструктуре OnCloud.ru компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит»). Об этом CNews сообщили в «Л
03.02.2014 Сервис «Проверь своего клиента» доступен банкам в «облаке» OnCloud.ru

Компании «Диасофт» и «Онланта» запустили в «облаке» OnCloud.ru сервис «Проверь своего клиента», с помощью которого банки могут оперативно проверя

Публикаций - 57, упоминаний - 86

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2409 47
Ланит - Онланта - Onlanta 138 45
Selectel - Селектел 572 15
Softline - Софтлайн 3844 14
Крок - Croc 1972 13
Ростелеком 11109 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 691 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 10
Yandex - Яндекс 9479 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 526 9
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 234 7
Microsoft Corporation 25940 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 424 7
LanCloud - ЛанКлауд 58 6
МегаФон 11102 6
9810 6
Cloud4U - Cloud4Y 313 6
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 966 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 5
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 111 5
Google LLC 12865 4
Amazon Inc - Amazon.com 3323 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1385 4
Linx - Связь ВСД 163 4
VK - YClients - УайКлаентс 71 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 3
Тензор 183 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 92 3
SAP SE 5639 3
Alibaba Group 486 3
Huawei 4753 3
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3632 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 329 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 271 3
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 395 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1001 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1222 3
LEGO 262 2
Восток-Сервис ГК 57 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1927 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 71 1
Траско - Trasko 32 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 67 1
Nike 195 1
Qlean 8 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
En+ Group - Эн+ ГК 40 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 97 1
ЯКласс 69 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 101 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 11 1
Talos Fund I LP 6 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 74 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1876 1
ТрансФин-М 10 1
Галамарт - Гала-Центр ГК - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 16 1
Ланит - Сова Моторс - Sova Motors 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3179 1
ГПБ - Газпромбанк 1305 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1111 1
Альфа-Банк 1998 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 253 1
ВкусВилл - Избёнка 225 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 208 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5946 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6750 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 267 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3383 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 215 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 39 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3109 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2108 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2398 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1220 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1628 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1314 1
Федеральное казначейство России 1969 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 104 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 1
OWASP - Open Web Application Security Project 157 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 422 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18536 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 33
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3448 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13304 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34303 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 18
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1401 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18495 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2402 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27384 11
Виртуализация - VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3365 11
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1166 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6982 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8040 10
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1370 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23378 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1288 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7416 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13944 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8491 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13123 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 8003 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - BCDR - Business Continuity and Disaster Recovery - Управление непрерывностью бизнеса, информационная безопасность бизнес-процессов - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security 2657 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4823 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17027 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10962 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6788 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9853 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1438 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1512 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22948 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8791 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14224 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5350 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7676 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3295 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 787 8
Microsoft Azure 1535 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 330 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 161 4
Google Cloud Platform - GCP 397 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3753 3
Linx Cloud 100 3
Ланит - Онланта - Onlanta Cloud Security System 3 3
Ланит - Онланта - Онланта код ИТ - Onplatform Kubernetes платформа 9 3
Google Android 15427 3
Apple iOS 8690 3
Microsoft Windows 17111 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 832 3
Microsoft Office 365 1059 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2587 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 45 2
Киберника Сибрус - мессенджер 29 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 493 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Т1 Сервионика - Айтеко Cloud - Айтеко Облака 24 2
FreePik 1911 2
Linux OS 11772 2
Nvidia Tesla GPU 214 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 362 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5968 2
Apple iPhone 6 4859 2
Selectel - Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 175 2
Onsec - Wallarm WAF 7 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 2
Qsoft - amoCRM 161 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 232 1
Red Hat Linux 205 1
Microsoft Windows Server 2008 484 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 94 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 1
Таран Сергей 44 16
Коновалов Олег 19 8
Дианов Кирилл 6 4
Ансимов Константин 38 3
Наумов Сергей 43 3
Березин Максим 152 3
Любимов Олег 63 3
Бойко Андрей 56 2
Свидерский Евгений 89 2
Каплунов Павел 46 2
Соловьев Михаил 31 2
Хала Илья 50 2
Козловский Андрей 12 2
Анисимов Константин 45 2
Аниканова Мария 15 2
Королев Илья 23 2
Ефанова Мария 2 2
Лобанов Максим 49 2
Мартынов Евгений 45 2
Аврамов Роман 3 2
Трифонов Анатолий 6 2
Самойлов Юрий 75 2
Мотовилов Олег 71 2
Зинкевич Сергей 79 2
Кириченко Игорь 58 2
Осипов Александр 98 1
Галкин Николай 142 1
Аникин Леонид 61 1
Старовойтов Дмитрий 50 1
Гуденко Антон 5 1
Шевченко Владимир 154 1
Фокин Дмитрий 21 1
Рензяев Константин 84 1
Захарченко Антон 11 1
Катамадзе Анна 133 1
Ермолаев Артем 379 1
Новикова Анастасия 4 1
Новиков Юрий 10 1
Сарнацкий Владислав 17 1
Антонов Александр 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14901 4
Европа 25075 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19908 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 669 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 802 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2438 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 501 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 996 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4261 2
Германия - Федеративная Республика 13332 2
Швеция - Стокгольм 410 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 106 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 430 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 71 1
Казахстан - Республика 6169 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1494 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13899 1
Азия - Азиатский регион 5977 1
Япония 13879 1
Беларусь - Белоруссия 6400 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Ирландия - Республика 1059 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8741 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4590 1
Израиль 2881 1
Ближний Восток 3174 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 711 1
Россия - СФО - Новосибирск 4984 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3654 1
Украина 7988 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2938 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Грузия 1345 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1243 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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