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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199978
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Комаров Евгений

СОБЫТИЯ


27.08.2026 В «Автотеке» появились расчеты кузовного ремонта автомобилей из Казахстана и Белоруссии 1
10.12.2020 Как мониторинг бизнес-процессов помогает крупному ритейлу избежать многомиллионных потерь 1
12.03.2018 Navicon автоматизировал продажу рекламных площадей в ЦУМе 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
08.12.2011 ЦУМ и ДЛТ внедряют Microsoft Dynamics AX 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Комаров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3288 1
Yandex - Яндекс 9275 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1487 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1448 1
Navicon - Навикон 340 1
Cisco Systems - AppDynamics 40 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 5
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
Терволина - Tervolina 8 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 3
Лудинг - Luding 11 3
Finn Flare - ФФ Стайл 46 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Новард УК - Novard 73 3
Седьмой Континент 65 3
Mr. Сумкин 6 3
Zolla - Золла 18 3
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 5 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Дочки-Сыночки 8 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2965 3
Adidas - Адидас 170 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 196 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1938 3
Спортмастер - Sportmaster 202 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 124 3
Yves Rocher - Ив Роше 35 3
Zenden Group - Дом одежды 66 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
Снежная Королева - СК Трейд 62 3
OR Group - Обувь России 29 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 254 2
Paulig Group - Паулиг РУС 25 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 505 1
Toyota - Lexus 107 1
Kiabi 2 1
BMW Group 483 1
GFG - Lamoda - Купишуз 220 1
Volkswagen Group - VW 309 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 1
Федеральное казначейство России 1950 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54160 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36384 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7909 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8310 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6349 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13752 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1074 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26398 3
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 835 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1698 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4897 3
Умные платформы 1991 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13702 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25961 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5670 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3386 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24517 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3593 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6068 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22945 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2529 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6511 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1428 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13186 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12318 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3840 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6610 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2992 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14013 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5394 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Cisco - AppDynamics Business iQ - AppDynamics Business Observability 6 1
Navicon Rental 2 1
Avito - Авито авто 82 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 27 1
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 1
Microsoft Office 4188 1
Microsoft Outlook 1507 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Виноградов Сергей 16 3
Миронов Александр 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Сардарян Роберт 19 3
Левиков Антон 69 3
Корчагин Руслан 23 3
Спиридонов Александр 49 3
Зайцев Николай 32 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 75 3
Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 32 3
Бахин Евгений 22 3
Шарапов Максим 8 3
Алексеев Герман 10 3
Иванова Ирина 15 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Ляпин Игорь 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Сысоев Анатолий 6 3
Красавин Михаил 5 3
Демиденко Владимир 5 3
Фесюк Виктор 3 3
Егоров Дмитрий 12 3
Мазаев Сергей 4 3
Рычагов Сергей 3 3
Савин Антон 3 3
Агеев Олег 4 3
Нистратов Иван 10 3
Дилбарян Павел 26 3
Садовенко Илья 65 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Зубарев Александр 11 3
Герасимов Андрей 25 3
Коротнев Константин 35 3
Россия - РФ - Российская федерация 166888 6
Европа 24991 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47722 2
Казахстан - Республика 6074 1
Беларусь - Белоруссия 6314 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19588 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27407 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16148 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6620 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7857 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3599 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9064 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 157 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6188 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6557 1
Fashion industry - Индустрия моды 366 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6090 1
Аренда 2700 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3375 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 129 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5010 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 2
Автостат 57 1
IDC - International Data Corporation 4992 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8634 1
Gartner - Гартнер 3661 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467587, в очереди разбора - 725463.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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