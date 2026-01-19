Разделы

Finn Flare ФФ Стайл

Finn Flare - ФФ Стайл

FINN FLARE — международный бренд одежды с финскими корнями, вдохновленный скандинавским стилем. Сеть FINN FLARE насчитывает более 120 магазинов в России и Казахстане.

СОБЫТИЯ

19.01.2026 Российский ритейлер ускорил складскую приемку в 3 раза и сократил трудозатраты на 73% с помощью RFID 1
08.10.2025 Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» жалуются на конкуренцию с торговыми сетями. При этом их обороты растут, а офлайн-магазины закрываются пачками 1
29.07.2025 Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
14.05.2024 Finn Flare запустил услугу экспресс-доставки 1
22.12.2022 Пользователи сервиса «Долями» теперь смогут оплачивать покупки частями прямо на кассе магазина 1
10.11.2021 На «Яндекс.маркете» теперь можно купить одежду и обувь известных брендов 1
18.01.2021 AliExpress Россия запускает экспресс-выдачу заказов 1
08.12.2020 AliExpress ввела единый тариф на доставку для продавцов 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
02.11.2018 CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
19.01.2015 KupiVIP.ru по итогам 2014 г. увеличил свой доход на 44% 1
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
05.02.2013 «Снежная Королева» доверила Optima обслуживание ИТ-инфраструктуры 1
14.11.2011 Как региональные розничные сети внедряют ERP? 2
11.11.2011 Как разделить личные и служебные расходы на корпоративную связь 1
01.11.2011 Российский рынок СМС-рекламы станет цивилизованным 1
16.05.2011 1 и 2 июня в Москве пройдет СЕО-саммит «Искусство быть успешным» 1
28.03.2011 Производитель одежды Finn Flare доверил Optima services обслуживание ИТ-инфраструктуры 1
20.10.2010 SAP помогает индустрии моды превращать творческие идеи в работающий бизнес 1

Публикаций - 46, упоминаний - 47

Finn Flare и организации, системы, технологии, персоны:

9060 18
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 15
Diasoft - Диасофт 1039 15
R-Vision - Р-Вижн 219 15
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 14
ФинГрад - FinGrad 48 14
Сбер - СберБизнес Софт 89 14
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 115 14
Аусферр ИТЦ 44 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 14
Ланит Интеграция 212 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 653 14
Polymedia - Полимедиа 156 14
Газинформсервис - ГИС 419 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1524 12
Северсталь Инфоком 94 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 104 12
Hoff Tech - Хофф Тех 45 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 40 8
МегаФон 9991 6
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 47 5
Picvario - Пикварио 19 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 5
Ростелеком 10369 5
SAP SE 5447 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 397 5
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 89 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 363 5
Терн ГК - Tern Group 78 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 5
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 36 3
Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Yandex - Яндекс 8537 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 147 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 15
Кофемания 70 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 275 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 14
Cotton Club - Коттон Клаб 28 14
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 14
РЖД - Российские железные дороги 2010 14
ВТБ - Почта Банк 504 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 574 14
ФосАгро 153 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 13
Hansa - Ханса 114 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 31 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 12
Альфа-Банк 1879 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 12
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 52 12
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 70 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 11
Северсталь ПАО - Severstal 566 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2721 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8256 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1127 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12943 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2187 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 14
Федеральное казначейство России 1879 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2740 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 109 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 27
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 23
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7310 17
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18430 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31879 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5403 15
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 15
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 15
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 993 14
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 14
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 14
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 14
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 188 14
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 599 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4573 9
Аксессуары 4133 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 623 8
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 6
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 326 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 5
Бизнес Технологии - Global-ERP 86 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 109 15
Новые облачные технологии - МойОфис 903 15
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 14
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 14
НКТ - Р7-графика 46 14
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 14
НКТ - Р7-Офис 483 14
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 14
Протек - Здравсити 28 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 873 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 51 5
Сбер - Sberworks 6 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 3
Luxe Retail - TradeX 60 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 2
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 33 1
ELMA 365 Low-code BPM 152 1
Honeywell Metrologic 52 1
1С-Рарус Магазин 28 1
Ansoft Avarda ERP 35 1
Ansoft Avarda RetailNetwork 12 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
Сервис Плюс - СуперМаг 72 1
FreePik 1465 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
Ansoft Avarda WMS 5 1
Ansoft Avarda Inventory Management 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 1
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 18 1
Смирнов Вячеслав 43 16
Аникин Дмитрий 65 15
Суровец Дмитрий 101 15
Шадаев Максут 1155 15
Глазков Александр 149 15
Нестеров Алексей 172 15
Галкин Николай 121 15
Цыганков Дмитрий 38 15
Урусов Виктор 150 15
Нальский Максим 51 14
Врацкий Андрей 166 14
Заянц Илья 56 14
Соловьев Виталий 52 14
Каушанский Александр 54 14
Калякин Павел 77 14
Денисов Анатолий 57 14
Распопов Алексей 49 14
Харитонов Вадим 43 14
Шмаков Антон 70 14
Шаев Виталий 59 14
Гуденко Илья 27 14
Аксенов Олег 61 14
Новиков Денис 25 14
Замаруев Владимир 41 14
Оберемок Надежда 45 14
Милованов Андрей 46 14
Солдатенкова Ксения 41 14
Белан Иван 41 14
Желнова Алина 42 14
Артюхов Сергей 63 14
Натрусов Артем 312 14
Чаркин Евгений 314 14
Абакумов Евгений 224 14
Михалев Евгений 96 14
Малышев Сергей 99 14
Краснов Александр 88 14
Никитин Сергей 95 14
Кузнецов Евгений 55 14
Новикова Елена 104 14
Ульянов Николай 162 14
Россия - РФ - Российская федерация 157735 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 7
Европа 24657 6
Германия - Федеративная Республика 12947 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 4
Казахстан - Республика 5821 3
Беларусь - Белоруссия 6055 3
Финляндия - Финляндская Республика 3659 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3293 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1828 2
Россия - СФО - Новосибирск 4681 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2222 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1242 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1360 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3234 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 1
Армения - Республика 2376 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1361 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2927 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3402 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1895 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1216 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Украина 7802 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1403 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 892 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1580 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 16
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 438 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10377 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 484 15
Экономический эффект 1217 15
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 14
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 7
Fashion industry - Индустрия моды 322 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Энергетика - Energy - Energetically 5528 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 5
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 3
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 149 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 5
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
Forbes - Форбс 920 1
Ведомости 1268 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 5
Gartner - Гартнер 3615 2
РАН - Российская академия наук 2021 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 12
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 15
CNews AWARDS - награда 556 14
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 7
ИнфоКом 118 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
CNews Большие данные 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413300, в очереди разбора - 730295.
Создано именных указателей - 188933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

