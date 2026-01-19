Получите все материалы CNews по ключевому слову
Finn Flare ФФ Стайл
FINN FLARE — международный бренд одежды с финскими корнями, вдохновленный скандинавским стилем. Сеть FINN FLARE насчитывает более 120 магазинов в России и Казахстане.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Finn Flare и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
|Смирнов Вячеслав 43 16
|Аникин Дмитрий 65 15
|Суровец Дмитрий 101 15
|Шадаев Максут 1155 15
|Глазков Александр 149 15
|Нестеров Алексей 172 15
|Галкин Николай 121 15
|Цыганков Дмитрий 38 15
|Урусов Виктор 150 15
|Нальский Максим 51 14
|Врацкий Андрей 166 14
|Заянц Илья 56 14
|Соловьев Виталий 52 14
|Каушанский Александр 54 14
|Калякин Павел 77 14
|Денисов Анатолий 57 14
|Распопов Алексей 49 14
|Харитонов Вадим 43 14
|Шмаков Антон 70 14
|Шаев Виталий 59 14
|Гуденко Илья 27 14
|Аксенов Олег 61 14
|Новиков Денис 25 14
|Замаруев Владимир 41 14
|Оберемок Надежда 45 14
|Милованов Андрей 46 14
|Солдатенкова Ксения 41 14
|Белан Иван 41 14
|Желнова Алина 42 14
|Артюхов Сергей 63 14
|Натрусов Артем 312 14
|Чаркин Евгений 314 14
|Абакумов Евгений 224 14
|Михалев Евгений 96 14
|Малышев Сергей 99 14
|Краснов Александр 88 14
|Никитин Сергей 95 14
|Кузнецов Евгений 55 14
|Новикова Елена 104 14
|Ульянов Николай 162 14
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 5
|Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
|Forbes - Форбс 920 1
|Ведомости 1268 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 14
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 5
|Gartner - Гартнер 3615 2
|РАН - Российская академия наук 2021 12
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 12
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413300, в очереди разбора - 730295.
Создано именных указателей - 188933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.