Пользователи сервиса «Долями» теперь смогут оплачивать покупки частями прямо на кассе магазина

BNPL-сервис «Долями» расширяет возможности оплаты покупок по частям, выходя за границы интернет магазинов. Теперь клиенты сервиса могут поделить на части оплату товаров, купленных в традиционных розничных магазинах. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Долями».

Оплатить покупки долями на кассе магазина можно картой любого банка. Предварительно устанавливать приложение и проходить регистрацию в сервисе «Долями» не требуется — для оплаты необходим только смартфон.

Чтобы воспользоваться BNPL-сервисом необходимо сообщить кассиру о намерении оплатить с помощью Долями и отсканировать специальный QR-код на кассе магазина. На открывшейся веб-странице появится список покупок, их стоимость, а также график платежей.

Далее уже зарегистрированным пользователям «Долями» или клиентам «Тинькофф» необходимо ввести только номер телефона и подтвердить его с помощью кода из СМС. В остальных случаях дополнительно нужно будет указать ФИО, дату рождения и адрес электронной почты. Оплата 25% от стоимости покупки списывается с карты покупателя сразу. Остальные три четверти будут списываться автоматически каждые две недели до полной оплаты. Сервис будет заранее предупреждать о предстоящей оплате.

В настоящее время с помощью «Долями»можно оплатить покупку в магазинах Золотое яблоко, Brandshop, Finn Flare и Sunlight. В ближайшее время планируется подключение и других партнеров. Изучить весь список магазинов, на кассе которых можно оплатить покупку с помощью BNPL-сервиса, можно в мобильном приложении «Долями» в разделе «В магазине».

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Дмитрий Серегин, руководитель бизнес-линии и команды «Долями»: «Оплата покупок частями постепенно становится привычной для россиян. Многие из них, оценив комфорт и простоту нового способа оплаты, хотят иметь возможность разделить стоимость товаров, купленных в обычных розничных магазинах. К тому же fashion и beauty сегменты, в которых оплата долями особенно популярна, ориентированы в основном на оффлайн направление. Аналогичный запрос мы увидели и у наших партнеров, уже подключивших сервис для своих онлайн магазинов. Поэтому выход “Долями” в оффлайн стал win-win решением как для покупателей, так и для магазинов. Ожидаем, что такой шаг приведет к росту продаж с помощью BNPL сервиса как минимум в два раза в 2023 г.».

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«Долями» — российский BNPL-сервис, запущенный «Тинькофф» в апреле 2021 г. Сервис позволяет разделить стоимость покупки на четыре части — без комиссий и переплат. 25% уплачиваются сразу, остальные три четверти будут автоматически списываться с карты покупателя каждые две недели до полной оплаты. Отслеживать график платежей и статус оплаты можно в мобильном приложении «Долями», доступном на Android и iOS. Список партнеров сервиса можно найти на сайте «Долями» или в мобильном приложении «Тинькофф» во вкладке «Кэшбэк и бонусы».