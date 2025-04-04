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Brandshop Брендшоп



04.04.2025 Более 200 тыс. e-commerce бизнесов смогут рассказать о себе бесплатно на главной странице «Яндекса» 1
22.12.2022 Пользователи сервиса «Долями» теперь смогут оплачивать покупки частями прямо на кассе магазина 1
14.04.2022 Yandex Pay добавил в платежное решение для магазинов оплату по частям 1
30.09.2021 Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку 1
13.08.2021 Yandex Pay стал начислять баллы «Плюса» 1
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 1
10.03.2021 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay 1
09.12.2019 Viewsonic открыл в России первый официальный онлайн-магазин 1
07.06.2017 «Убийца» Slack начал с ним войну в России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Brandshop и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7552 6
Robokassa - Робокасса 51 2
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 2
Payture 11 2
Samsung Electronics 10327 1
Apple Inc 12207 1
Veeam Software 321 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
ViewSonic 312 1
Radix Technologies 14 1
Google LLC 11887 1
Visa International 1953 2
GFG - Lamoda - Купишуз 169 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 70 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 201 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 248 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 1
Золотое яблоко 19 1
Яндекс.Доставка 73 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12213 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5122 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9281 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 992 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11355 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2929 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9539 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4568 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3999 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8573 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24468 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25738 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4966 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1762 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2985 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2368 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7278 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 383 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4402 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2028 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24505 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1034 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5186 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10270 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2567 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2054 1
Аксессуары 3940 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1144 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 459 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1197 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 349 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 67 5
Google Android 14160 2
Apple iOS 7907 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7138 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2991 1
Microsoft Windows 15812 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 836 1
Apple Pay 492 1
WordPress Foundation - WordPress 228 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Яндекс.Лавка 238 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 270 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 52 1
ViewSonic myViewBoard Ecosystem 10 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 81 1
Яндекс Сплит 6 1
Atlassian HipChat 6 1
Головин Александр 7 2
Соловьева Мария 6 1
Кутников Денис 22 1
Головин Алексей 10 1
Серегин Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1059 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14201 1
Испания - Королевство 3727 1
Португалия - Португальская Республика 923 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2304 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 512 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7068 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1686 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1650 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3593 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4955 1
Fashion industry - Индустрия моды 249 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7136 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3002 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 415 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7936 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1230 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 874 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18920 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5607 1
WebHosting.Info 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
Создано именных указателей - 172260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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