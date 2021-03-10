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«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» запустил Yandex Pay. Это сервис для быстрой и удобной оплаты покупок банковской картой. С его помощью можно платить картой, не вводя её данные — они подтянутся из аккаунта на «Яндексе». Людям будет проще делать покупки, а магазины смогут увеличить за счёт этого продажи.

Чтобы платить через Yandex Pay, нужно привязать карту к аккаунту на «Яндексе». Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков — при этом кэшбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются. А если добавить несколько карт, можно будет выбрать, с какой списать деньги. Новый способ оплаты не только удобнее, но и безопаснее. Человеку не нужно оставлять платёжные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на «Яндексе», где они хранятся в зашифрованном виде.

«На сервисах Яндекса давно можно оплачивать заказы. Когда люди заказывают еду или такси, они используют технологии Яндекса, которые уже проверены временем. Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», — говорит Александр Головин, руководитель сервиса.

Кнопку Yandex Pay уже поставили Lamoda, Brandshop и другие известные бренды, несколько крупных интернет-магазинов подали заявку. Подключить Yandex Pay можно напрямую или обратившись к агрегатору платёжных сервисов: такую возможность предлагают «Робокасса», Payture, RBK.money — и этот список будет пополняться.

Сейчас сервис работает только на сайтах — в большинстве популярных браузеров. Кнопка Yandex Pay доступна тем, кто привязал карту к аккаунту на Яндексе и авторизовался. В дальнейшем люди смогут платить через Yandex Pay в мобильных приложениях, во всех браузерах и в офлайне. Для разработчиков приложений «Яндекс» планирует выпустить SDK.

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