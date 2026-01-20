Разделы

Яндекс Сплит


«Яндекс Сплит» — это метод оплаты частями (BNPL — Buy Now, Pay Later). Клиенты платят 25% суммы в день покупки, а оставшуюся часть — равными платежами в течение нескольких месяцев. Сервис позволяет оформить покупку на более длительные сроки, вплоть до 24 месяцев, но при этом может взиматься комиссия, которая включена в общую сумму, распределена по платежам и видна при оплате. Не нужно заполнять длинные анкеты и выделять время на долгие проверки — достаточно подтвердить номер телефона, привязать банковскую карту для оплаты и выбрать комфортный срок.

20.01.2026 1С:Фитнес Фэмили Форум: рынок, цифры и технологии, которые меняют фитнес 1
29.05.2025 70% ритейлеров электроники готовы оформлять заказы без регистрации 1
26.05.2025 Билетная система «Яндекс Афиши» начала работать в РПЛ 1
10.10.2024 «МегаФон»: смартфоны стали чаще оплачивать по частям 1
07.10.2024 В «Яндекс Браузере» появились функции для выгодных покупок: оплата частями в Сплит и промокоды 1
05.03.2024 Отели на «Яндекс Путешествиях» теперь можно оплатить частями 1
22.12.2023 «Яндекс Пэй» стал доступен для офлайн-покупок — с оплатой частями в сплит и кешбэком баллами «Плюса» 1
28.10.2022 «Мегафон» запустил в рознице сервис оплаты частями «Яндекс сплит» 1
14.04.2022 Yandex Pay добавил в платежное решение для магазинов оплату по частям 1

Yandex - Яндекс 8541 6
МегаФон 9996 2
AWG - АртВеб Групп 23 1
Apple Inc 12677 1
1С-Битрикс - Bitrix 626 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1541 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4565 1
Telegram Group 2609 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 54 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Furla - Фурла Рус 4 1
Brandshop - Брендшоп 10 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Акрон ГК - Acron 60 1
Северсталь ПАО - Severstal 567 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 3
Аксессуары 4133 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 1
Наушники - Headphones 4301 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5740 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 123 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4686 1
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 138 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2066 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2025 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 940 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 108 2
Yandex Pay - Яндекс Пэй 95 2
Яндекс.Плюс 226 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 106 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 67 1
VK - Яндекс.Дзен 231 1
Google YouTube - Видеохостинг 2905 1
Apple iOS 8294 1
Google Android 14758 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7391 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 475 1
Yandex DataLens 53 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 815 1
Борзилов Давид 77 2
Клюшев Константин 1 1
Лебедева Юлия 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Европа 24658 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1886 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Спорт - Хоккей 264 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
