«Яндекс Сплит» — это метод оплаты частями (BNPL — Buy Now, Pay Later). Клиенты платят 25% суммы в день покупки, а оставшуюся часть — равными платежами в течение нескольких месяцев. Сервис позволяет оформить покупку на более длительные сроки, вплоть до 24 месяцев, но при этом может взиматься комиссия, которая включена в общую сумму, распределена по платежам и видна при оплате. Не нужно заполнять длинные анкеты и выделять время на долгие проверки — достаточно подтвердить номер телефона, привязать банковскую карту для оплаты и выбрать комфортный срок.