VK - Яндекс.Дзен

«Дзен» анонсировал переход на новую ИИ-архитектуру обработки и дистрибуции контента свежесть контента и доверие к источнику», — отметил Александр Толокольников, управляющий директор «Дзена». Ранее рекомендательные системы во многом опирались на контекстную близость — наличие

В «Дзене» появится ИИ-студия для СМИ разные форматы контента: статьи, посты и не только. На первом этапе решение будет работать внутри «Дзена», а позднее — и для других платформ. Уже сейчас редакциям доступны персонализированные

От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты Рунета, в особенности тех, что разрешены по «белым спискам». Их буквально обяжут встраивать виджет «Дзена» в свои сайты и приложения – это коснется в первую очередь маркетплейсов, видеосервисов

В «Дзене» появился раздел «Казань» с новостями на татарском языке илотным проектом инициативы стала поддержка татарского языка. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Теперь жители Республики Татарстан могут читать актуальные материалы о событиях в рег

От депутатов до артистов: «Дзен» стал рекомендовать мнения известных людей о новостях т главные новости и делятся своими взглядами на происходящее. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Теперь пользователи «Дзена» могут не только читать новости, но и сразу видеть

От донатов журналистам до персонализированных заголовков: «Дзен» представил новые возможности для медиа едакциям развивать бизнес, получать дополнительную монетизацию и эффективнее работать с аудиторией «Дзена». А еще представила кейсы со СМИ и брендами в спецпроектах. Об этом CNews сообщили пред

«Дзен» покажет в два раза больше новостей пользователям мобильных устройств тей и актуальных публикаций от СМИ и блогеров на разные темы. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». С обновлением главной страницы читать и смотреть новостной контент стало удобнее. Изм

Блогеры «Дзена» могут зарабатывать на контенте в Фонде оригинальных авторов VK Фонд оригинальных авторов VK стал доступен для блогеров «Дзена» с аудиторией от 100 до 100 тыс. подписчиков. Программа помогает креаторам зарабатывать

В «Промо» в «Дзене» появилась новая цель: «Дочитывания статьи» настроить кампанию в «Дзене» на дочитывание статьи. ML-модель анализирует поведение пользователей «Дзена» и контент статьи, и оптимизирует показы таким образом, чтобы максимизировать вероятнос

В «Дзене» появились «Донаты»: теперь пользователи смогут поддерживать любимых авторов авать еще больше актуального контента», — сказал Александр Толокольников, руководитель по развитию «Дзена». Ранее «Дзен» дал авторам возможность зарабатывать на своем контенте в «Одноклассниках

Mediascope посчитает аудиторию медиа в «Дзене» развиваются в «Дзене». С новыми данными медиа смогут проанализировать взаимодействие пользователей «Дзена» с новостным контентом. Инструмент покажет, насколько аудитория блогов и «Новостей» пер

Романы о любви, дубайский шоколад и падел: «Дзен» подвел итоги года в контенте е тренды в контенте и рассказал, как изменилась аудитория платформы в 2024 г. Ежедневная аудитория «Дзена» в 2024 г. составила 30 млн человек. Суммарно пользователи провели на платформе пять мл

«Дзен» дал возможность авторам зарабатывать на своем эксклюзивном контенте С 16 декабря 2024 г. все авторы «Дзена» с подключенной монетизацией могут публиковать статьи и видео под пейволлом и зарабатыв

«Дзен» протестирует подписку без рекламы ения пользователи смогут смотреть видео, а также читать статьи и новости в веб-версии и приложении «Дзена» без рекламы — баннеры исчезнут в лентах с контентом и внутри публикаций. На этапе бета

«Дзен» и «Грамота.ру»: россиян больше всего раздражает неграмотная речь блогеров Ко Дню словаря контентная платформа «Дзен» и портал «Грамота.ру» опросили россиян и узнали, в какой ситуации для них важнее всего грамотная речь и какие слова чаще всего используют в неверном контексте. Согласно исследованию, боль

«Учи.ру» и «Дзен»: 88% учителей используют образовательный контент платформ для подготовки к урокам Аналитики контентной платформы «Дзен» и образовательной платформы «Учи.ру» изучили, какие технологии помогают детям учиться, а педагогам и родителям –– заботиться об их образовании. Больше половины школьников и учителей расск

«Дзен» добавил адаптивные шрифты в мобильное приложение В мобильном приложении «Дзена» появились адаптивные шрифты: теперь слабовидящим людям будет комфортнее читать длинные

«Дзен» представил адаптивные шрифты в мобильном приложении В мобильном приложении «Дзена» появились адаптивные шрифты: теперь слабовидящим людям будет комфортнее читать длинные

Исследование «Дзена» и «Грамоты.ру»: ИТ-специалисты и рекламщики более других уверены в своей грамотности Контентная платформа «Дзен» и портал «Грамота.ру» провели исследование и узнали, в каких сферах больше всего грамотных людей и какие ошибки чаще всего допускают россияне. Где работают самые грамотные россияне Более

Более 500 новых тем: «Дзен» представил продуктовые обновления нтересам в ленте пользователя. Теперь не нужно искать актуальный контент самостоятельно — алгоритмы Дзена соберут все новости и публикации от авторов по теме в одном канале. Чтобы найти интерес

«Маруся» прочитает статьи из «Дзена» Голосовой помощник «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена» на популярные и актуальные темы: от видеоигр и спорта до еды и путешествий. В основе н

«Дзен» обновил фирменный стиль: в нем новый логотип и цвета для удобного чтения статей которые направлены на улучшение опыта пользователей. Новый стиль получили все каналы коммуникации «Дзена»: от главной страницы dzen.ru и тематических каналов до социальных сетей и рекламных кр

В «Дзене» появился новый вид каналов с возможностью подписки ах тестирования новый формат каналов доступен части пользователей на десктопе и в мобильной версии «Дзена» в «Путешествиях», «Еде» и «Авто», в скором времени функция станет доступна всем пользо

«Школа авторов VK» и «Дзен» помогут блогерам развиваться на платформе ачинающим, так и опытным авторам других платформ VK. Обучать студентов будут эксперты и сотрудники «Дзена»: директор по маркетингу Сергей Таболин, руководитель развития контента Роман Иванов, п

«Дзен» запустил спортивный раздел в «Новостях» — в нем матч-центр, турнирные таблицы и актуальные события из мира спорта ые сюжеты — собрать всю картину о происходящем за несколько минут. Уже сейчас в спортивном разделе «Дзена» собраны такие события, как Российская Премьер-Лига, Лига Чемпионов, Лига Европы, Англи

«Дзен» запустил продвижение каналов для авторов и бизнеса льзователи увидят нативные объявления с кнопкой «Подписаться» в десктопной и мобильной веб-версиях «Дзена»: на главной, в рекомендациях к статьям и видео, а также в отдельных разделах контентно

«Дзен» и VK Play Live запустили кросспостинг видео писи своих трансляций в «Дзене». Для подключения кросспостинга достаточно зайти в настройки студии «Дзена» и привязать аккаунт VK Play в соответствующем разделе. Максимально возможное время тра

«Дзен» представил витрину с популярными мультфильмами для детей В разделе «Детям» пользователи «Дзена» могут смотреть мультфильмы разных жанров: от образовательных до развлекательных и музы

«Дзен» запустил автоматические субтитры для видео йти в меню «Параметры субтитров». Технология расшифровки работает в десктопной и мобильной версиях «Дзена», а также в приложениях платформы для iOS и Android.

«Дзен» открыл авторам и бизнесу возможность продвигать свои материалы на платформе Бизнес и авторы «Дзена» могут продвигать статьи на платформе, увеличивать охват контента и привлекать потенциа

«Дзен» добавил функцию офлайн-просмотра видео в мобильном приложении В обновленной версии мобильного приложения «Дзена» появилась возможность сохранять горизонтальные видео и смотреть их в любое удобное время — даже без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету. Теперь видео от авторов «Дзена» всегд

«Дзен» представил обновленную главную страницу добнее выбирать интересующий формат под свой запрос и погружаться в миллионы публикаций от авторов «Дзена». Обновленная главная страница «Дзена» перестраивается динамически в зависимости

«Дзен» на экране: теперь видео из мобильного приложения можно транслировать на ТВ В мобильном приложении «Дзена» обновление — теперь пользователи могут подключить свой телефон к телевизору или смарт-

«Дзен» подвел итоги 2022 года Авторы и контент Ежемесячная аудитория ленты «Дзена» — 70 млн человек. Среди них — блогеры, бренды и медиа, которые создают контент в четыр

В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID «Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз

«Дзен» перезапустил мобильное приложение: в нем улучшенные рекомендации, новый онбординг и ролики на старте альную ленту под себя и выбрать ролики как стартовую вкладку. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Улучшенные рекомендации Команда «Дзена» обучила нейронную сеть, которая умеет

VK приобрела «Дзен» и «Новости» VK закрыла сделку по приобретению у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей». Одновременно компания продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки гот

«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» и покупке Delivery Club «Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже «Дзена» и «Новостей». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах «Яндекса», связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», будут появляться у пользователей пос

Vk выпустила свой «Дзен» в собственном новом дизайне Преображение «Дзена» Холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) запустил бета-версию нового дизайна «Дзена