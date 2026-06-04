VK - Яндекс.Дзен

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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.06.2026
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«Дзен» анонсировал переход на новую ИИ-архитектуру обработки и дистрибуции контента
свежесть контента и доверие к источнику», — отметил Александр Толокольников, управляющий директор «Дзена». Ранее рекомендательные системы во многом опирались на контекстную близость — наличие
|24.04.2026
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В «Дзене» появится ИИ-студия для СМИ
разные форматы контента: статьи, посты и не только. На первом этапе решение будет работать внутри «Дзена», а позднее — и для других платформ. Уже сейчас редакциям доступны персонализированные
|14.04.2026
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От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты
Рунета, в особенности тех, что разрешены по «белым спискам». Их буквально обяжут встраивать виджет «Дзена» в свои сайты и приложения – это коснется в первую очередь маркетплейсов, видеосервисов
|24.12.2025
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В «Дзене» появился раздел «Казань» с новостями на татарском языке
илотным проектом инициативы стала поддержка татарского языка. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Теперь жители Республики Татарстан могут читать актуальные материалы о событиях в рег
|17.12.2025
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От депутатов до артистов: «Дзен» стал рекомендовать мнения известных людей о новостях
т главные новости и делятся своими взглядами на происходящее. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Теперь пользователи «Дзена» могут не только читать новости, но и сразу видеть
|25.09.2025
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От донатов журналистам до персонализированных заголовков: «Дзен» представил новые возможности для медиа
едакциям развивать бизнес, получать дополнительную монетизацию и эффективнее работать с аудиторией «Дзена». А еще представила кейсы со СМИ и брендами в спецпроектах. Об этом CNews сообщили пред
|07.07.2025
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«Дзен» покажет в два раза больше новостей пользователям мобильных устройств
тей и актуальных публикаций от СМИ и блогеров на разные темы. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». С обновлением главной страницы читать и смотреть новостной контент стало удобнее. Изм
|16.06.2025
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Блогеры «Дзена» могут зарабатывать на контенте в Фонде оригинальных авторов VK
Фонд оригинальных авторов VK стал доступен для блогеров «Дзена» с аудиторией от 100 до 100 тыс. подписчиков. Программа помогает креаторам зарабатывать
|04.06.2025
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В «Промо» в «Дзене» появилась новая цель: «Дочитывания статьи»
настроить кампанию в «Дзене» на дочитывание статьи. ML-модель анализирует поведение пользователей «Дзена» и контент статьи, и оптимизирует показы таким образом, чтобы максимизировать вероятнос
|02.04.2025
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В «Дзене» появились «Донаты»: теперь пользователи смогут поддерживать любимых авторов
авать еще больше актуального контента», — сказал Александр Толокольников, руководитель по развитию «Дзена». Ранее «Дзен» дал авторам возможность зарабатывать на своем контенте в «Одноклассниках
|25.12.2024
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Mediascope посчитает аудиторию медиа в «Дзене»
развиваются в «Дзене». С новыми данными медиа смогут проанализировать взаимодействие пользователей «Дзена» с новостным контентом. Инструмент покажет, насколько аудитория блогов и «Новостей» пер
|17.12.2024
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Романы о любви, дубайский шоколад и падел: «Дзен» подвел итоги года в контенте
е тренды в контенте и рассказал, как изменилась аудитория платформы в 2024 г. Ежедневная аудитория «Дзена» в 2024 г. составила 30 млн человек. Суммарно пользователи провели на платформе пять мл
|16.12.2024
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«Дзен» дал возможность авторам зарабатывать на своем эксклюзивном контенте
С 16 декабря 2024 г. все авторы «Дзена» с подключенной монетизацией могут публиковать статьи и видео под пейволлом и зарабатыв
|02.12.2024
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«Дзен» протестирует подписку без рекламы
ения пользователи смогут смотреть видео, а также читать статьи и новости в веб-версии и приложении «Дзена» без рекламы — баннеры исчезнут в лентах с контентом и внутри публикаций. На этапе бета
|22.11.2024
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«Дзен» и «Грамота.ру»: россиян больше всего раздражает неграмотная речь блогеров
Ко Дню словаря контентная платформа «Дзен» и портал «Грамота.ру» опросили россиян и узнали, в какой ситуации для них важнее всего грамотная речь и какие слова чаще всего используют в неверном контексте. Согласно исследованию, боль
|12.11.2024
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«Учи.ру» и «Дзен»: 88% учителей используют образовательный контент платформ для подготовки к урокам
Аналитики контентной платформы «Дзен» и образовательной платформы «Учи.ру» изучили, какие технологии помогают детям учиться, а педагогам и родителям –– заботиться об их образовании. Больше половины школьников и учителей расск
|29.10.2024
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«Дзен» добавил адаптивные шрифты в мобильное приложение
В мобильном приложении «Дзена» появились адаптивные шрифты: теперь слабовидящим людям будет комфортнее читать длинные
|29.10.2024
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«Дзен» представил адаптивные шрифты в мобильном приложении
В мобильном приложении «Дзена» появились адаптивные шрифты: теперь слабовидящим людям будет комфортнее читать длинные
|25.09.2024
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Исследование «Дзена» и «Грамоты.ру»: ИТ-специалисты и рекламщики более других уверены в своей грамотности
Контентная платформа «Дзен» и портал «Грамота.ру» провели исследование и узнали, в каких сферах больше всего грамотных людей и какие ошибки чаще всего допускают россияне. Где работают самые грамотные россияне Более
|02.09.2024
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Более 500 новых тем: «Дзен» представил продуктовые обновления
нтересам в ленте пользователя. Теперь не нужно искать актуальный контент самостоятельно — алгоритмы Дзена соберут все новости и публикации от авторов по теме в одном канале. Чтобы найти интерес
|29.07.2024
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«Маруся» прочитает статьи из «Дзена»
Голосовой помощник «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена» на популярные и актуальные темы: от видеоигр и спорта до еды и путешествий. В основе н
|15.07.2024
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«Дзен» обновил фирменный стиль: в нем новый логотип и цвета для удобного чтения статей
которые направлены на улучшение опыта пользователей. Новый стиль получили все каналы коммуникации «Дзена»: от главной страницы dzen.ru и тематических каналов до социальных сетей и рекламных кр
|05.06.2024
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В «Дзене» появился новый вид каналов с возможностью подписки
ах тестирования новый формат каналов доступен части пользователей на десктопе и в мобильной версии «Дзена» в «Путешествиях», «Еде» и «Авто», в скором времени функция станет доступна всем пользо
|20.05.2024
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«Школа авторов VK» и «Дзен» помогут блогерам развиваться на платформе
ачинающим, так и опытным авторам других платформ VK. Обучать студентов будут эксперты и сотрудники «Дзена»: директор по маркетингу Сергей Таболин, руководитель развития контента Роман Иванов, п
|18.04.2024
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«Дзен» запустил спортивный раздел в «Новостях» — в нем матч-центр, турнирные таблицы и актуальные события из мира спорта
ые сюжеты — собрать всю картину о происходящем за несколько минут. Уже сейчас в спортивном разделе «Дзена» собраны такие события, как Российская Премьер-Лига, Лига Чемпионов, Лига Европы, Англи
|18.04.2024
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«Дзен» запустил продвижение каналов для авторов и бизнеса
льзователи увидят нативные объявления с кнопкой «Подписаться» в десктопной и мобильной веб-версиях «Дзена»: на главной, в рекомендациях к статьям и видео, а также в отдельных разделах контентно
|22.03.2024
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«Дзен» и VK Play Live запустили кросспостинг видео
писи своих трансляций в «Дзене». Для подключения кросспостинга достаточно зайти в настройки студии «Дзена» и привязать аккаунт VK Play в соответствующем разделе. Максимально возможное время тра
|29.01.2024
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«Дзен» представил витрину с популярными мультфильмами для детей
В разделе «Детям» пользователи «Дзена» могут смотреть мультфильмы разных жанров: от образовательных до развлекательных и музы
|04.10.2023
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«Дзен» запустил автоматические субтитры для видео
йти в меню «Параметры субтитров». Технология расшифровки работает в десктопной и мобильной версиях «Дзена», а также в приложениях платформы для iOS и Android.
|26.09.2023
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«Дзен» открыл авторам и бизнесу возможность продвигать свои материалы на платформе
Бизнес и авторы «Дзена» могут продвигать статьи на платформе, увеличивать охват контента и привлекать потенциа
|01.09.2023
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«Дзен» добавил функцию офлайн-просмотра видео в мобильном приложении
В обновленной версии мобильного приложения «Дзена» появилась возможность сохранять горизонтальные видео и смотреть их в любое удобное время — даже без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету. Теперь видео от авторов «Дзена» всегд
|07.08.2023
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«Дзен» представил обновленную главную страницу
добнее выбирать интересующий формат под свой запрос и погружаться в миллионы публикаций от авторов «Дзена». Обновленная главная страница «Дзена» перестраивается динамически в зависимости
|16.06.2023
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«Дзен» на экране: теперь видео из мобильного приложения можно транслировать на ТВ
В мобильном приложении «Дзена» обновление — теперь пользователи могут подключить свой телефон к телевизору или смарт-
|23.12.2022
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«Дзен» подвел итоги 2022 года
Авторы и контент Ежемесячная аудитория ленты «Дзена» — 70 млн человек. Среди них — блогеры, бренды и медиа, которые создают контент в четыр
|21.12.2022
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В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID
«Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз
|01.12.2022
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«Дзен» перезапустил мобильное приложение: в нем улучшенные рекомендации, новый онбординг и ролики на старте
альную ленту под себя и выбрать ролики как стартовую вкладку. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Улучшенные рекомендации Команда «Дзена» обучила нейронную сеть, которая умеет
|12.09.2022
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VK приобрела «Дзен» и «Новости»
VK закрыла сделку по приобретению у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей». Одновременно компания продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки гот
|12.09.2022
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«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» и покупке Delivery Club
«Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже «Дзена» и «Новостей». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах «Яндекса», связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», будут появляться у пользователей пос
|07.09.2022
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Vk выпустила свой «Дзен» в собственном новом дизайне
Преображение «Дзена» Холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) запустил бета-версию нового дизайна «Дзена
|23.08.2022
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Новой главной страницей «Яндекса» станет ya.ru
ya.ru в качестве своей новой главной страницы. После закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — ya.ru станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 12
|Волож Аркадий 268 9
|Толокольников Александр 9 7
|Фролов Антон 31 6
|Худавердян Тигран 94 5
|Таболин Сергей 21 4
|Соболь Александр 6 4
|Воробьева Мария 17 4
|Ламбурт Виктор 5 4
|Попов Кирилл 7 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Абрамович Роман 47 2
|Васильев Сергей 69 2
|Абрамков Александр 44 2
|Фролов Александр 40 2
|Лепс Григорий 13 2
|Масюк Дмитрий 16 2
|Оганесян Левон 5 2
|Серова Надежда 3 2
|Газманов Олег 4 2
|Стинский Яков 11 2
|Мянник Павел 4 2
|Низамов Ринат 3 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Горелкин Антон 118 2
|Хинштейн Александр 148 1
|Логунов Владимир 15 1
|Егоров Александр 88 1
|Хала Илья 49 1
|Шибанов Кирилл 14 1
|Айвазов Александр 32 1
|Марданов Сергей 18 1
|Обухов Александр 77 1
|Белевцев Андрей 115 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Лебедева Ирина 65 1
|Биленко Михаил 7 1
|Иванов Роман 22 1
|Рейдер Ирина 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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