VK Яндекс.Дзен
|01.09.2023
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«Дзен» добавил функцию офлайн-просмотра видео в мобильном приложении
В обновленной версии мобильного приложения «Дзена» появилась возможность сохранять горизонтальные видео и смотреть их в любое удобное время — даже без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету. Теперь видео от авторов «Дзена» всегд
|07.08.2023
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«Дзен» представил обновленную главную страницу
добнее выбирать интересующий формат под свой запрос и погружаться в миллионы публикаций от авторов «Дзена». Обновленная главная страница «Дзена» перестраивается динамически в зависимости
|16.06.2023
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«Дзен» на экране: теперь видео из мобильного приложения можно транслировать на ТВ
В мобильном приложении «Дзена» обновление — теперь пользователи могут подключить свой телефон к телевизору или смарт-
|23.12.2022
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«Дзен» подвел итоги 2022 года
Авторы и контент Ежемесячная аудитория ленты «Дзена» — 70 млн человек. Среди них — блогеры, бренды и медиа, которые создают контент в четыр
|21.12.2022
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В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID
«Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз
|01.12.2022
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«Дзен» перезапустил мобильное приложение: в нем улучшенные рекомендации, новый онбординг и ролики на старте
альную ленту под себя и выбрать ролики как стартовую вкладку. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Улучшенные рекомендации Команда «Дзена» обучила нейронную сеть, которая умеет
|12.09.2022
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VK приобрела «Дзен» и «Новости»
VK закрыла сделку по приобретению у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей». Одновременно компания продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки гот
|12.09.2022
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«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» и покупке Delivery Club
«Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже «Дзена» и «Новостей». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах «Яндекса», связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», будут появляться у пользователей пос
|07.09.2022
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Vk выпустила свой «Дзен» в собственном новом дизайне
Преображение «Дзена» Холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) запустил бета-версию нового дизайна «Дзена
|23.08.2022
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«Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Страница yandex.ru уходит под управление VK
екса», включая поисковую строку. Как сообщили CNews представители VK, все существующие инструменты «Дзена», касающиеся монетизации контента для авторов будут сохранены в полном объеме. Также пр
|28.04.2022
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После двух месяцев опровержений «Яндекс» продает сервисы «Новости» и «Дзен»
технологий и городских сервисов. Тогда же появилась информация, что «Яндекс» задумывался о продаже «Дзена» и «Новостей» с конца 2021 г. и даже вел переговоры с несколькими потенциальными покупа
|09.03.2022
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«Яндекс.Дзен» самоизолировался от иностранных пользователей
нту для пользователей, проживающих за пределами России. Как пишет РБК со ссылкой на представителей «Дзена», это связано с «невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других яз
|27.12.2021
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«Яндекс.дзен» подвел итоги года
Руководители «Яндекс.дзена» поделились итогами за год и рассказали, как блог-платформа будет развиваться в
|22.12.2021
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«Яндекс.дзен» для Telegram-каналов: обновление бота для кросспостинга и расширение программы развития постов
л в «Дзене»: блогеры, которые публикуют в Дзене посты, смогут заработать до 400 тыс. руб. в месяц. «Яндекс.дзен» также обновил бота для кросспостинга из Telegram-каналов: теперь блогеры смогут
|10.12.2021
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«Яндекс.дзен» порекомендует пользователям контент о горнолыжном спорте
ли представители HKStrategies. Пользователи приложения «Яндекс» увидят рекомендации в начале ленты «Дзена» дважды при заходе в приложение, после чего рекомендательные блоки можно будет найти в
|03.12.2021
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«Яндекс.дзен» и «ГЭС-2» запустили партнерский проект к открытию Дома культуры
совместный проект, посвященный долгожданному открытию Дома культуры, сообщили CNews представители «Яндекс.дзена». На канале «ГЭС-2» в «Дзене» появились эксклюзивные интервью с кураторами, фото
|16.11.2021
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Telegram-каналы теперь в «Дзене»: «Яндекс.дзен» расширяет возможности для авторов постов
рупные, так и нишевые Telegram-каналы. Посты участников программы рекомендуются всем пользователям «Яндекс.дзена», а алгоритмы «Дзена» помогут найти контенту релевантную аудиторию. Посты также
|12.10.2021
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«Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве
В «Яндекс.дзене» новые назначения в команде. Руководителем «Яндекс.дзена» станет Антон Фролов, который раньше был техническим директором платформы. Отвеч
|30.09.2021
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«Яндекс» создал «убийцу» TikTok
онтальная. Видеоблогерами потенциально могут стать 20 млн человек, составляющие суточную аудиторию «Дзена». Утилита «Яндекса» для смартфонов и планшетов позволяет выгружать свои ролики на «Янде
|30.09.2021
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В приложении «Яндекс» теперь можно снимать и редактировать короткие видео
меру и видеоредактор в приложении «Яндекс». С их помощью каждый пользователь сможет стать блогером «Дзена», создавать контент и делиться роликами в сети. «Яндекс.дзен» также расширил программу
|29.09.2021
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«Яндекс.дзен» запускает программу поддержки авторов постов
ие в программе поддержки авторов. Благодаря программе они смогут не только развиваться в новом для «Дзена» формате, но и монетизировать свои популярные посты. В рамках программы поддержки можно
|27.09.2021
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«Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров
ена», успешные блогеры платформы и известные эксперты. Среди них руководитель продюсерского центра «Яндекс.Дзена» Никита Белоголовцев, журналист и филолог Ксения Туркова, эксперт по технике реч
|14.09.2021
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«Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе
мов автоматического создания текстов», – отметил Дмитрий Казьмин, сооснователь FakeCheck. В планах «Яндекс.дзена» — увеличивать количество проверяемых публикаций, расширить программу фактчекинг
|05.08.2021
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В приложении «Яндекс» появилась лента коротких видео из «Дзена»
Теперь в приложении «Яндекс» доступна бесконечная лента коротких видео от блогеров «Яндекс.дзена». Ее можно смотреть в отдельной вкладке «Ролики» – кликнув на нее пользователь п
|27.07.2021
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«Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе
ь выкладывают почти 150 тыс. статей, видео и фотогалерей. Некоторые блогеры могут нарушить правило «Дзена» случайно. Чтобы сделать требования к контенту более прозрачными и дать возможность изб
|20.07.2021
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«Дзен» запустил раздел с тематическими подборками интересного контента
реть вдохновляющие видео о путешествиях, еде и необычных увлечениях. Для создания подборок команда «Дзена» будет привлекать экспертов, партнеров и знаменитостей. «Мы хотим сделать так, чтобы че
|08.06.2021
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В «Яндекс.дзене» появятся верифицированные каналы
с для широкой аудитории: известные музыканты, ученые, журналисты, политики, а также крупные блогеры Дзена и других платформ. Чтобы получить значок верификации, владельцу канала необходимо подтв
|13.05.2021
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«Дзен» обновил интерфейс и подход к формированию ленты контента
ия получили отражение в новом внешнем виде ленты и дизайне карточек материалов. Новый дизайн ленты «Дзена» подчеркивает роль авторов на платформе. На карточках публикаций появились аватарки бло
|01.04.2021
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«Яндекс» превратил «Дзен» в крупную платформу для видеоблогеров
У проекта пока не будет итогового названия, поскольку свой новый сервис «Яндекс» создал на основе «Дзена» Все видеоролики, опубликованные в «Эфире», компания соберет в своем другом сервисе, «В
|20.11.2020
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Блогеры «Яндекс.Дзена» заработают на товарных виджетах Joom
ок товаров Joom с помощью виджетов смогут только блогеры, у которых есть каналы в «Дзене». Блогеры «Дзена» смогут добавлять в обзоры ссылки на товары Joom в виде виджетов, которые содержат инфо
|29.06.2020
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«Яндекс.Дзен» запустил форматы истории и галереи
рии — известный в социальных медиа формат, который теперь доступен и в «Дзене». В историях блогеры «Дзена» смогут делиться фотографиями и короткими видеороликами. Истории будут перелистываться
|19.05.2020
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«Яндекс.Дзен» развивает социальную коммерцию на платформе
Блогеры «Яндекс.Дзена» теперь могут зарабатывать не только на рекламе в видео и статьях, но и на разме
|24.04.2020
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«Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видео и упростил правила монетизации
«Яндекс» объявил о том, что блогеры «Яндекс.Дзена» теперь могут зарабатывать не только на статьях, но и на видеороликах. С сегодня
|05.07.2018
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«Яндекс» выделил новостную ленту «Дзен» в отдельный бизнес
(показатель будущего состояния бизнеса при неизменности текущих условий и темпов развития) выручки «Дзена» на год вперед превышает 4 млрд руб., если основываться на выручке за май 2018 г., сооб
|18.10.2017
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В «Яндекс.Дзене» появились нарративы
в "Дзене", который мы создали вместе с игроками медиарынка, — сказал Даниил Трабун, медиадиректор «Яндекс.Дзена». — Нарративы будут особенно интересны многоплатформенным медиа, которые экспери
|26.04.2017
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«Яндекс» договорился о предустановке своего искусственного интеллекта в смартфоны Micromax
с индийским производителем смартфонов Micromax, согласно которому сервис персональных рекомендаций «Яндекс.Дзен» будет использоваться в оболочке Micromax Around. Это фирменная надстройка для пр
|08.06.2016
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«Яндекс» выпустил браузер с лентой рекомендаций «Дзен»
мендаций, созданной с применением технологий искусственного интеллекта. Лента, получившая название «Яндекс.Дзен», содержит ссылки на статьи, видео, картинки и другие материалы из интернета. Теп
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 11
|Волож Аркадий 235 9
|Худавердян Тигран 87 4
|Соболь Александр 4 4
|Ламбурт Виктор 5 4
|Фролов Антон 11 3
|Иванов Дмитрий 64 3
|Оганесян Левон 5 2
|Масюк Дмитрий 6 2
|Толокольников Александр 4 2
|Колесников Сергей 13 1
|Шишкин Сергей 9 1
|Стрельников Сергей 0 1
|Шулейко Даниил 15 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Биленко Михаил 7 1
|Фокин Артем 2 1
|Абрамов Александр 6 1
|Фролов Александр 32 1
|Абрамков Александр 38 1
|Шамшилов Рагим 1 1
|Шибанов Кирилл 13 1
|Михайлов Георгий 9 1
|Гончаров Сергей 13 1
|Ковальчук Степан 2 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
|Бабин Ярослав 9 1
|Рейдер Ирина 5 1
|Подсевак Наталья 1 1
|Царевская-Дякина Наталья 16 1
|Таболин Сергей 16 1
|Кармишин Дмитрий 18 1
|Мельниченко Ольга 1 1
|Самаркина Анна 2 1
|Бабкин Александр 13 1
|Тупикина Анна 1 1
|Айвазов Александр 31 1
|Марданов Сергей 18 1
|Мельникова Елена 7 1
|Бурмистров Михаил 18 1
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