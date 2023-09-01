VK - Яндекс.Дзен

«Дзен» добавил функцию офлайн-просмотра видео в мобильном приложении В обновленной версии мобильного приложения «Дзена» появилась возможность сохранять горизонтальные видео и смотреть их в любое удобное время — даже без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету. Теперь видео от авторов «Дзена» всегд

«Дзен» представил обновленную главную страницу добнее выбирать интересующий формат под свой запрос и погружаться в миллионы публикаций от авторов «Дзена». Обновленная главная страница «Дзена» перестраивается динамически в зависимости

«Дзен» на экране: теперь видео из мобильного приложения можно транслировать на ТВ В мобильном приложении «Дзена» обновление — теперь пользователи могут подключить свой телефон к телевизору или смарт-

«Дзен» подвел итоги 2022 года Авторы и контент Ежемесячная аудитория ленты «Дзена» — 70 млн человек. Среди них — блогеры, бренды и медиа, которые создают контент в четыр

В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID «Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз

«Дзен» перезапустил мобильное приложение: в нем улучшенные рекомендации, новый онбординг и ролики на старте альную ленту под себя и выбрать ролики как стартовую вкладку. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Улучшенные рекомендации Команда «Дзена» обучила нейронную сеть, которая умеет

VK приобрела «Дзен» и «Новости» VK закрыла сделку по приобретению у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей». Одновременно компания продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки гот

«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» и покупке Delivery Club «Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже «Дзена» и «Новостей». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах «Яндекса», связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», будут появляться у пользователей пос

Vk выпустила свой «Дзен» в собственном новом дизайне Преображение «Дзена» Холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) запустил бета-версию нового дизайна «Дзена

«Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Страница yandex.ru уходит под управление VK екса», включая поисковую строку. Как сообщили CNews представители VK, все существующие инструменты «Дзена», касающиеся монетизации контента для авторов будут сохранены в полном объеме. Также пр

После двух месяцев опровержений «Яндекс» продает сервисы «Новости» и «Дзен» технологий и городских сервисов. Тогда же появилась информация, что «Яндекс» задумывался о продаже «Дзена» и «Новостей» с конца 2021 г. и даже вел переговоры с несколькими потенциальными покупа

«Яндекс.Дзен» самоизолировался от иностранных пользователей нту для пользователей, проживающих за пределами России. Как пишет РБК со ссылкой на представителей «Дзена», это связано с «невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других яз

«Яндекс.дзен» подвел итоги года Руководители «Яндекс.дзена» поделились итогами за год и рассказали, как блог-платформа будет развиваться в

«Яндекс.дзен» для Telegram-каналов: обновление бота для кросспостинга и расширение программы развития постов л в «Дзене»: блогеры, которые публикуют в Дзене посты, смогут заработать до 400 тыс. руб. в месяц. «Яндекс.дзен» также обновил бота для кросспостинга из Telegram-каналов: теперь блогеры смогут

«Яндекс.дзен» порекомендует пользователям контент о горнолыжном спорте ли представители HKStrategies. Пользователи приложения «Яндекс» увидят рекомендации в начале ленты «Дзена» дважды при заходе в приложение, после чего рекомендательные блоки можно будет найти в

«Яндекс.дзен» и «ГЭС-2» запустили партнерский проект к открытию Дома культуры совместный проект, посвященный долгожданному открытию Дома культуры, сообщили CNews представители «Яндекс.дзена». На канале «ГЭС-2» в «Дзене» появились эксклюзивные интервью с кураторами, фото

Telegram-каналы теперь в «Дзене»: «Яндекс.дзен» расширяет возможности для авторов постов рупные, так и нишевые Telegram-каналы. Посты участников программы рекомендуются всем пользователям «Яндекс.дзена», а алгоритмы «Дзена» помогут найти контенту релевантную аудиторию. Посты также

«Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве В «Яндекс.дзене» новые назначения в команде. Руководителем «Яндекс.дзена» станет Антон Фролов, который раньше был техническим директором платформы. Отвеч

«Яндекс» создал «убийцу» TikTok онтальная. Видеоблогерами потенциально могут стать 20 млн человек, составляющие суточную аудиторию «Дзена». Утилита «Яндекса» для смартфонов и планшетов позволяет выгружать свои ролики на «Янде

В приложении «Яндекс» теперь можно снимать и редактировать короткие видео меру и видеоредактор в приложении «Яндекс». С их помощью каждый пользователь сможет стать блогером «Дзена», создавать контент и делиться роликами в сети. «Яндекс.дзен» также расширил программу

«Яндекс.дзен» запускает программу поддержки авторов постов ие в программе поддержки авторов. Благодаря программе они смогут не только развиваться в новом для «Дзена» формате, но и монетизировать свои популярные посты. В рамках программы поддержки можно

«Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров ена», успешные блогеры платформы и известные эксперты. Среди них руководитель продюсерского центра «Яндекс.Дзена» Никита Белоголовцев, журналист и филолог Ксения Туркова, эксперт по технике реч

«Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе мов автоматического создания текстов», – отметил Дмитрий Казьмин, сооснователь FakeCheck. В планах «Яндекс.дзена» — увеличивать количество проверяемых публикаций, расширить программу фактчекинг

В приложении «Яндекс» появилась лента коротких видео из «Дзена» Теперь в приложении «Яндекс» доступна бесконечная лента коротких видео от блогеров «Яндекс.дзена». Ее можно смотреть в отдельной вкладке «Ролики» – кликнув на нее пользователь п

«Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе ь выкладывают почти 150 тыс. статей, видео и фотогалерей. Некоторые блогеры могут нарушить правило «Дзена» случайно. Чтобы сделать требования к контенту более прозрачными и дать возможность изб

«Дзен» запустил раздел с тематическими подборками интересного контента реть вдохновляющие видео о путешествиях, еде и необычных увлечениях. Для создания подборок команда «Дзена» будет привлекать экспертов, партнеров и знаменитостей. «Мы хотим сделать так, чтобы че

В «Яндекс.дзене» появятся верифицированные каналы с для широкой аудитории: известные музыканты, ученые, журналисты, политики, а также крупные блогеры Дзена и других платформ. Чтобы получить значок верификации, владельцу канала необходимо подтв

«Дзен» обновил интерфейс и подход к формированию ленты контента ия получили отражение в новом внешнем виде ленты и дизайне карточек материалов. Новый дизайн ленты «Дзена» подчеркивает роль авторов на платформе. На карточках публикаций появились аватарки бло

«Яндекс» превратил «Дзен» в крупную платформу для видеоблогеров У проекта пока не будет итогового названия, поскольку свой новый сервис «Яндекс» создал на основе «Дзена» Все видеоролики, опубликованные в «Эфире», компания соберет в своем другом сервисе, «В

Блогеры «Яндекс.Дзена» заработают на товарных виджетах Joom ок товаров Joom с помощью виджетов смогут только блогеры, у которых есть каналы в «Дзене». Блогеры «Дзена» смогут добавлять в обзоры ссылки на товары Joom в виде виджетов, которые содержат инфо

«Яндекс.Дзен» запустил форматы истории и галереи рии — известный в социальных медиа формат, который теперь доступен и в «Дзене». В историях блогеры «Дзена» смогут делиться фотографиями и короткими видеороликами. Истории будут перелистываться

«Яндекс.Дзен» развивает социальную коммерцию на платформе Блогеры «Яндекс.Дзена» теперь могут зарабатывать не только на рекламе в видео и статьях, но и на разме

«Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видео и упростил правила монетизации «Яндекс» объявил о том, что блогеры «Яндекс.Дзена» теперь могут зарабатывать не только на статьях, но и на видеороликах. С сегодня

«Яндекс» выделил новостную ленту «Дзен» в отдельный бизнес (показатель будущего состояния бизнеса при неизменности текущих условий и темпов развития) выручки «Дзена» на год вперед превышает 4 млрд руб., если основываться на выручке за май 2018 г., сооб

В «Яндекс.Дзене» появились нарративы в "Дзене", который мы создали вместе с игроками медиарынка, — сказал Даниил Трабун, медиадиректор «Яндекс.Дзена». — Нарративы будут особенно интересны многоплатформенным медиа, которые экспери

«Яндекс» договорился о предустановке своего искусственного интеллекта в смартфоны Micromax с индийским производителем смартфонов Micromax, согласно которому сервис персональных рекомендаций «Яндекс.Дзен» будет использоваться в оболочке Micromax Around. Это фирменная надстройка для пр