Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

VK Яндекс.Дзен

VK - Яндекс.Дзен

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.06.2026 «Дзен» анонсировал переход на новую ИИ-архитектуру обработки и дистрибуции контента

свежесть контента и доверие к источнику», — отметил Александр Толокольников, управляющий директор «Дзена». Ранее рекомендательные системы во многом опирались на контекстную близость — наличие

24.04.2026 В «Дзене» появится ИИ-студия для СМИ

разные форматы контента: статьи, посты и не только. На первом этапе решение будет работать внутри «Дзена», а позднее — и для других платформ. Уже сейчас редакциям доступны персонализированные

14.04.2026 От создателей нацмессенджера Max: в России построят национальную новостную платформу и обяжут внедрять ее во все популярные сайты

Рунета, в особенности тех, что разрешены по «белым спискам». Их буквально обяжут встраивать виджет «Дзена» в свои сайты и приложения – это коснется в первую очередь маркетплейсов, видеосервисов
24.12.2025 В «Дзене» появился раздел «Казань» с новостями на татарском языке

илотным проектом инициативы стала поддержка татарского языка. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Теперь жители Республики Татарстан могут читать актуальные материалы о событиях в рег
17.12.2025 От депутатов до артистов: «Дзен» стал рекомендовать мнения известных людей о новостях

т главные новости и делятся своими взглядами на происходящее. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Теперь пользователи «Дзена» могут не только читать новости, но и сразу видеть

25.09.2025 От донатов журналистам до персонализированных заголовков: «Дзен» представил новые возможности для медиа

едакциям развивать бизнес, получать дополнительную монетизацию и эффективнее работать с аудиторией «Дзена». А еще представила кейсы со СМИ и брендами в спецпроектах. Об этом CNews сообщили пред
07.07.2025 «Дзен» покажет в два раза больше новостей пользователям мобильных устройств

тей и актуальных публикаций от СМИ и блогеров на разные темы. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». С обновлением главной страницы читать и смотреть новостной контент стало удобнее. Изм
16.06.2025 Блогеры «Дзена» могут зарабатывать на контенте в Фонде оригинальных авторов VK

Фонд оригинальных авторов VK стал доступен для блогеров «Дзена» с аудиторией от 100 до 100 тыс. подписчиков. Программа помогает креаторам зарабатывать
04.06.2025 В «Промо» в «Дзене» появилась новая цель: «Дочитывания статьи»

настроить кампанию в «Дзене» на дочитывание статьи. ML-модель анализирует поведение пользователей «Дзена» и контент статьи, и оптимизирует показы таким образом, чтобы максимизировать вероятнос
02.04.2025 В «Дзене» появились «Донаты»: теперь пользователи смогут поддерживать любимых авторов

авать еще больше актуального контента», — сказал Александр Толокольников, руководитель по развитию «Дзена». Ранее «Дзен» дал авторам возможность зарабатывать на своем контенте в «Одноклассниках
25.12.2024 Mediascope посчитает аудиторию медиа в «Дзене»

развиваются в «Дзене». С новыми данными медиа смогут проанализировать взаимодействие пользователей «Дзена» с новостным контентом. Инструмент покажет, насколько аудитория блогов и «Новостей» пер
17.12.2024 Романы о любви, дубайский шоколад и падел: «Дзен» подвел итоги года в контенте

е тренды в контенте и рассказал, как изменилась аудитория платформы в 2024 г. Ежедневная аудитория «Дзена» в 2024 г. составила 30 млн человек. Суммарно пользователи провели на платформе пять мл
16.12.2024 «Дзен» дал возможность авторам зарабатывать на своем эксклюзивном контенте

С 16 декабря 2024 г. все авторы «Дзена» с подключенной монетизацией могут публиковать статьи и видео под пейволлом и зарабатыв
02.12.2024 «Дзен» протестирует подписку без рекламы

ения пользователи смогут смотреть видео, а также читать статьи и новости в веб-версии и приложении «Дзена» без рекламы — баннеры исчезнут в лентах с контентом и внутри публикаций. На этапе бета
22.11.2024 «Дзен» и «Грамота.ру»: россиян больше всего раздражает неграмотная речь блогеров

Ко Дню словаря контентная платформа «Дзен» и портал «Грамота.ру» опросили россиян и узнали, в какой ситуации для них важнее всего грамотная речь и какие слова чаще всего используют в неверном контексте. Согласно исследованию, боль
12.11.2024 «Учи.ру» и «Дзен»: 88% учителей используют образовательный контент платформ для подготовки к урокам

Аналитики контентной платформы «Дзен» и образовательной платформы «Учи.ру» изучили, какие технологии помогают детям учиться, а педагогам и родителям –– заботиться об их образовании. Больше половины школьников и учителей расск
29.10.2024 «Дзен» добавил адаптивные шрифты в мобильное приложение

В мобильном приложении «Дзена» появились адаптивные шрифты: теперь слабовидящим людям будет комфортнее читать длинные
29.10.2024 «Дзен» представил адаптивные шрифты в мобильном приложении

В мобильном приложении «Дзена» появились адаптивные шрифты: теперь слабовидящим людям будет комфортнее читать длинные
25.09.2024 Исследование «Дзена» и «Грамоты.ру»: ИТ-специалисты и рекламщики более других уверены в своей грамотности

Контентная платформа «Дзен» и портал «Грамота.ру» провели исследование и узнали, в каких сферах больше всего грамотных людей и какие ошибки чаще всего допускают россияне. Где работают самые грамотные россияне Более

02.09.2024 Более 500 новых тем: «Дзен» представил продуктовые обновления

нтересам в ленте пользователя. Теперь не нужно искать актуальный контент самостоятельно — алгоритмы Дзена соберут все новости и публикации от авторов по теме в одном канале. Чтобы найти интерес
29.07.2024 «Маруся» прочитает статьи из «Дзена»

Голосовой помощник «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена» на популярные и актуальные темы: от видеоигр и спорта до еды и путешествий. В основе н
15.07.2024 «Дзен» обновил фирменный стиль: в нем новый логотип и цвета для удобного чтения статей

которые направлены на улучшение опыта пользователей. Новый стиль получили все каналы коммуникации «Дзена»: от главной страницы dzen.ru и тематических каналов до социальных сетей и рекламных кр
05.06.2024 В «Дзене» появился новый вид каналов с возможностью подписки

ах тестирования новый формат каналов доступен части пользователей на десктопе и в мобильной версии «Дзена» в «Путешествиях», «Еде» и «Авто», в скором времени функция станет доступна всем пользо
20.05.2024 «Школа авторов VK» и «Дзен» помогут блогерам развиваться на платформе

ачинающим, так и опытным авторам других платформ VK. Обучать студентов будут эксперты и сотрудники «Дзена»: директор по маркетингу Сергей Таболин, руководитель развития контента Роман Иванов, п
18.04.2024 «Дзен» запустил спортивный раздел в «Новостях» — в нем матч-центр, турнирные таблицы и актуальные события из мира спорта

ые сюжеты — собрать всю картину о происходящем за несколько минут. Уже сейчас в спортивном разделе «Дзена» собраны такие события, как Российская Премьер-Лига, Лига Чемпионов, Лига Европы, Англи
18.04.2024 «Дзен» запустил продвижение каналов для авторов и бизнеса

льзователи увидят нативные объявления с кнопкой «Подписаться» в десктопной и мобильной веб-версиях «Дзена»: на главной, в рекомендациях к статьям и видео, а также в отдельных разделах контентно
22.03.2024 «Дзен» и VK Play Live запустили кросспостинг видео

писи своих трансляций в «Дзене». Для подключения кросспостинга достаточно зайти в настройки студии «Дзена» и привязать аккаунт VK Play в соответствующем разделе. Максимально возможное время тра
29.01.2024 «Дзен» представил витрину с популярными мультфильмами для детей

В разделе «Детям» пользователи «Дзена» могут смотреть мультфильмы разных жанров: от образовательных до развлекательных и музы
04.10.2023 «Дзен» запустил автоматические субтитры для видео

йти в меню «Параметры субтитров». Технология расшифровки работает в десктопной и мобильной версиях «Дзена», а также в приложениях платформы для iOS и Android.
26.09.2023 «Дзен» открыл авторам и бизнесу возможность продвигать свои материалы на платформе

Бизнес и авторы «Дзена» могут продвигать статьи на платформе, увеличивать охват контента и привлекать потенциа
01.09.2023 «Дзен» добавил функцию офлайн-просмотра видео в мобильном приложении

В обновленной версии мобильного приложения «Дзена» появилась возможность сохранять горизонтальные видео и смотреть их в любое удобное время — даже без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету. Теперь видео от авторов «Дзена» всегд
07.08.2023 «Дзен» представил обновленную главную страницу

добнее выбирать интересующий формат под свой запрос и погружаться в миллионы публикаций от авторов «Дзена». Обновленная главная страница «Дзена» перестраивается динамически в зависимости
16.06.2023 «Дзен» на экране: теперь видео из мобильного приложения можно транслировать на ТВ

В мобильном приложении «Дзена» обновление — теперь пользователи могут подключить свой телефон к телевизору или смарт-
23.12.2022 «Дзен» подвел итоги 2022 года

Авторы и контент Ежемесячная аудитория ленты «Дзена» — 70 млн человек. Среди них — блогеры, бренды и медиа, которые создают контент в четыр
21.12.2022 В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID

«Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз

01.12.2022 «Дзен» перезапустил мобильное приложение: в нем улучшенные рекомендации, новый онбординг и ролики на старте

альную ленту под себя и выбрать ролики как стартовую вкладку. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Улучшенные рекомендации Команда «Дзена» обучила нейронную сеть, которая умеет

12.09.2022 VK приобрела «Дзен» и «Новости»

VK закрыла сделку по приобретению у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей». Одновременно компания продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки гот
12.09.2022 «Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» и покупке Delivery Club

«Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже «Дзена» и «Новостей». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах «Яндекса», связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», будут появляться у пользователей пос
07.09.2022 Vk выпустила свой «Дзен» в собственном новом дизайне

Преображение «Дзена» Холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) запустил бета-версию нового дизайна «Дзена

23.08.2022 Новой главной страницей «Яндекса» станет ya.ru

ya.ru в качестве своей новой главной страницы. После закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — ya.ru станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы


Публикаций - 258, упоминаний - 434

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 123
Yandex - Яндекс 9216 119
Telegram Group 2940 44
VK - Mail.ru Group 3602 36
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 33
Google LLC 12688 32
Meta Platforms - Facebook 4621 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 10
X Corp - Twitter 2938 9
Microsoft Corporation 25775 9
Apple Inc 13154 8
Ростелеком 10948 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Yandex Data Factory - YDF 25 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 6
МегаФон 10742 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Huawei 4676 4
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 4
VK - YClients - УайКлаентс 69 3
Nvidia Corp 4002 3
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 31 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 3
Samsung Electronics 11064 3
Broadcom - VMware 2610 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Alphabet 177 3
Intel Corporation 12811 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
ИИ-Технологии 309 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 2
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 2
BBK OnePlus 298 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 25
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 19
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 18
Uber 357 16
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 13
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
Яндекс.Лавка 315 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 6
О2О Холдинг 61 5
Почта России ПАО 2370 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 2
Яндекс.Доставка 113 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
Партия еды 6 2
Россети Ленэнерго 1699 2
WildJam - Вайлд Джем 4 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Медиаскаут 11 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Альфа-Банк 1979 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 7 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 32 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Союз пенсионеров России 9 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 72
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 68
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 51
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 38
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 37
Data monetization - Монетизация данных 1965 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 30
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 28
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 22
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 19
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 17
Application store - магазин приложений 1463 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 17
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 16
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 120 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 14
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 11
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 50
Google YouTube - Видеохостинг 3002 49
Google Android 15243 44
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 34
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 28
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 24
Apple iOS 8583 21
Много приложений - RuStore - Рустор 628 20
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 16
ByteDance - TikTok 355 16
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 16
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 14
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 14
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 13
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 12
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 145 12
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 11
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 11
VK Клипы 70 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 121 11
Яндекс.Радар 31 10
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 10
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 10
Apple - App Store 3109 10
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 10
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 10
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 9
VK - Яндекс.Новости 49 9
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 9
Яндекс.Плюс 250 9
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 14 8
Яндекс.Здоровье 25 8
Microsoft Windows 16882 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
VK - Mail.Ru Почта 418 8
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 7
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 124 7
Яндекс.Бизнес 43 7
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 12
Волож Аркадий 268 9
Толокольников Александр 9 7
Фролов Антон 31 6
Худавердян Тигран 94 5
Таболин Сергей 21 4
Соболь Александр 6 4
Воробьева Мария 17 4
Ламбурт Виктор 5 4
Попов Кирилл 7 3
Шадаев Максут 1210 3
Абрамович Роман 47 2
Васильев Сергей 69 2
Абрамков Александр 44 2
Фролов Александр 40 2
Лепс Григорий 13 2
Масюк Дмитрий 16 2
Оганесян Левон 5 2
Серова Надежда 3 2
Газманов Олег 4 2
Стинский Яков 11 2
Мянник Павел 4 2
Низамов Ринат 3 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Горелкин Антон 118 2
Хинштейн Александр 148 1
Логунов Владимир 15 1
Егоров Александр 88 1
Хала Илья 49 1
Шибанов Кирилл 14 1
Айвазов Александр 32 1
Марданов Сергей 18 1
Обухов Александр 77 1
Белевцев Андрей 115 1
Кириенко Сергей 149 1
Лебедева Ирина 65 1
Биленко Михаил 7 1
Иванов Роман 22 1
Рейдер Ирина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 150
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Казахстан - Республика 6048 8
Европа 24964 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Южная Корея - Республика 7052 5
Япония 13807 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Украина 7928 4
Нидерланды 3746 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Армения - Республика 2449 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Ближний Восток 3154 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 44
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 28
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 25
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 24
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 21
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 18
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 9
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 8
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
Зоология - наука о животных 2887 6
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Известия ИД 770 4
Ведомости 1466 4
VK - Mail.ru Новости 33 3
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 2
Vc.ru - Виси.ру 42 2
Альтаир медиа - Пикабу 21 2
Wikipedia - Википедия 650 2
РИА Новости 1033 2
The Bell - Издание 42 2
Комсомольская правда ИД 83 1
Toutiao 3 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Android Authority 62 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
GQ 22 1
Соловьев Live - YouTube-канал 8 1
Travelmaniac 1 1
Румедиа - Business FM 6 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
ZDnet 663 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
НМГ - Медиалогия 37 3
SimilarWeb 62 3
ПрессИндекс 4 2
Агентство цифрового аудита SDI360 7 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Strategy Analytics 285 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
AdIndex 13 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
eMarketer 206 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Mindsmith - Маиндсмит 3 1
INFOLine-Аналитика 78 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 7
VK - Skillbox - Скилбокс 146 6
Ростелеком - Азбука интернета 34 3
VK - Школа авторов VK 8 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
День молодёжи - 27 июня 1087 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Red Dot Design Award 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
Яндекс.Старт 12 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще