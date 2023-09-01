Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

VK Яндекс.Дзен

VK - Яндекс.Дзен


01.09.2023 «Дзен» добавил функцию офлайн-просмотра видео в мобильном приложении

В обновленной версии мобильного приложения «Дзена» появилась возможность сохранять горизонтальные видео и смотреть их в любое удобное время — даже без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету. Теперь видео от авторов «Дзена» всегд
07.08.2023 «Дзен» представил обновленную главную страницу

добнее выбирать интересующий формат под свой запрос и погружаться в миллионы публикаций от авторов «Дзена». Обновленная главная страница «Дзена» перестраивается динамически в зависимости
16.06.2023 «Дзен» на экране: теперь видео из мобильного приложения можно транслировать на ТВ

В мобильном приложении «Дзена» обновление — теперь пользователи могут подключить свой телефон к телевизору или смарт-
23.12.2022 «Дзен» подвел итоги 2022 года

Авторы и контент Ежемесячная аудитория ленты «Дзена» — 70 млн человек. Среди них — блогеры, бренды и медиа, которые создают контент в четыр
21.12.2022 В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID

«Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз

01.12.2022 «Дзен» перезапустил мобильное приложение: в нем улучшенные рекомендации, новый онбординг и ролики на старте

альную ленту под себя и выбрать ролики как стартовую вкладку. Об этом CNews сообщили представители «Дзена». Улучшенные рекомендации Команда «Дзена» обучила нейронную сеть, которая умеет

12.09.2022 VK приобрела «Дзен» и «Новости»

VK закрыла сделку по приобретению у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей». Одновременно компания продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки гот
12.09.2022 «Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» и покупке Delivery Club

«Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже «Дзена» и «Новостей». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах «Яндекса», связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», будут появляться у пользователей пос
07.09.2022 Vk выпустила свой «Дзен» в собственном новом дизайне

Преображение «Дзена» Холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) запустил бета-версию нового дизайна «Дзена

23.08.2022 «Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Страница yandex.ru уходит под управление VK

екса», включая поисковую строку. Как сообщили CNews представители VK, все существующие инструменты «Дзена», касающиеся монетизации контента для авторов будут сохранены в полном объеме. Также пр
28.04.2022 После двух месяцев опровержений «Яндекс» продает сервисы «Новости» и «Дзен»

технологий и городских сервисов. Тогда же появилась информация, что «Яндекс» задумывался о продаже «Дзена» и «Новостей» с конца 2021 г. и даже вел переговоры с несколькими потенциальными покупа
09.03.2022 «Яндекс.Дзен» самоизолировался от иностранных пользователей

нту для пользователей, проживающих за пределами России. Как пишет РБК со ссылкой на представителей «Дзена», это связано с «невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других яз
27.12.2021 «Яндекс.дзен» подвел итоги года

Руководители «Яндекс.дзена» поделились итогами за год и рассказали, как блог-платформа будет развиваться в

22.12.2021 «Яндекс.дзен» для Telegram-каналов: обновление бота для кросспостинга и расширение программы развития постов

л в «Дзене»: блогеры, которые публикуют в Дзене посты, смогут заработать до 400 тыс. руб. в месяц. «Яндекс.дзен» также обновил бота для кросспостинга из Telegram-каналов: теперь блогеры смогут

10.12.2021 «Яндекс.дзен» порекомендует пользователям контент о горнолыжном спорте

ли представители HKStrategies. Пользователи приложения «Яндекс» увидят рекомендации в начале ленты «Дзена» дважды при заходе в приложение, после чего рекомендательные блоки можно будет найти в

03.12.2021 «Яндекс.дзен» и «ГЭС-2» запустили партнерский проект к открытию Дома культуры

совместный проект, посвященный долгожданному открытию Дома культуры, сообщили CNews представители «Яндекс.дзена». На канале «ГЭС-2» в «Дзене» появились эксклюзивные интервью с кураторами, фото
16.11.2021 Telegram-каналы теперь в «Дзене»: «Яндекс.дзен» расширяет возможности для авторов постов

рупные, так и нишевые Telegram-каналы. Посты участников программы рекомендуются всем пользователям «Яндекс.дзена», а алгоритмы «Дзена» помогут найти контенту релевантную аудиторию. Посты также

12.10.2021 «Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве

В «Яндекс.дзене» новые назначения в команде. Руководителем «Яндекс.дзена» станет Антон Фролов, который раньше был техническим директором платформы. Отвеч
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok

онтальная. Видеоблогерами потенциально могут стать 20 млн человек, составляющие суточную аудиторию «Дзена». Утилита «Яндекса» для смартфонов и планшетов позволяет выгружать свои ролики на «Янде
30.09.2021 В приложении «Яндекс» теперь можно снимать и редактировать короткие видео

меру и видеоредактор в приложении «Яндекс». С их помощью каждый пользователь сможет стать блогером «Дзена», создавать контент и делиться роликами в сети. «Яндекс.дзен» также расширил программу

29.09.2021 «Яндекс.дзен» запускает программу поддержки авторов постов

ие в программе поддержки авторов. Благодаря программе они смогут не только развиваться в новом для «Дзена» формате, но и монетизировать свои популярные посты. В рамках программы поддержки можно
27.09.2021 «Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров

ена», успешные блогеры платформы и известные эксперты. Среди них руководитель продюсерского центра «Яндекс.Дзена» Никита Белоголовцев, журналист и филолог Ксения Туркова, эксперт по технике реч
14.09.2021 «Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе

мов автоматического создания текстов», – отметил Дмитрий Казьмин, сооснователь FakeCheck. В планах «Яндекс.дзена» — увеличивать количество проверяемых публикаций, расширить программу фактчекинг
05.08.2021 В приложении «Яндекс» появилась лента коротких видео из «Дзена»

Теперь в приложении «Яндекс» доступна бесконечная лента коротких видео от блогеров «Яндекс.дзена». Ее можно смотреть в отдельной вкладке «Ролики» – кликнув на нее пользователь п
27.07.2021 «Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе

ь выкладывают почти 150 тыс. статей, видео и фотогалерей. Некоторые блогеры могут нарушить правило «Дзена» случайно. Чтобы сделать требования к контенту более прозрачными и дать возможность изб
20.07.2021 «Дзен» запустил раздел с тематическими подборками интересного контента

реть вдохновляющие видео о путешествиях, еде и необычных увлечениях. Для создания подборок команда «Дзена» будет привлекать экспертов, партнеров и знаменитостей. «Мы хотим сделать так, чтобы че
08.06.2021 В «Яндекс.дзене» появятся верифицированные каналы

с для широкой аудитории: известные музыканты, ученые, журналисты, политики, а также крупные блогеры Дзена и других платформ. Чтобы получить значок верификации, владельцу канала необходимо подтв
13.05.2021 «Дзен» обновил интерфейс и подход к формированию ленты контента

ия получили отражение в новом внешнем виде ленты и дизайне карточек материалов. Новый дизайн ленты «Дзена» подчеркивает роль авторов на платформе. На карточках публикаций появились аватарки бло
01.04.2021 «Яндекс» превратил «Дзен» в крупную платформу для видеоблогеров

У проекта пока не будет итогового названия, поскольку свой новый сервис «Яндекс» создал на основе «Дзена» Все видеоролики, опубликованные в «Эфире», компания соберет в своем другом сервисе, «В
20.11.2020 Блогеры «Яндекс.Дзена» заработают на товарных виджетах Joom

ок товаров Joom с помощью виджетов смогут только блогеры, у которых есть каналы в «Дзене». Блогеры «Дзена» смогут добавлять в обзоры ссылки на товары Joom в виде виджетов, которые содержат инфо
29.06.2020 «Яндекс.Дзен» запустил форматы истории и галереи

рии — известный в социальных медиа формат, который теперь доступен и в «Дзене». В историях блогеры «Дзена» смогут делиться фотографиями и короткими видеороликами. Истории будут перелистываться

19.05.2020 «Яндекс.Дзен» развивает социальную коммерцию на платформе

Блогеры «Яндекс.Дзена» теперь могут зарабатывать не только на рекламе в видео и статьях, но и на разме
24.04.2020 «Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видео и упростил правила монетизации

«Яндекс» объявил о том, что блогеры «Яндекс.Дзена» теперь могут зарабатывать не только на статьях, но и на видеороликах. С сегодня
05.07.2018 «Яндекс» выделил новостную ленту «Дзен» в отдельный бизнес

(показатель будущего состояния бизнеса при неизменности текущих условий и темпов развития) выручки «Дзена» на год вперед превышает 4 млрд руб., если основываться на выручке за май 2018 г., сооб
18.10.2017 В «Яндекс.Дзене» появились нарративы

в "Дзене", который мы создали вместе с игроками медиарынка, — сказал Даниил Трабун, медиадиректор «Яндекс.Дзена». — Нарративы будут особенно интересны многоплатформенным медиа, которые экспери
26.04.2017 «Яндекс» договорился о предустановке своего искусственного интеллекта в смартфоны Micromax

с индийским производителем смартфонов Micromax, согласно которому сервис персональных рекомендаций «Яндекс.Дзен» будет использоваться в оболочке Micromax Around. Это фирменная надстройка для пр
08.06.2016 «Яндекс» выпустил браузер с лентой рекомендаций «Дзен»

мендаций, созданной с применением технологий искусственного интеллекта. Лента, получившая название «Яндекс.Дзен», содержит ссылки на статьи, видео, картинки и другие материалы из интернета. Теп

Публикаций - 114, упоминаний - 163

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 6139 93
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 39
Telegram Group 1223 16
Google LLC 11109 16
VK - Mail.ru Group 3244 16
Meta Platforms - Facebook 4296 12
Yandex Data Factory - YDF 25 6
X Corp - Twitter 2477 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 5
Microsoft Corporation 23868 5
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 26 4
Apple Inc 11211 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 181 4
Rambler Group - Рамблер ГК 823 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 3
Intel Corporation 11750 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 566 3
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 604 3
Samsung Electronics 9874 3
Amazon Inc - Amazon.com 2829 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 195 3
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 8 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 3
Huawei 3598 3
Прогноз 1232 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 3
SAP SE 4898 2
LG Electronics 3518 2
VMware 2216 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 144 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 196 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 235 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 2
GitHub 610 2
Nvidia Corp 3265 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 2
Softline - Софтлайн 2211 2
BBK OnePlus 0 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 22
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 140 21
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 57 18
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 175 16
Uber 316 16
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 110 15
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 6
О2О Холдинг 43 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 161 3
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 160 3
Ситимобил - Служба такси 147 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 3
Газпром ПАО 1179 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 157 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 19 2
Россети Ленэнерго 68 2
Партия еды 2 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 2
Яндекс.Доставка 14 2
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 54 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 34 1
X5 5Post - 5Пост 30 1
MLU B.V. 13 1
Градиент 83 1
ТехноНИКОЛЬ 43 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 17 1
RTB House 4 1
Шефмаркет 2 1
Якитория 2 1
Ozon Fresh 4 1
101Hotels.com 3 1
Полиметалл - Polymetal 6 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 145 1
ЯКласс 64 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 9
Правительство Москвы 1871 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 114 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 3 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 32 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 185 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
Linux Foundation 168 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 6 1
Союз пенсионеров России 2 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 71 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 769 40
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 29
Data monetization - Монетизация данных 19 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 18
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 529 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 3698 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 10
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 25 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 968 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 9
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 870 8
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 3 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 8
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 7
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 357 7
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 258 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 381 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 0 6
Google Android 12999 33
Яндекс.Маркет 529 25
Google YouTube - Видеохостинг 2445 22
Яндекс Go - Яндекс.Такси 467 22
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 160 15
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 92 14
Apple iOS 6908 13
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 725 11
Яндекс.Лавка 51 11
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 33 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 11
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 10
Яндекс.Радар 19 10
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 468 10
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 22 10
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 46 10
Яндекс.Плюс 58 9
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 10 8
ByteDance TikTok 186 8
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 235 8
Яндекс.Здоровье 19 8
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 9 7
Яндекс.Бизнес 9 6
Google Play - Google Store - Android Market 2599 6
Uber Eats - UberEATs 21 6
VK - Яндекс.Новости 33 6
Microsoft Windows 14705 6
Яндекс.Студия 5 6
VK Клипы 24 6
WhatsApp Messenger 941 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 641 5
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 6 5
VK RuStore 154 5
Microsoft Windows 2000 940 5
Apple iPhone 6 597 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 151 5
Яндекс.Шеф 11 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 106 4
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 189 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 11
Волож Аркадий 235 9
Худавердян Тигран 87 4
Соболь Александр 4 4
Ламбурт Виктор 5 4
Фролов Антон 11 3
Иванов Дмитрий 64 3
Оганесян Левон 5 2
Масюк Дмитрий 6 2
Толокольников Александр 4 2
Колесников Сергей 13 1
Шишкин Сергей 9 1
Стрельников Сергей 0 1
Шулейко Даниил 15 1
Стыскин Андрей 9 1
Биленко Михаил 7 1
Фокин Артем 2 1
Абрамов Александр 6 1
Фролов Александр 32 1
Абрамков Александр 38 1
Шамшилов Рагим 1 1
Шибанов Кирилл 13 1
Михайлов Георгий 9 1
Гончаров Сергей 13 1
Ковальчук Степан 2 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Бабин Ярослав 9 1
Рейдер Ирина 5 1
Подсевак Наталья 1 1
Царевская-Дякина Наталья 16 1
Таболин Сергей 16 1
Кармишин Дмитрий 18 1
Мельниченко Ольга 1 1
Самаркина Анна 2 1
Бабкин Александр 13 1
Тупикина Анна 1 1
Айвазов Александр 31 1
Марданов Сергей 18 1
Мельникова Елена 7 1
Бурмистров Михаил 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 7
Казахстан - Республика 4926 7
Европа 11993 6
Беларусь - Белоруссия 4435 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 5
Узбекистан - Республика 1472 5
Украина 6786 4
Нидерланды 2226 4
Япония 10469 4
Турция - Турецкая республика 799 3
Южная Корея - Республика 4473 3
Германия - Федеративная Республика 8772 3
Ближний Восток 2717 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 2
Франция - Французская Республика 5484 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
Африка - Африканский регион 3033 2
Армения - Республика 1775 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 2
Америка Северная 2631 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1095 1
Грузия 1108 1
Таджикистан - Республика 785 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 391 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 598 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1324 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 449 1
Молдавия - Республика Молдова 691 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 891 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 78 1
Индия - Гургаон 9 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 998 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 22
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 131 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 20
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1336 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 8
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 504 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 7
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей 214 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 6
Финансовые показатели 1013 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 5
Зоология - наука о животных 2051 5
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 5
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 22 5
Модерация - Moderation - Модератор - Moderator 138 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 199 4
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 374 4
Логистика - Курьерские услуги 318 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 3
CNews - ZOOM.CNews 1466 6
Ведомости 666 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
The Bell - Издание 42 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 14 2
VK - Mail.ru Новости 23 1
Российская газета 168 1
Vc.ru - Виси.ру 32 1
Travelmaniac 1 1
GQ 20 1
Android Authority 41 1
Комсомольская правда ИД 59 1
Toutiao 3 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 42 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 1
ZDnet 598 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 71 3
IDC - International Data Corporation 4775 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
CNews IaaS рейтинг 17 1
eMarketer 201 1
Медиалогия 0 1
Strategy Analytics 283 1
CNews Рынок ИТ-услуг 102 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 22 7
VK Skillbox - Скилбокс 71 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 193 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
Ростелеком - Азбука интернета 25 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 16
День молодёжи - 27 июня 5 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 136 1
YAC - Yet Another Conference 8 1
Red Dot Design Award 15 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 1
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще