«Дзен» и VK Play Live запустили кросспостинг видео

Пользователи VK Play Live смогут автоматически дублировать записи своих трансляций в «Дзене».

Для подключения кросспостинга достаточно зайти в настройки студии «Дзена» и привязать аккаунт VK Play в соответствующем разделе. Максимально возможное время трансляции для кросспостинга составляет 8 часов, а размер видео — 70 ГБ. Так, стримеры смогут записывать контент в течение целого дня и автоматически размещать его на одной из крупнейших контент-платформ России без дополнительного постпродакшена.

«После запуска новой функциональности стримеры смогут тратить гораздо меньше времени и сил на то, чтобы делиться записями прямых эфиров на платформе «Дзен» и получать дополнительную аудиторию. Перед разработкой этого проекта мы провели фокус-группу с 40 стримерами платформы VK Play Live, ведущих также свои блоги в «Дзене». Блогеры в один голос заявили, что такое усовершенствование будет полезно для них. Нам в целом очень важно реагировать на запросы наших авторов и поддерживать их проекты действительно нужными им механиками», — сказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

«Нами взят курс на взаимную интеграцию контентных платформ VK для стримеров, и мы рады запустить хоть и небольшую, но важную часть из запланированного», — сказал руководитель VK Play Live Елисей Малышев.

Опубликованные в «Дзене» записи можно лайкать и комментировать, ими легко делиться с другими пользователями. Таким образом, это положительно отразится не только на количестве зрителей, но и на их вовлеченности, позволит стримерам объединять вокруг себя действительно заинтересованную аудиторию, а также активно взаимодействовать с ней.