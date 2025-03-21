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Индексная книга (каталог) CNews*
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Малышев Елисей


21.03.2025 «VK Видео» LIVE открывает DevAPI для всех разработчиков 1
22.03.2024 «Дзен» и VK Play Live запустили кросспостинг видео 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Малышев Елисей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1658 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2919 1
VK - Яндекс.Дзен 190 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 171 1
Воробьева Мария 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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