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Индексная книга (каталог) CNews*
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Воробьева Мария



27.12.2024 Создатели видеоконтента получили гранты от VK 1
07.11.2024 VK запускает бесплатный курс для геймеров 1
24.06.2024 VK открыла прием заявок на цифровые гранты для блогеров и культурных учреждений 1
20.05.2024 «Школа авторов VK» и «Дзен» помогут блогерам развиваться на платформе 1
22.03.2024 «Дзен» и VK Play Live запустили кросспостинг видео 1
17.08.2023 «Акселератор сообществ» заработал для авторов «Вконтакте» 1
24.05.2023 Авторам сообществ «Вконтакте» доступна новая бесплатная образовательная программа 1
11.06.2019 Системы мониторинга корпоративного транспорта и дроны помогут улучить состояние российских дорог 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Воробьева Мария и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 7
VK - Mail.ru Group 3455 2
МТС - СКАУТ-КР - СКАУТ Корпоративные решения - Проектная среда 3 1
ID20 - ЮниФлит - Штарккрафт 3 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
Oracle Corporation 6688 1
8213 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 79 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
VK - Яндекс.Дзен 188 2
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 97 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 1
VK Клипы 50 1
Туманов Павел 1 1
Скачкова Дарья 1 1
Зинатуллин Феликс 1 1
Лин Инна 1 1
Дидляков Василий 1 1
Плохотников Вадим 1 1
Демин Евгений 9 1
Щербакова Варвара 2 1
Диденок Кирилл 1 1
Кочарян Юрий 1 1
Ванюшов Антон 1 1
Малышев Елисей 1 1
Таболин Сергей 21 1
Левин Дмитрий 43 1
Ильяхов Максим 4 1
Позняев Игорь 1 1
Дмитриев Дмитрий 12 1
Мудрик Сергей 1 1
Река Татьяна 1 1
Богданова Майя 1 1
Фаршатов Руслан 1 1
Устьянцев Алексей 1 1
Демина Вероника 1 1
Тахаутдинов Тимур 1 1
Ивлеева Анастасия 1 1
Ермоленко Александра 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 91 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 51 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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