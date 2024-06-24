VK открыла прием заявок на цифровые гранты для блогеров и культурных учреждений

Компания выделит 30 млн руб. на продвижение digital-контента. Прием заявок продлится до 29 июля 2024 г. Участники могут претендовать на цифровые гранты размером до 1 млн руб. Полученные средства можно направить на продвижение контента «ВКонтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Заявителями могут стать музеи, театры, филармонии, планетарии, выставочные центры, дома культуры, арт-пространства, тематические СМИ, порталы, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры. Для этого нужно иметь зарегистрированное юридическое лицо или статус индивидуального предпринимателя, вести открытое сообщество «ВКонтакте» с количеством от 1000 подписчиков и регулярно создавать уникальный контент. Один участник может заявить до трех проектов. Победителей определит координационный совет, в который входят деятели культуры и эксперты VK. Более подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте «VK Гранты».

Цифровые гранты — это второй этап грантовой программы VK, направленной на поддержку digital-контента в сфере культуры и искусства. Программа запустилась в начале 2024 г. и состоит из двух частей: денежные гранты на создание контента и цифровые — на продвижение контента «ВКонтакте». Общий грантовый фонд проекта в 2024 г. составит более 60 млн руб.

По итогам первого этапа обладателями денежных грантов стали 26 культурных институций и авторов, еще трое участников получили грант в рамках специальной номинации. Среди победителей: Сургутский музыкально-драматический театр (проект «Я (не) останусь здесь»), Арктический музей лодки из Мурманской области (проект «Русский север. Виртуальные страницы»), а также Фонд создания и поддержки традиций «Новая культура» из Санкт-Петербурга (проект «Субкультура нулевых»). Всего было подано 694 заявки.

Директор департамента по работе с сообществами Мария Воробьева: «Количество заявок и высокое качество проектов по итогу первого этапа программы подтвердили, что она востребована. Уверены, второй этап позволит еще большему количеству не только крупных культурных институций, но и региональных проектов и авторов со всей России обеспечивать своим подписчикам интересный и качественный контент».