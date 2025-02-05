VK запустила Фонд оригинальных авторов

Новая программа монетизации рассчитана на блогеров с аудиторией до 100 тыс. подписчиков, создающих оригинальный контент. Она поможет креаторам начать зарабатывать на платформе: авторы будут получать ежемесячную выплату и поддержку для развития своих сообществ. Первой площадкой, где доступна программа, стала социальная сеть «ВКонтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Ежемесячная выплата для участников составит 30 тысяч руб. Авторы получат доступ к инструментам аналитики, тренд-репортам и гайдам VK, а также смогут участвовать в спецпроектах по развитию личного бренда и увеличению заработка. Для подключения автору необходимо: вести открытое сообщество с аудиторией от одного до 100 тыс. подписчиков; иметь собственный стиль и экспертность в одной из заявленных тематик; создавать оригинальный контент в формате постов и клипов; зарабатывать не более 100 тыс. руб. в других программах монетизации «ВКонтакте».

«В прошлом году мы начали последовательно развивать экосистему поддержки авторов, создающих оригинальный контент. Запуск Фонда оригинальных авторов VK — одна из таких инициатив. В проект принимаются начинающие блогеры, которым нужна дополнительная поддержка для роста и развития "ВКонтакте"», — сказал директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

«Программа разработана, чтобы помочь авторам сосредоточиться на создании оригинального и качественного контента. Уникальные форматы и творческий подход позволяют повысить ценность контента для подписчиков и рекламодателей», — сказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

В 2024 г. команда социальной сети проанализировала активность пользователей и выявила ключевой тренд: оригинальный контент выигрывает конкуренцию за внимание, а также помогает сформировать связь со своей аудиторией. Новая программа поддержки блогеров рассчитана на год, при соблюдении ее условий.