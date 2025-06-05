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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176244
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Мероприятия 855

Гостев Андрей


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Блогеры «ВКонтакте» смогут получить доход от продажи товаров Ozon 1
05.02.2025 VK запустила Фонд оригинальных авторов 1
22.11.2024 «ВКонтакте» запустит новую программу поддержки авторов оригинального контента 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гостев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4162 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10825 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5012 1
Data monetization - Монетизация данных 1706 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2978 1
Воробьева Мария 16 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16740 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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