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Блогеры «ВКонтакте» смогут получить доход от продажи товаров Ozon

«ВКонтакте» совместно с Ozon анонсировала запуск инструмента для взаимодействия блогеров, авторов сообществ и продавцов Ozon. Блогеры и авторы смогут рекламировать товары с маркетплейса и получать процент от каждой продажи, совершённой по рекламной публикации, а продавцы — стимулировать продажи через авторский контент. Инструмент работает в тестовом режиме и в скором времени станет доступен для широкого круга авторов и продавцов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Авторы контента смогут выбрать интересные им товары для рекламы на платформе VK AdBlogger. Пользователи «ВКонтакте» смогут сразу из авторской рекламы в ленте перейти к товару и оформить покупку, а авторы получат процент от каждой продажи, совершенной по переходу из рекламного контента.

«Один из ключевых запросов бизнеса, который мы видим, — это потребность в продвижении товаров в соцсети с помощью блогеров. Новый инструмент поможет бизнесу получить охватное продвижение в сообществах «ВКонтакте» и при этом сэкономить, платя за конкретный измеримый результат в виде совершенных продаж. Блогеры, в свою очередь, получат дополнительный способ заработка, а пользователи — возможность встретить интересный товар с маркетплейса в креативном авторском контенте», — сказал директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

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«Сегодня социальные сети формируют спрос, а демонстрация товаров в блогах — не тренд, а необходимость. Наш ответ — запуск инструмента для внешнего продвижения совместно с крупнейшей социальной сетью рунета. В итоге выигрывает и бизнес, и креаторы контента. Продавцы получат автоматизированный инструмент с прозрачной оплатой за результат, а блогеры — удобный доступ к сотням тысяч клиентов для монетизации своего контента», — директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

Покупка и доставка товаров Ozon стала доступна пользователям «ВКонтакте» в октябре 2024 г. Благодаря интеграции пользователи могут бесшовно оформлять заказы с маркетплейса: процесс покупки организован в удобном и привычном для клиентов Ozon формате.

Анна Любавина

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