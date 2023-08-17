«Акселератор сообществ» заработал для авторов «Вконтакте»

Департамент по работе с сообществами VK запустил закрытый клуб для администраторов пабликов «Вконтакте» — «Акселератор сообществ». Новый проект помогает авторам улучшать собственные сообщества с помощью различных развивающих практик. Об этом CNews сообщили представители VK.

Вступить в акселератор можно по специальному приглашению. Позднее возможность подать заявку на вступление в закрытое сообщество появится у всех авторов «Вконтакте». Участники проекта делятся на четыре группы (лиги) по числу подписчиков: 500 тыс. и больше, от 100 до 500 тыс., от 10 до 100 тыс. подписчиков и от 1 до 10 тыс. Авторы каждой лиги распределяются по тематикам. Перед пабликами каждой группы и тематики стоят разные задачи и вызовы, поэтому развивающие треки внутри «Акселератора сообществ» будут отличаться. При этом для всех участников будет создана общая объединяющая база, а также само комьюнити авторов — для всех, кто встретился в клубе.

В рамках проекта на постоянной основе проводятся марафоны, нетворкинг-сессии, групповые звонки, челленджи, вебинары и Random coffee (сгенерированные приложением встречи в формате «один на один») для администраторов сообществ. Позднее добавится формат встреч в офлайне, на которых можно будет лично познакомиться и пообщаться с коллегами по отрасли.

Среди экспертов акселератора — команда департамента по работе с сообществами VK, директор по развитию агентства Digital42 Тимур Тахаутдинов, основатель «Церебро таргет» Феликс Зинатуллин, креатор рекламного агентства «Пикчер» Алексей Устьянцев, Digital-продюсер Рамбутан-Studio Инна Лин, директор студии Prodocline Евгения Демина и др.

«“Акселератор сообществ” — еще один проект, направленный на развитие сообществ «Вконтакте» и построение комьюнити авторов, в котором легко обмениваться опытом, знаниями и работающими практиками. Сейчас в клубе около трех тысяч участников — самые замотивированные авторы, которые развивают свои паблики, демонстрируют высокие результаты в показателях вовлеченности или качестве контента», — отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

***

VK — российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории Рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.