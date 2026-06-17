Индексная книга (каталог) CNews*
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Демин Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Демин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux OS 11383 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1532 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
|Оловянников Дмитрий 76 5
|Челышев Илья 41 2
|Путин Владимир 3441 2
|Алявдин Кирилл 19 2
|Воронцова Анастасия 2 2
|Тахаутдинов Тимур 1 1
|Ковш Алексей 6 1
|Устьянцев Алексей 1 1
|Зинатуллин Феликс 1 1
|Лин Инна 1 1
|Johnston Garrett - Джонстон Гарретт 9 1
|Кудряшов Олег 1 1
|Рустамов Рустам 542 1
|Галицкий Александр 122 1
|Ермаков Валерий 139 1
|Баланова Светлана 37 1
|Певнев Сергей 22 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Себрант Андрей 24 1
|Прянишников Николай 315 1
|Белоусов Игорь 14 1
|Воробьева Мария 17 1
|Бутман Евгений 29 1
|Исаев Камиль 20 1
|Засурский Иван 16 1
|Николаев Михаил 6 1
|Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
|Савицкий Максим 2 1
|Хохлова Мария 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11529 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.