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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196227
ИКТ 15127
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Демин Евгений

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Автоматизация производства «Ренессанс»: цифровизация ускорила работу с дилерами в девять раз и обеспечила +200% к прибыли 1
03.07.2025 Минцифры Хабаровского края и разработчик «Ред Софт» договорились о сотрудничестве 1
18.06.2025 «МегаФон» включил 4G в небольшом селе Садовое 1
05.06.2025 Связь для Виноградовки: «МегаФон» запустил 4G в селе на берегу Уссури 1
14.05.2025 Связь в малые села: «МегаФон» расширил LTE-покрытие в Хабаровском крае 1
24.12.2024 Два села в Хабаровском крае «МегаФон» впервые подключил к LTE-связи 1
19.12.2024 Малые села на связи: «МегаФон» запустил LTE в Гродеково и Прудках 1
10.12.2024 «МегаФон» включил LTE в Кондратьевке 1
01.11.2024 Связь 4G долетела до поселка Чумикан на берегу Охотского моря 1
18.09.2024 Смирновка на связи: интернет 4G впервые появился в небольшом селе 1
17.08.2023 «Акселератор сообществ» заработал для авторов «Вконтакте» 1
02.06.2010 8 июня в Москве откроется VIII международный саммит брендов-лидеров 1
21.06.2006 "Мегафон" отменил низкие цены 1
21.06.2006 "МегаФон-Москва" пересчитает старые тарифы в сторону увеличения 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Демин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10551 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15470 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9442 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Samsung Electronics 10974 1
Yandex - Яндекс 9055 1
Microsoft Corporation 25666 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1613 1
Intel Corporation 12754 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
HP Inc. 5868 1
Ред Софт - Red Soft 1196 1
Philips 2094 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4843 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Just5 10 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
Digital 42 - Диджитал 42 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3123 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 149 1
Nike 196 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1178 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1526 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 54 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9958 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29505 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9299 8
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1742 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26067 7
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1426 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4310 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22672 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17771 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9106 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26452 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1389 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9192 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4571 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9146 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13444 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2370 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1888 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27953 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4976 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1143 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1939 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2216 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11639 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5301 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8425 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 262 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 703 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18177 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3592 1
Linux OS 11383 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1532 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Оловянников Дмитрий 76 5
Челышев Илья 41 2
Путин Владимир 3441 2
Алявдин Кирилл 19 2
Воронцова Анастасия 2 2
Тахаутдинов Тимур 1 1
Ковш Алексей 6 1
Устьянцев Алексей 1 1
Зинатуллин Феликс 1 1
Лин Инна 1 1
Johnston Garrett - Джонстон Гарретт 9 1
Кудряшов Олег 1 1
Рустамов Рустам 542 1
Галицкий Александр 122 1
Ермаков Валерий 139 1
Баланова Светлана 37 1
Певнев Сергей 22 1
Шамолин Михаил 124 1
Себрант Андрей 24 1
Прянишников Николай 315 1
Белоусов Игорь 14 1
Воробьева Мария 17 1
Бутман Евгений 29 1
Исаев Камиль 20 1
Засурский Иван 16 1
Николаев Михаил 6 1
Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
Савицкий Максим 2 1
Хохлова Мария 3 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1058 9
Россия - РФ - Российская федерация 164045 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1292 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 3
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 41 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8462 2
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 12 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Лазовский район - Район имени Лазо - Переяславка 28 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Кукан 3 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Охотский район - Охотск 11 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Тугуро-Чумиканский район - Чумикан 12 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1399 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1774 1
Тихий океан - Охотское море 82 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 220 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7367 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 3
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 283 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4555 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6951 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1372 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6044 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5957 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 555 2
Образование в России 2734 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3770 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1914 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3643 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2396 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6094 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2081 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1695 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3808 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3108 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11149 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3102 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1098 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11529 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 709 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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