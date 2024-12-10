«МегаФон» включил LTE в Кондратьевке

Почти 300 жителей села Кондратьевка, расположенного на берегу реки Хор, теперь могут пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. «МегаФон» запустил современное телеком-оборудование на территории поселения позволяющее обеспечивать максимальные скорости передачи данных до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Кондратьевке подключение 4G было выполнено оператором в рамках совместного проекта с министерством цифрового развития и связи Хабаровского края. Это второй населенный пункт, подключенный в 2024 г., по региональной программе «Цифровое равенство». Ранее «МегаФон» включил телеком-объект в селе Смирновка. До конца 2024 г. запланирована установка базовых станций 4G еще в нескольких населенных пунктах.

Кондратьевка расположена в двух километрах от федеральной трассы «Уссури», поэтому сигнал базовой станции также доступен для автопутешественников. Пассажиры могут смотреть на мобильных устройствах видео, общаться в мессенджерах или скачивать музыку, а водители в случае необходимости обратиться за помощью. Новый телеком-объект в Кондратьевке позволит оставаться на связи и рыбакам, которые решат приехать на берег реки Хор, где стоит поселение.

«Подключение малых сел к Интернету и расширение телеком-инфраструктуры — это не только повышение бытового комфорта людей, но и новые возможности для развития территорий: Современная связь позволяет открывать новые туристические направления, заниматься предпринимательством в сельской местности. Также качество и доступность связи влияют на привлекательность инвестиционного климата края — это одно из направлений работы, которому Правительство региона уделяет много внимания. Спасибо операторам связи, которые поддерживают проект «Цифровое равенство» и помогают развивать экономику региона», — сказал Евгений Демин, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.

«Благодаря нашему успешному взаимодействию с региональными органами власти абоненты в зоне покрытия новой базовой станции теперь могут пользоваться современными телеком-услугами: скоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью, в том числе с высоким качеством VoLTE. Мы продолжаем продвигать LTE-связь в небольшие населенные пункты края, чтобы сельчане могли иметь цифровые возможности на уровне горожан — дистанционно пользоваться государственными услугами, получать онлайн-образование или даже дистанционно работать», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.